Apple prepara tres nuevos dispositivos para revolucionar el hogar inteligente

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Apple lleva años participando en el mercado del hogar inteligente mediante el Apple TV, el HomePod y la plataforma Apple Home, pero nunca ha terminado de construir una familia de productos tan completa como las de Amazon o Google.

Eso podría cambiar muy pronto, ya que la compañía tendría tres nuevos dispositivos domésticos prácticamente preparados para su lanzamiento, según Bloomberg.

Los primeros en llegar serían una nueva generación del Apple TV 4K y una versión renovada del HomePod mini. Ambos conservarían un diseño muy parecido al de los modelos actuales, pero estrenarían procesadores más rápidos y el hardware necesario para aprovechar la nueva generación de Siri basada en inteligencia artificial.

El tercer dispositivo sería bastante más importante para la estrategia de Apple. Se trataría de un centro de control doméstico con pantalla, conocido informalmente como HomePad, que combinaría funciones de altavoz inteligente, panel de domótica, dispositivo para FaceTime y monitor de seguridad.

El lanzamiento del nuevo Apple TV y del HomePod mini estaría previsto para otoño de 2026. El centro de control doméstico podría aparecer entre octubre de 2026 y los primeros meses de 2027, aunque su calendario seguiría dependiendo del desarrollo de la nueva Siri.

Apple prepara su mayor ofensiva para el hogar inteligente

La compañía de Cupertino lleva tiempo intentando encontrar la manera de ocupar un lugar más importante dentro de las casas de sus usuarios. Aunque el iPhone, el Apple Watch y los AirPods tienen una presencia enorme, Apple no ha conseguido trasladar el mismo éxito a los dispositivos domésticos.

El HomePod mini y el Apple TV ya pueden actuar como concentradores para controlar accesorios compatibles con Apple Home. Sin embargo, ambos productos carecen de una pantalla táctil desde la que consultar cámaras, ajustar luces o visualizar rápidamente la información de la familia.

La nueva estrategia pretende solucionar esta carencia mediante una gama de dispositivos diseñados para trabajar conjuntamente. Apple quiere que Siri y la inteligencia artificial se conviertan en el centro de la experiencia doméstica, en lugar de limitarse a responder órdenes sencillas de voz.

Este planteamiento también permitiría competir de manera más directa con Amazon Echo Show y Google Nest Hub. Ambos fabricantes llevan años ofreciendo pantallas inteligentes con controles domésticos, videollamadas, widgets y contenido multimedia.

Un nuevo Apple TV 4K llegaría este mismo otoño

El primero de los dispositivos sería una nueva generación del Apple TV. El diseño exterior no cambiaría demasiado respecto al modelo actual, por lo que seguiríamos encontrando una pequeña caja negra pensada para colocarse junto al televisor.

La principal novedad estaría en su procesador. El Apple TV 4K que se vende actualmente utiliza un chip A15 Bionic, presentado originalmente junto con los iPhone 13, por lo que Apple tendría margen suficiente para introducir una plataforma bastante más moderna.

Un chip actualizado mejoraría la velocidad de navegación, los juegos y las aplicaciones, pero su función más importante sería ejecutar las nuevas capacidades de Siri. Algunas tareas de inteligencia artificial requieren mucha más potencia y memoria que las órdenes de voz tradicionales.

Apple también podría mejorar la conectividad inalámbrica y la integración con los accesorios del hogar. El modelo actual con Ethernet ya es compatible con Thread, un protocolo fundamental para conectar dispositivos Matter de bajo consumo.

La nueva Siri sería la verdadera protagonista del Apple TV

Apple no estaría renovando el Apple TV únicamente para ofrecer más velocidad. La compañía quiere que el dispositivo se convierta en un cerebro doméstico capaz de comprender instrucciones complejas y coordinar distintos accesorios conectados.

La nueva versión de Siri debería interpretar peticiones más naturales y mantener mejor el contexto de una conversación. Por ejemplo, el usuario podría pedir que apague las luces del salón, baje las persianas y prepare el televisor para ver una película mediante una sola orden.

También podría utilizar la información que aparece en pantalla para responder preguntas relacionadas con una serie, una película o un evento deportivo. La intención es que Siri deje de comportarse como un simple sistema de comandos y pase a funcionar como un asistente realmente contextual.

El Apple TV seguiría desempeñando sus funciones habituales de reproducción multimedia, juegos y control del hogar. En nuestro análisis del Apple TV 4K ya destacamos su fluidez, calidad de imagen y buena integración con el resto del ecosistema Apple.

El HomePod mini recibiría su primera gran renovación

Apple presentó el HomePod mini original en octubre de 2020, por lo que el pequeño altavoz inteligente se acerca a los seis años sin una renovación completa. Durante este tiempo, la compañía se ha limitado principalmente a añadir nuevos colores y funciones mediante actualizaciones de software.

La próxima generación mantendría un aspecto muy parecido al modelo actual. Esto significa que probablemente conservará su diseño esférico, la cubierta de malla y la superficie táctil iluminada situada en la parte superior.

