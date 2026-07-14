El Google Pixel Watch 5 se filtra por completo: nuevos colores y una subida de precio inesperada

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El Google Pixel Watch 5 todavía no ha sido presentado oficialmente, pero una nueva filtración parece haber dejado al descubierto buena parte de su diseño y de los colores con los que llegará al mercado.

Las imágenes promocionales atribuidas a OnLeaks muestran un reloj muy continuista, aunque acompañado por una selección de acabados más amplia y llamativa.

La filtración también trae una noticia menos agradable para quienes estén pensando en renovar su smartwatch: Google podría aplicar una subida de precio a las dos versiones del Pixel Watch 5. Su presentación estaría prevista para el evento Made by Google del próximo 12 de agosto, donde también conoceríamos oficialmente la familia Pixel 11.

Cuatro acabados para el Google Pixel Watch 5

Las imágenes publicadas antes de tiempo muestran el Pixel Watch 5 con cuatro acabados diferentes para la caja. Google habría elegido los nombres comerciales Dark Anthracite, Natural Silver, Warm Gold y Pyrite, que se corresponden aproximadamente con negro antracita, plata natural, oro cálido y un tono dorado más oscuro.

Cada acabado estaría combinado con una correa de un color específico. Dark Anthracite aparece junto a una correa negra, Natural Silver con una correa azul muy clara, Warm Gold con una correa coral y Pyrite con una correa verde oscura.

La variedad resulta especialmente interesante porque Google parece querer alejarse de las combinaciones más sobrias de generaciones anteriores. Aunque las correas podrán intercambiarse, las combinaciones elegidas para las imágenes promocionales permiten hacerse una idea bastante clara de la estética que la compañía quiere dar a cada versión.

Colores coordinados con la familia Pixel 11

Los acabados del reloj no parecen haberse elegido de forma aislada. Algunos de ellos coinciden con los colores que aparecieron recientemente en unos listados prematuros de Amazon relacionados con los próximos Pixel 11, lo que apunta a una estrategia visual coordinada entre teléfonos y relojes.

Google ofrecería así la posibilidad de combinar el Pixel Watch 5 con un Pixel 11 de tonalidad similar. Además de los colores presentes en el smartwatch, las filtraciones sobre los teléfonos mencionan alternativas más atrevidas, como rosa intenso, morado pastel y verde brillante.

La coordinación de colores podría convertirse en uno de los argumentos comerciales del nuevo ecosistema Pixel. Apple y Samsung llevan años utilizando acabados compartidos entre dispositivos, y todo indica que Google quiere reforzar esa misma sensación de familia de productos.

El acabado Warm Gold sería exclusivo del modelo pequeño

La filtración también revela una diferencia importante entre los tamaños disponibles. Los cuatro acabados aparecerían en el Pixel Watch 5 de 41 mm, pero la versión más grande de 45 mm no se comercializaría en color Warm Gold.

Esto significa que quienes prefieran la caja dorada pulida y la correa coral tendrían que optar obligatoriamente por el modelo de menor tamaño. Dark Anthracite, Natural Silver y Pyrite sí estarían disponibles tanto en 41 como en 45 mm, según la información conocida hasta el momento.

No está claro por qué Google limitaría el acabado Warm Gold al reloj pequeño. Una posible explicación es que la compañía considere que esta combinación tendrá más demanda entre quienes buscan un reloj compacto, aunque también podría tratarse de una decisión relacionada con la disponibilidad inicial.

Un diseño prácticamente idéntico al Pixel Watch 4

Quienes esperaban una renovación estética importante probablemente tendrán que esperar otra generación. Los renders muestran de nuevo una esfera completamente circular, una pantalla de cristal curvado y una corona giratoria situada en el lateral derecho.

La apariencia general mantiene la identidad que Google estrenó con el primer Pixel Watch. El frontal parece fundirse con los bordes de la caja gracias al cristal abombado, mientras que la correa continúa conectándose mediante el sistema propietario de la compañía.

A simple vista no se aprecian modificaciones importantes en botones, sensores o proporciones. Esto no significa necesariamente que el reloj vaya a ser idéntico internamente, ya que Google todavía podría introducir mejoras en autonomía, rendimiento, carga, conectividad o seguimiento de la salud.

Google podría subir el precio del Pixel Watch 5

La gran sorpresa de esta filtración no estaría en el diseño, sino en el precio. El Pixel Watch 5 de 41 mm con conectividad WiFi y Bluetooth podría costar 399 dólares, aproximadamente 350 euros al cambio directo, frente a los 349 dólares de la generación anterior.

El modelo de 45 mm subiría desde 399 hasta 429 dólares, alrededor de 376 euros al cambio. Esto supondría un incremento de 50 dólares en el reloj pequeño y de 30 dólares en la variante grande, antes de tener en cuenta impuestos o posibles diferencias regionales.

Los precios europeos no pueden calcularse mediante una simple conversión de divisas, ya que normalmente incluyen IVA y siguen una política comercial diferente. Por tanto, esas cantidades en euros solo sirven como referencia y no indican cuánto costará finalmente el Pixel Watch 5 en España.

También se rumorea que las variantes con conectividad móvil LTE costarán unos 100 dólares adicionales, aproximadamente 88 euros. De confirmarse, el modelo de 41 mm con LTE partiría de unos 499 dólares, cerca de 437 euros al cambio, mientras que el de 45 mm alcanzaría los 529 dólares, alrededor de 463 euros.

La presentación tendrá lugar el 12 de agosto

Google celebrará su próximo gran evento de hardware el 12 de agosto de 2026. Salvo sorpresa, será el escenario elegido para presentar oficialmente el Pixel Watch 5 junto a los nuevos Pixel 11 y el resto de dispositivos que formen parte de la renovación anual de la compañía.

Hasta entonces, conviene recordar que las imágenes y los precios proceden de filtraciones. Aunque los renders tienen apariencia promocional y OnLeaks cuenta con un historial notable de aciertos, Google todavía no ha confirmado las configuraciones, los acabados ni el precio final del reloj.

Las grandes incógnitas se encuentran ahora en el interior. Queda por descubrir qué procesador utilizará, si habrá mejoras relevantes en la batería, qué sensores incorporará y cuáles serán las novedades de Wear OS y Fitbit reservadas para esta generación.

El diseño continuista sugiere que Google podría concentrar sus esfuerzos en perfeccionar la experiencia de uso. El Snapdragon W5 Gen 2 debutó en la anterior generación, por lo que será especialmente interesante comprobar qué plataforma utilizará ahora la compañía y cómo pretende justificar la posible subida de precio.