OPPO Find X9 Ultra: su cámara ya está entre las tres mejores de DXOMark

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El OPPO Find X9 Ultra ya ha pasado por el exigente laboratorio de DXOMARK y el resultado confirma que estamos ante uno de los smartphones fotográficos más completos de su generación.

El dispositivo ha conseguido una puntuación global de 170 puntos bajo el protocolo Camera v6, situándose en la tercera posición de la clasificación general, solo por detrás del Huawei Pura 80 Ultra y vivo X300 Pro, y al mismo nivel que el vivo X300 Ultra.

La evaluación destaca especialmente su rendimiento al tomar fotografías, donde alcanza 175 puntos gracias a una exposición precisa, un rango dinámico amplio y una reproducción del color generalmente natural. A esto se suma un sistema de enfoque rápido y fiable, capaz de responder bien ante retratos y sujetos en movimiento.

El zoom también ocupa un papel protagonista gracias a una ambiciosa combinación de cámaras con sensores de hasta 200 megapíxeles y diferentes distancias focales. Esta arquitectura permite conservar un nivel elevado de detalle desde los aumentos medios hasta las capturas realizadas a gran distancia.

El vídeo, con 161 puntos, queda ligeramente por detrás de la fotografía. Aun así, DXOMARK destaca su buena exposición y color, aunque también identifica margen de mejora en el enfoque automático, el ruido con poca luz y determinadas dominantes cromáticas.

El OPPO Find X9 Ultra se coloca entre los mejores móviles fotográficos

El OPPO Find X9 Ultra ha conseguido una puntuación global de 170 puntos en la evaluación de cámara de DXOMARK. El análisis se ha realizado utilizando Camera v6, la versión más reciente del protocolo del laboratorio, diseñada para valorar el comportamiento del dispositivo en una gran variedad de situaciones reales.

Con este resultado, el teléfono se sitúa en la tercera posición de la clasificación global. También ocupa el tercer puesto entre los dispositivos ultra premium, una categoría en la que DXOMARK agrupa los smartphones con un precio de lanzamiento superior a 800 dólares.

La puntuación global no responde únicamente a una fotografía concreta o a un escenario especialmente favorable. DXOMARK combina pruebas de exposición, color, textura, ruido, enfoque, estabilización, zoom y vídeo para obtener una valoración que represente el comportamiento general de la cámara.

El equilibrio es precisamente una de las grandes fortalezas del Find X9 Ultra. El terminal no depende de una única cámara sobresaliente, sino que mantiene resultados competitivos en retratos, paisajes, fotografía nocturna, vídeo y capturas con diferentes niveles de zoom.

La fotografía es el apartado más sólido del dispositivo

El OPPO Find X9 Ultra obtiene 175 puntos en fotografía, uno de los mejores resultados registrados en esta parte de la evaluación. Esta puntuación refleja su capacidad para ofrecer imágenes de calidad en exteriores, interiores y escenarios con iluminación más complicada.

DXOMARK destaca la precisión de la exposición y el amplio rango dinámico. El teléfono consigue conservar información tanto en las zonas iluminadas como en las sombras, evitando que el cielo aparezca completamente quemado o que los elementos oscuros pierdan todos sus detalles.

La reproducción del color también recibe una valoración positiva. Las imágenes suelen mostrar tonos agradables y equilibrados, sin recurrir a una saturación excesiva que haga que el resultado parezca artificial.

Otro de sus puntos fuertes es la conservación de texturas cuando existe suficiente luz. Los detalles finos permanecen visibles y las superficies mantienen un aspecto natural, algo especialmente importante en fotografías de arquitectura, vegetación, ropa o cabello.

El enfoque rápido ayuda a capturar el instante decisivo

Un sistema fotográfico avanzado sirve de poco si tarda demasiado en enfocar o dispara cuando el sujeto ya se ha movido. En este apartado, el OPPO Find X9 Ultra ofrece un comportamiento generalmente rápido y fiable.

El enfoque automático permite obtener imágenes nítidas de personas, animales y objetos que cambian de posición. Esto reduce el número de fotografías fallidas y facilita capturar expresiones espontáneas sin tener que repetir continuamente la toma.

La buena respuesta del enfoque resulta especialmente útil en retratos. El teléfono puede identificar al protagonista, mantener su rostro nítido y separar correctamente el sujeto del fondo cuando se utiliza el modo específico de retrato.

La combinación de enfoque rápido, exposición precisa y buen nivel de detalle convierte al Find X9 Ultra en una cámara muy consistente. No hace falta preparar cuidadosamente cada fotografía para obtener un resultado atractivo en la mayoría de las situaciones cotidianas.

