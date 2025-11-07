GTA 6 se retrasa de nuevo hasta noviembre de 2026

📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

Grand Theft Auto 6, uno de los lanzamientos más esperados de la historia de los videojuegos, vuelve a sufrir un retraso. Rockstar Games ha confirmado que el título no llegará hasta el 19 de noviembre de 2026, aplazando de nuevo su fecha de estreno.

Inicialmente, GTA 6 estaba previsto para otoño de 2025, luego se pospuso a mayo de 2026 y ahora sufre una segunda modificación. La compañía asegura que necesita “unos meses adicionales” para alcanzar el nivel de calidad y pulido que los fans “esperan y merecen”.

Una espera que supera una década desde GTA 5

La expectación es enorme: GTA 5, lanzado en 2013, es el segundo videojuego más vendido de todos los tiempos y sigue siendo un fenómeno gracias a su modo online. Por ello, el sucesor carga con una presión histórica.

Rockstar ha agradecido la paciencia de la comunidad y reconoce que es consciente de la larga espera. Aun así, asegura estar “increíblemente emocionada” por mostrar al público el nuevo escenario de GTA 6: Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida y en la icónica Vice City, reinterpretada en la actualidad.

Un mundo abierto inspirado en Florida y Vice City

Los avances publicados hasta ahora muestran playas abarrotadas, rascacielos junto a la costa y amplias zonas urbanas que forman parte de una versión moderna del universo que los jugadores recuerdan. Se trata de un entorno familiar, pero completamente renovado, con nuevos barrios, personajes y sistemas que prometen una experiencia inmersiva y ambiciosa.

Hasta la fecha, Rockstar solo ha publicado dos tráilers del juego. El segundo, lanzado en mayo, supera los 100 millones de visualizaciones y profundiza en la historia de los protagonistas: Jason y Lucía, una pareja envuelta en actividades criminales en el estado de Leonida.

El vídeo también revela nuevos personajes, ubicaciones inéditas y muestra una parte del tono y ambientación que tendrá esta entrega, reforzando la magnitud del proyecto.

¿Cumplirá las expectativas? La incógnita sigue abierta

Tras más de una década de espera, dos retrasos y una enorme expectación mundial, la pregunta sigue siendo la misma: ¿estará GTA 6 a la altura del hype? Para saberlo habrá que esperar hasta noviembre de 2026… si no se retrasa de nuevo.