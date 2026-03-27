Gemini lanza una herramienta para importar tu historial de ChatGPT, Claude y otras IA

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Google ha dado un paso importante para atraer usuarios a su ecosistema de inteligencia artificial con una nueva funcionalidad en Gemini que promete eliminar una de las mayores barreras al cambiar de asistente: empezar desde cero.

La compañía ha anunciado una herramienta que permite importar memoria, contexto y conversaciones desde otras aplicaciones de IA, lo que supone un cambio relevante en la forma en que los usuarios pueden migrar entre plataformas.

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Una transición sin perder tu historial ni preferencias

Uno de los principales problemas al cambiar de asistente de inteligencia artificial es que cada plataforma “parte de cero”, sin conocer al usuario. Con esta nueva función, Gemini podrá heredar información clave como preferencias personales, relaciones habituales o contexto acumulado.

Según explica Google, el sistema es capaz de comprender los mismos datos importantes que ya has compartido con otras aplicaciones. Esto significa que no tendrás que volver a explicar quién eres, qué te gusta o cómo prefieres interactuar con la IA.

En la práctica, Gemini podrá ofrecer respuestas más personalizadas desde el primer momento, replicando en gran medida la experiencia que ya tenías en otros servicios.

Cómo funciona la importación de memoria en Gemini

El proceso ha sido diseñado para ser sencillo, aunque introduce un enfoque interesante. Desde el menú de configuración de Gemini, el usuario encontrará la opción de importar memoria.

Al activarla, el sistema genera un prompt específico que debe copiarse y pegarse en la otra aplicación de IA. Este prompt solicita a ese asistente que cree un resumen estructurado de las preferencias del usuario.

Una vez generado ese resumen, basta con copiarlo y pegarlo en Gemini para transferir esa “memoria” de forma efectiva. Este método evita integraciones directas entre plataformas, pero permite una migración relativamente fluida.

Importación completa del historial de chats

Además de las preferencias, Google también ha incorporado la posibilidad de importar el historial completo de conversaciones.

Los usuarios podrán subir un archivo en formato ZIP que contenga sus chats previos. Una vez importados, Gemini será capaz de:

Buscar entre conversaciones antiguas

Recuperar información previa relevante

Continuar hilos existentes como si no hubiera habido interrupción

Un movimiento estratégico en la guerra de la IA

La decisión de Google no es casual. En un contexto donde múltiples asistentes compiten por atraer y retener usuarios, facilitar la migración puede marcar la diferencia.

Al reducir la fricción de cambio, Gemini se posiciona como una alternativa más accesible para quienes ya utilizan otras soluciones. En lugar de exigir empezar desde cero, propone una transición más natural y sin pérdidas.

Este tipo de funcionalidades podría convertirse en un estándar en el futuro, especialmente si los usuarios comienzan a exigir portabilidad de sus datos y contexto entre servicios de inteligencia artificial.

El futuro de la memoria en los asistentes inteligentes

La introducción de la importación de memoria refleja una tendencia clara: la IA ya no solo debe responder preguntas, sino recordar, adaptarse y evolucionar con el usuario.

Con esta actualización, Gemini da un paso más hacia asistentes verdaderamente personalizados, capaces de mantener continuidad en el tiempo incluso cuando cambiamos de plataforma.

Si esta estrategia tiene éxito, es probable que veamos a otros actores del sector adoptar medidas similares, impulsando un ecosistema más abierto y centrado en el usuario.