El zoom es una de las grandes armas del Find X9 Ultra

El sistema de cámaras utiliza dos grandes sensores de 200 megapíxeles para la cámara principal de 1x y el teleobjetivo de aproximadamente 3x. Esta configuración se completa con un módulo dedicado para alcanzar aumentos cercanos a 10x.

La presencia de varias cámaras permite que el móvil elija el sensor más adecuado según la distancia. En lugar de depender únicamente de una ampliación digital, el dispositivo combina óptica, sensores de alta resolución y procesamiento computacional para conservar más información.

DXOMARK destaca especialmente la consistencia del sistema a lo largo de un rango de zoom muy amplio. El teléfono mantiene texturas finas y una reproducción natural tanto en distancias intermedias como al fotografiar elementos considerablemente alejados.

El panel resumen asigna 158 puntos al caso de uso Zoom, frente a un máximo de 161 puntos registrado en la base de datos. Aun sin ocupar el primer puesto absoluto en esa métrica resumida, la evaluación considera su experiencia de zoom una de las más avanzadas y versátiles disponibles en un smartphone.

El aumento 10x conserva una cantidad sorprendente de detalle

Las capturas realizadas alrededor de 10x suelen ser uno de los puntos débiles de muchos teléfonos. Cuando el aumento supera la distancia focal nativa del teleobjetivo, aparecen contornos artificiales, texturas borrosas y un efecto similar al de una acuarela.

El OPPO Find X9 Ultra reduce estos problemas mediante su módulo teleobjetivo dedicado y el apoyo de los sensores de alta resolución. El resultado conserva una cantidad elevada de detalle incluso al fotografiar sujetos lejanos, siempre que la iluminación sea razonablemente buena.

DXOMARK también valora el control de los artefactos. El procesado evita en buena medida que los bordes aparezcan excesivamente reforzados o que las superficies desarrollen patrones extraños debido a la combinación de varias imágenes.

Esta capacidad puede resultar útil en viajes, conciertos, eventos deportivos o fotografía de naturaleza. El usuario dispone de más libertad para encuadrar sin tener que acercarse físicamente al sujeto ni cargar con accesorios externos.

El modo retrato ofrece un desenfoque natural y preciso

El Find X9 Ultra también obtiene resultados destacados al utilizar el modo retrato. El sistema es capaz de reconocer correctamente la silueta del protagonista y aplicar el desenfoque únicamente sobre el fondo.

La separación mantiene detalles complicados como el cabello, los hombros o pequeños espacios entre los brazos y el cuerpo. Estos elementos suelen revelar rápidamente los errores del procesamiento cuando el móvil confunde el sujeto con el entorno.

El desenfoque del fondo aparece de forma progresiva y agradable, en lugar de aplicar una capa uniforme sobre toda la escena. Esta transición ayuda a imitar mejor la profundidad de campo de una cámara con un objetivo luminoso.

En el apartado de usos concretos, el teléfono consigue 160 puntos en retrato, frente a los 169 puntos del mejor dispositivo registrado. Se trata de una cifra elevada que confirma su capacidad para producir fotografías de personas atractivas y equilibradas.

La fotografía nocturna mantiene exposición y detalle

Las escenas con poca luz representan uno de los mayores desafíos para cualquier cámara móvil. El sensor debe captar suficiente información sin alargar demasiado el tiempo de exposición ni introducir una cantidad excesiva de ruido.

El Find X9 Ultra consigue mantener niveles aprovechables de luminosidad y detalle en interiores oscuros y escenas nocturnas. La combinación de sensores grandes y procesamiento de varias capturas ayuda a compensar la falta de luz.

El teléfono también controla razonablemente bien el ruido en muchas situaciones. Las superficies permanecen reconocibles y los rostros conservan información suficiente, aunque el procesado puede resultar más evidente a medida que disminuye la iluminación.

Su puntuación de 141 puntos en fotografía y vídeo con poca luz queda por debajo del máximo de 149 puntos. El resultado sigue siendo competitivo, pero demuestra que existen rivales capaces de ofrecer una mayor consistencia en los escenarios más extremos.

El vídeo ofrece buenos resultados, pero no alcanza el nivel de la fotografía

El OPPO Find X9 Ultra consigue 161 puntos en vídeo, una cifra notable aunque claramente inferior a los 175 puntos obtenidos en fotografía. El mejor resultado de la base de datos se sitúa en 172 puntos, por lo que todavía existe una distancia apreciable frente a los líderes.

