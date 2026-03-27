Gemini ahora crea canciones completas de 3 minutos con IA: así funciona Lyria 3 Pro
La inteligencia artificial sigue ampliando sus capacidades creativas, y Google Gemini acaba de dar un paso importante en el ámbito musical. La compañía ha anunciado una mejora clave en su modelo de generación de audio, que ahora permite crear canciones completas de hasta 3 minutos de duración gracias a la integración de Lyria 3 Pro.
Hasta ahora, las composiciones generadas por IA estaban limitadas a fragmentos cortos de unos 30 segundos. Con esta actualización, la herramienta pasa a ofrecer piezas mucho más completas, acercándose a la estructura real de una canción.
Canciones completas con estructura profesional
Uno de los grandes avances de esta nueva versión es su capacidad para entender y construir la estructura musical de forma más realista. Ya no se trata de simples bucles repetitivos, sino de composiciones con partes bien diferenciadas.
El usuario puede definir elementos como introducciones, versos, estribillos o incluso puentes, lo que permite crear canciones con coherencia narrativa y musical. Este cambio mejora notablemente la experiencia, ya que el resultado suena más natural y menos artificial.
Además, Google asegura que la calidad del sonido también ha dado un salto respecto a versiones anteriores de Lyria, ofreciendo un audio más pulido y adaptable a diferentes contextos.
Disponible en múltiples herramientas de Google
La generación musical con Lyria 3 Pro no se limita únicamente a la app principal de Gemini. Google está expandiendo esta funcionalidad a varias de sus plataformas clave, lo que amplía enormemente su alcance:
- La propia aplicación de Gemini
- Google Vids
- Vertex AI
- AI Studio
Esto la convierte en una herramienta especialmente útil para creadores de contenido, desarrolladores y profesionales del marketing que necesitan música de fondo de calidad para vídeos, presentaciones o campañas en redes sociales.
Ahora bien, para poder utilizarla necesitarás suscribirte al plan Google AI Plus, Pro o Ultra. Si utilizas la versión gratuita de Gemini, las pistas siguen limitadas a 30 segundos.
Colaboración con profesionales de la industria musical
Para mejorar el realismo de las composiciones, Google ha trabajado con expertos del sector. Entre ellos destacan productores como Yung Spielburg y François K.
Estos profesionales han utilizado Lyria en proyectos reales, como cortometrajes o el desarrollo conceptual de nuevas canciones, lo que ha permitido afinar el modelo y acercarlo más a los estándares de la industria.
Más control creativo para los usuarios
Otra de las claves de Lyria 3 Pro es el mayor control que ofrece sobre el resultado final. Los usuarios pueden guiar a la IA indicando qué partes debe incluir la canción y cómo debe evolucionar.
Esto resulta especialmente útil para creadores que buscan una pieza concreta, ya sea para un vídeo de YouTube, contenido en redes sociales o incluso campañas publicitarias.
Además, Google ha mejorado la generación de música de fondo, haciendo que las composiciones funcionen bien tanto en altavoces de smartphone como en auriculares, algo fundamental en el consumo actual de contenido.
Protección de derechos y uso responsable
Google también ha puesto especial énfasis en evitar problemas legales y éticos relacionados con la música generada por IA.
El sistema no permite imitar directamente la voz o el estilo exacto de un artista concreto. En su lugar, se limita a captar una “inspiración general”, evitando conflictos relacionados con derechos de autor o apropiación indebida.
Por otro lado, todas las canciones generadas incluyen una marca de agua digital llamada SynthID, que no puede eliminarse. Esta firma permite identificar fácilmente que el contenido ha sido creado por inteligencia artificial.
Incluso es posible subir un archivo de audio a Gemini para comprobar si contiene esta marca, lo que añade una capa adicional de transparencia.