El cambio más importante estaría en su interior. El HomePod mini actual utiliza el chip S5 del Apple Watch Series 5, un procesador que ya resulta antiguo para ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial y reconocimiento de voz.

Un nuevo chip permitiría mejorar la respuesta de Siri, procesar más órdenes directamente en el dispositivo y reducir la dependencia de los servidores. También podría aportar mejoras en conectividad, consumo energético y audio computacional.

El diseño del HomePod mini apenas cambiaría

Quienes esperaban una transformación radical podrían sentirse algo decepcionados. Las informaciones disponibles aseguran que el nuevo altavoz se parecerá mucho al HomePod mini actual, aunque Apple podría introducir colores diferentes y pequeños ajustes en los materiales.

Mantener el diseño tiene cierta lógica porque el formato compacto ha funcionado bien en dormitorios, cocinas y escritorios. El dispositivo ocupa poco espacio y ofrece sonido de 360 grados gracias a la guía de ondas situada en su parte inferior.

La verdadera evolución estaría en la experiencia de uso. Un HomePod mini más potente podría reconocer órdenes con mayor rapidez, gestionar automatizaciones complejas y ofrecer respuestas más personalizadas a cada miembro de la familia.

En nuestro análisis del HomePod mini destacamos su sorprendente calidad de sonido para el tamaño que tiene, así como su capacidad para controlar dispositivos HomeKit y actuar como concentrador del hogar.

Apple TV y HomePod mini trabajarían aún más unidos

Apple lleva años reforzando la conexión entre sus reproductores multimedia y sus altavoces. Actualmente es posible utilizar uno o dos HomePod como salida de audio del Apple TV, creando una experiencia de cine doméstico sin necesidad de instalar una barra de sonido convencional.

Con los nuevos modelos, esta integración podría ampliarse a las funciones de inteligencia artificial. El Apple TV podría aportar capacidad de procesamiento mientras los HomePod distribuidos por la vivienda captan las órdenes del usuario.

También cabe esperar mejoras en la localización dentro del hogar. Apple podría utilizar tecnologías inalámbricas de corto alcance para saber en qué habitación se encuentra una persona y dirigir allí el audio, las notificaciones o los controles.

El objetivo sería convertir varios productos independientes en un único sistema doméstico coordinado. Esta estrategia permitiría a Apple aprovechar los millones de iPhone, Apple Watch, Apple TV y HomePod que ya existen en los hogares.

El HomePad sería el producto más importante de la nueva gama

Aunque el Apple TV y el HomePod mini recibirán mejoras interesantes, el dispositivo más novedoso sería el centro de control doméstico con pantalla. Su nombre comercial todavía no se conoce, aunque durante los últimos meses se ha popularizado la denominación no oficial HomePad.

El producto incorporaría una pantalla cuadrada de aproximadamente 7 pulgadas. Su tamaño sería similar al de un iPad pequeño, pero el formato estaría pensado para mostrar información breve, controles y widgets en lugar de utilizar aplicaciones complejas.

Apple estaría desarrollando dos formas de colocar el dispositivo. Una versión descansaría sobre una base con forma de media esfera, posiblemente equipada con altavoces, mientras que la otra podría fijarse a una pared mediante un nuevo sistema magnético.

Estas opciones permitirían instalarlo en una mesilla, una cocina, un escritorio o una pared del pasillo. La pantalla podría convertirse así en el punto central para controlar luces, cerraduras, climatización, cámaras y otros accesorios.

Un sistema operativo completamente nuevo basado en tvOS

El centro doméstico no ejecutaría iPadOS pese a su parecido con una pequeña tableta. Apple habría desarrollado un sistema operativo específico basado en tvOS, la plataforma utilizada actualmente por el Apple TV.

La interfaz combinaría elementos de tvOS y watchOS. Incluiría iconos grandes, aplicaciones sencillas, widgets y controles diseñados para poder consultarse desde cierta distancia sin necesidad de navegar por menús complicados.

El dispositivo ofrecería esferas de reloj personalizables similares a las del Apple Watch. Cuando no esté siendo utilizado, podría mostrar la hora, fotografías, el tiempo, próximos eventos o el estado de diferentes dispositivos domésticos.

La interfaz cambiaría dinámicamente según la distancia del usuario. Si alguien se acerca, podría mostrar botones y detalles adicionales; cuando la persona se aleje, aumentaría el tamaño de la información para facilitar su lectura.

FaceTime y el control del hogar compartirían pantalla

La cámara frontal permitiría realizar llamadas de FaceTime directamente desde una cocina o un salón. El usuario no tendría que sujetar un iPhone o un iPad, algo especialmente útil durante una conversación larga o mientras realiza otra actividad.

Apple podría aprovechar tecnologías similares a Encuadre Centrado para mantener a las personas dentro del plano. Si varios miembros de la familia se encuentran delante de la pantalla, el sistema ajustaría automáticamente el campo de visión.