La exposición se mantiene estable en la mayoría de las grabaciones. El terminal responde bien a cambios moderados de iluminación y evita que el brillo fluctúe continuamente mientras el usuario mueve la cámara.

Los colores también suelen presentar un aspecto agradable y coherente. La imagen mantiene una representación equilibrada en exteriores e interiores, mientras que el nivel de detalle resulta suficiente para conseguir vídeos definidos en buenas condiciones lumínicas.

El comportamiento general es fiable y visualmente atractivo, pero el vídeo no tiene la misma consistencia que la fotografía fija. Los problemas aparecen principalmente en el enfoque y al grabar en ambientes poco iluminados.

El enfoque en vídeo y el ruido nocturno son sus principales debilidades

DXOMARK detectó cierta inestabilidad en el enfoque automático durante la grabación de vídeo. El problema puede resultar más evidente al seguir a una persona, especialmente cuando cambia la distancia respecto a la cámara.

En algunas situaciones, el sistema tarda en reajustar el enfoque o realiza pequeñas correcciones que resultan visibles en la grabación. Esto puede afectar a la nitidez del rostro y distraer al espectador durante secuencias más largas.

La calidad también disminuye al grabar con poca luz. El ruido se vuelve más visible y pueden aparecer dominantes de color que modifican el aspecto natural de la escena, situándolo por detrás de los mejores competidores.

Estas limitaciones no convierten al Find X9 Ultra en un mal móvil para vídeo. Sin embargo, los usuarios que prioricen la grabación nocturna o el seguimiento continuo de personas encontrarán margen para que OPPO mejore mediante futuras actualizaciones.

Una cámara equilibrada para casi cualquier situación

Los resultados de DXOMARK muestran que el OPPO Find X9 Ultra no depende de un único apartado para destacar. Su principal virtud es ofrecer un comportamiento sólido en una amplia variedad de escenarios.

La cámara principal proporciona imágenes detalladas y bien expuestas, mientras que los teleobjetivos amplían considerablemente las posibilidades de encuadre. El modo retrato añade una separación precisa y un desenfoque agradable.

La fotografía nocturna mantiene un rendimiento competitivo y el vídeo ofrece buena exposición, color y detalle cuando la iluminación acompaña. Esta combinación convierte al teléfono en una herramienta versátil para el día a día.

Sus puntos débiles se concentran principalmente en la grabación con poca luz y en determinadas inconsistencias del enfoque durante el vídeo. Son aspectos relevantes, pero no anulan el excelente rendimiento general del sistema fotográfico.

El OPPO Find X9 Ultra confirma la importancia del hardware especializado

Durante los últimos años, la fotografía computacional ha permitido mejorar enormemente las cámaras móviles. Sin embargo, los resultados del Find X9 Ultra demuestran que el hardware sigue siendo fundamental, especialmente al trabajar con zoom.

Los dos sensores de 200 megapíxeles aportan resolución y margen para recortar, mientras que el módulo de largo alcance evita depender exclusivamente del aumento digital. Cada cámara cubre una parte concreta del rango focal.

El procesamiento se encarga de combinar la información y mantener una apariencia consistente entre los diferentes módulos. La dificultad no consiste únicamente en incorporar más cámaras, sino en conseguir que funcionen como un solo sistema.

OPPO parece haber logrado un buen equilibrio entre sensores, óptica y software. La experiencia puede no ser perfecta en todos los apartados, pero resulta suficientemente uniforme como para competir con los mejores móviles fotográficos del mercado.

Un resultado sobresaliente que todavía deja espacio para mejorar

La puntuación de 170 coloca al OPPO Find X9 Ultra entre los tres primeros dispositivos de la clasificación de DXOMARK. Es un resultado especialmente significativo en un mercado donde las diferencias entre los modelos más avanzados son cada vez menores.

Sus 175 puntos en fotografía confirman que las imágenes fijas son su mayor fortaleza. Exposición, rango dinámico, color, detalle y enfoque se combinan para producir resultados atractivos en la mayoría de las situaciones.

El zoom y el modo retrato completan una propuesta muy ambiciosa. La capacidad para mantener detalle a larga distancia diferencia al teléfono de muchos competidores que ofrecen buenos resultados únicamente con la cámara principal.

Para alcanzar el primer puesto, OPPO tendrá que mejorar principalmente el vídeo. Un enfoque más estable y un mejor control del ruido y el color con poca luz podrían convertir a futuras generaciones en una referencia todavía más completa.