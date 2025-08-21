Qualcomm ha anunciado Snapdragon W5+ y W5 Gen 2 para smartwatches

💰 ¡Top chollos chech! Smartphones, auriculares y smartwatches con descuentazos [ Saber más ]

Qualcomm ha presentado en San Diego, el 21 de agosto de 2025, las plataformas Snapdragon W5+ Gen 2 y W5 Gen 2 para wearables.

Se trata de la primera generación del sector con soporte satelital NB-NTN (de Skylo), un salto que promete mejorar la seguridad, la conectividad y la autonomía de los relojes inteligentes, además de estrenar su integración en el nuevo Google Pixel Watch 4.

La gran novedad es la compatibilidad con redes NB-NTN, que permite enviar y recibir mensajes vía satélite cuando no hay cobertura móvil ni Wi-Fi. Esto abre la puerta a comunicaciones SOS de dos vías directamente desde el reloj en situaciones de aventura, montaña o zonas remotas, aportando más tranquilidad a los usuarios sin depender del teléfono.

Qualcomm lanza dos variantes: Snapdragon W5+ Gen 2, que integra un coprocesador de bajo consumo para tareas siempre activas, y Snapdragon W5 Gen 2, sin dicho coprocesador para diseños aún más compactos. Ambas comparten un SoC de 4 nm que mejora la eficiencia y el rendimiento para experiencias más fluidas en el día a día.

La nueva Location Machine Learning 3.0 mejora la precisión del posicionamiento hasta un 50 % respecto a la generación anterior. Esta optimización se nota especialmente en entornos urbanos densos o en cañones profundos, donde el GPS suele verse comprometido.

El frontal de radio (RFFE) optimizado contribuye a una reducción de tamaño de alrededor del 20 % y a un menor consumo energético frente a la generación previa. Para los fabricantes, esto se traduce en relojes más delgados, con mejor batería y menos limitaciones térmicas.

Listo para Wear OS y debut en Pixel Watch 4

Snapdragon W5 Gen 2 es compatible con la última versión de Wear OS y llega primero en el Google Pixel Watch 4, presentado en el evento Made by Google.

La plataforma está afinada para experiencias multidispositivo, integración fluida y funciones avanzadas —incluida la comunicación satelital de emergencia— que refuerzan el conjunto de características de seguridad.

Para deportistas, montañistas o profesionales que trabajan fuera de red, la posibilidad de pedir ayuda y recibir respuesta sin cobertura celular puede ser determinante. Todo ello se ofrece sin sacrificar autonomía, gracias a la combinación del proceso de 4 nm, el coprocesador de bajo consumo (en W5+) y el RFFE optimizado.