El centro también mostraría las cámaras conectadas a Apple Home. Una notificación podría enseñar quién se encuentra frente a la puerta, permitir hablar con esa persona y ofrecer controles para abrir una cerradura compatible.

La integración con HomeKit y Matter convertiría el dispositivo en un panel visual para gestionar toda la vivienda. Sería posible ajustar la temperatura, apagar luces, cerrar persianas o activar escenas mediante controles táctiles y órdenes de voz.

El reconocimiento facial personalizaría la información

La función más llamativa del nuevo centro doméstico sería el reconocimiento facial. La cámara identificaría a la persona situada delante del dispositivo y adaptaría la interfaz automáticamente a su perfil.

Cada miembro de la familia podría ver su calendario, sus notas, sus recordatorios y otras informaciones personales. De esta forma, la misma pantalla mostraría contenidos diferentes dependiendo de quién se acercase a ella.

El sistema también calcularía la distancia entre el usuario y el dispositivo. Si la persona estuviera al otro lado de la habitación, mostraría información grande y sencilla; al acercarse, aparecerían más detalles y controles táctiles.

Esta personalización plantea importantes preguntas sobre privacidad. Apple tendrá que explicar dónde se procesan los datos biométricos, cómo se almacenan los perfiles y qué medidas impedirán que una persona acceda a información privada de otra.

La privacidad será uno de los argumentos frente a Amazon y Google

Apple suele utilizar la privacidad como elemento diferenciador frente a otras compañías tecnológicas. En el hogar, donde cámaras y micrófonos pueden captar información especialmente sensible, este argumento adquiere todavía más importancia.

La compañía podría procesar el reconocimiento facial directamente en el dispositivo en lugar de enviar imágenes continuamente a la nube. Un chip potente y dedicado a la inteligencia artificial facilitaría este tipo de funcionamiento local.

Las comunicaciones de Apple Home utilizan cifrado de extremo a extremo en numerosas funciones. Apple también afirma que los datos de la app Casa se almacenan de manera que la compañía no puede consultarlos directamente.

Sin embargo, una pantalla que identifica permanentemente a quienes pasan delante de ella exigirá explicaciones claras. El usuario deberá poder desactivar la función, limitar los perfiles reconocidos y controlar qué información aparece para cada persona.

El lanzamiento dependerá de que la nueva Siri esté preparada

Apple habría completado buena parte del desarrollo físico del centro doméstico, pero su lanzamiento se ha retrasado en varias ocasiones. El principal obstáculo no estaría en la pantalla o en la cámara, sino en la nueva arquitectura de Siri.

La compañía necesita que el asistente sea capaz de comprender el contexto, acceder a información personal de forma segura y responder con rapidez. Lanzar el dispositivo con la Siri actual reduciría notablemente su utilidad y dificultaría justificar su existencia.

El calendario contempla actualmente una presentación entre octubre de 2026 y comienzos de 2027. La amplitud de esta ventana demuestra que Apple todavía no tendría completamente cerrado el momento de comercialización.

Ya contamos anteriormente que Apple habría retrasado el Apple TV y el HomePod mini a la espera de la nueva Siri. El centro doméstico sería aún más dependiente de estas funciones.

Una versión robótica con pantalla de 9 pulgadas llegará más adelante

Apple también estaría desarrollando una versión más ambiciosa del centro doméstico. Este producto incorporaría una pantalla de aproximadamente 9 pulgadas instalada sobre un brazo robótico motorizado.

El mecanismo podría girar y orientar la pantalla hacia la persona que está hablando. Durante una videollamada, por ejemplo, el dispositivo sería capaz de seguir al usuario mientras se desplaza por una habitación.

El brazo también aportaría una forma de comunicación física. La pantalla podría moverse para simular que presta atención, asentir o reaccionar a una conversación, generando una interacción más expresiva que la de un altavoz estático.

Esta versión sería considerablemente más cara y compleja. Apple la reservaría para una fase posterior de su estrategia, cuando haya comprobado si los consumidores están realmente interesados en utilizar una pantalla inteligente como centro del hogar.

Apple también prepara su propia cámara de seguridad

La segunda gran novedad prevista para más adelante sería una cámara de seguridad doméstica diseñada directamente por Apple. El dispositivo se integraría de forma nativa con Apple Home y con el nuevo centro de control.

La cámara podría reconocer personas, animales y actividades mediante inteligencia artificial. En lugar de enviar una notificación cada vez que detecte movimiento, el sistema sería capaz de explicar qué está sucediendo y distinguir una situación normal de un posible problema.

Apple tendría la oportunidad de ofrecer una integración más profunda que la de las cámaras de terceros. El vídeo podría aparecer instantáneamente en el HomePad, el Apple TV, el iPhone o el Apple Watch dependiendo de dónde se encuentre el usuario.

La compañía también ha explorado otros productos relacionados con la seguridad, como un timbre inteligente con reconocimiento facial. Todo apunta a que Apple quiere construir una gama completa alrededor de la vigilancia doméstica.