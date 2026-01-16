Google prepara una función clave para el Pixel Watch que ya tienen sus rivales

Los relojes inteligentes se han convertido en compañeros imprescindibles del día a día, y no solo por sus funciones de salud o notificaciones.

La seguridad también juega un papel clave, y ahí es donde entra en juego una característica cada vez más valorada: los avisos cuando el reloj se queda atrás. Mientras que algunos fabricantes ya ofrecen esta opción desde hace tiempo, todo apunta a que Google está trabajando para llevarla por fin al Pixel Watch.

Una función clave para no olvidar —o perder— el reloj

Tanto el Apple Watch como el Galaxy Watch cuentan desde hace tiempo con una función que avisa al usuario cuando el reloj se queda fuera del alcance del móvil. Este sistema no solo resulta útil para evitar olvidos al salir de casa, sino que también puede actuar como una alerta inmediata ante un posible robo.

Hasta ahora, el Pixel Watch no ofrecía una característica equivalente, algo llamativo teniendo en cuenta el enfoque de Google en la integración entre dispositivos. Sin embargo, nuevas pistas indican que esta carencia podría tener los días contados.

Primeras señales del aviso

Se han detectado referencias a una función denominada “Notify when left behind” dentro de una aplicación del sistema encargada de gestionar esta capacidad. La presencia de estas cadenas de texto sugiere que Google ya está desarrollando internamente el sistema de alertas por separación entre el móvil y el reloj.

Aunque todavía no está activo para los usuarios, el hallazgo confirma que la función está, al menos, en fase de pruebas o planificación.

Requisitos técnicos para que funcione

Según el código analizado, esta función tendría algunas condiciones clave para operar correctamente. La más importante es que tanto el teléfono como el Pixel Watch deben tener el Bluetooth activado. Solo así el sistema puede detectar la desconexión y lanzar la notificación correspondiente.

Además, todo apunta a que no todos los modelos de Pixel Watch serían compatibles, ya que el propio código menciona compatibilidad condicionada a determinadas versiones del dispositivo.

Bloqueo automático para mayor seguridad

Más allá de la simple notificación, la función podría ir un paso más allá en términos de protección. Al detectarse la desconexión del móvil, el sistema bloquearía automáticamente el Pixel Watch, reduciendo el riesgo de acceso no autorizado.

Este bloqueo también se activaría al poner el reloj en modo avión, ya que esta acción deshabilita el Bluetooth y simula una desconexión completa. Se trata de una medida adicional pensada para reforzar la seguridad del dispositivo.

Alertas inteligentes según la ubicación

Otro detalle interesante es la posibilidad de desactivar las alertas en ubicaciones de confianza, como el domicilio del usuario. De este modo, el sistema evitaría notificaciones innecesarias cuando el reloj se queda en casa de forma intencionada.

Este enfoque contextual permitiría una experiencia más cómoda y personalizada, evitando falsas alarmas en entornos habituales.

Una función aún sin fecha ni aspecto definidos

Por ahora, no ha sido posible activar ni visualizar esta función en dispositivos reales, lo que indica que todavía no está lista para su despliegue público. Esto sugiere que su lanzamiento no sería inminente, aunque su presencia en el código confirma que Google sigue trabajando en ella.

Como suele ocurrir en estos casos, el desarrollo interno no garantiza que la función llegue finalmente a la versión estable, aunque las probabilidades aumentan conforme se descubren más referencias.

Google también quiere evitar que olvides el móvil

Curiosamente, esta no sería la única mejora relacionada con los olvidos. Google también estaría desarrollando una función inversa para el Pixel Watch, capaz de avisar al usuario cuando deja atrás el teléfono móvil. De materializarse, el ecosistema Pixel ganaría en coherencia y utilidad frente a sus principales rivales.

El Pixel Watch se pone al día frente a sus rivales

Si esta característica llega finalmente a los usuarios, el Pixel Watch recortaría una diferencia importante frente a otros relojes inteligentes del mercado. Las alertas por olvido se han convertido en una función casi imprescindible en la gama alta, especialmente para quienes buscan tranquilidad y seguridad en su día a día.