GTA VI detalla su Ultimate Edition: vehículos exclusivos, armas, ropa y un mes gratis de GTA+

Rockstar Games ha abierto la veda de las reservas de Grand Theft Auto VI, y lo ha hecho acompañando el anuncio con nuevos detalles sobre su edición más completa: Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition. El juego llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con reservas disponibles desde el 25 de junio de 2026.

Esta edición especial no se limita a añadir algún cosmético suelto. La Ultimate Edition está pensada como un paquete de contenidos que se irá integrando a lo largo de la historia de Jason y Lucía, los dos protagonistas de esta nueva entrega ambientada en Leónida, el estado ficticio inspirado por Florida donde volveremos a recorrer Vice City y sus alrededores.

Según los detalles compartidos, la edición incluirá vehículos prémium, garajes, armas personalizadas, ropa exclusiva, talleres de modificación, misiones adicionales y varios negocios o locales desbloqueables que ampliarán las posibilidades de personalización dentro del juego.

Una edición Ultimate cargada de coches, garajes y personalización

Uno de los grandes atractivos de GTA VI: Ultimate Edition estará en su selección de vehículos exclusivos. Entre ellos destaca el Vapid Dominator Buggy del 67, un todoterreno pensado para moverse con soltura por las zonas rurales del monte Kalaga y otros terrenos complicados de Leónida.

Este vehículo llegará acompañado del garaje Paradise, situado en Watson Bay, que no será solo un lugar donde aparcar. También incluirá un armero para preparar el arsenal y un depósito donde guardar mercancía robada antes de entregarla al perista.

La edición también recupera el espíritu deportivo de los años noventa con el Grotti Cheetah del 95, un coche de líneas retrofuturistas que rinde homenaje a Shore Drive y que promete convertirse en una de las piezas más deseadas por los jugadores que disfrutan coleccionando vehículos icónicos.

Jason también contará con varios vehículos vinculados a su piso franco, como una moto Dinka Enduro militar con aspecto gastado y un kayak Crest. Además, la camioneta Vapid Ganado del protagonista podrá recibir un kit retro con modificaciones exclusivas, como alerón de cabina, antenas traseras y una cubierta especial.

Dos talleres exclusivos para transformar vehículos

La Ultimate Edition abrirá el acceso a dos talleres de personalización que no estarán disponibles en la edición estándar. El primero será Rideout Customs, ubicado en Vice City, centrado en convertir coches normales en creaciones mucho más llamativas mediante interiores detallados, llantas especiales y modificaciones de estilo donk.

El segundo será One-Eyed Willie’s, situado junto al lago Leónida. En este caso, el enfoque estará más orientado al mundo todoterreno, con modificaciones específicas para vehículos off-road y diseños pintados a mano.

Además, habrá una colección de coches clásicos vinculada a Wyman, un coleccionista excéntrico y mecánico de confianza. La idea será localizar coches abandonados o a medio restaurar para devolverlos a la vida. Dentro de esta actividad habrá cuatro modelos exclusivos de la Ultimate Edition.

Armas especiales, golpes y contenidos ligados a Vice City

La edición más completa de GTA VI también añadirá contenido relacionado con armas y actividades criminales. Uno de los elementos más llamativos será el Shitzu Squalo, una embarcación con degradado rosa y azul atracada en Washington Beach. Aunque su estética invite a imaginar paseos tranquilos por la bahía de Gambito, llegará preparada con un arsenal explosivo.

En el apartado de armas, Jason y Lucía podrán acceder a los revólveres Hawk & Little Morgan, disponibles en Ammu-Nation conforme avance la historia. Estas armas, cortesía de la casa Vercetti, tendrán versiones masculina y femenina, empuñaduras con grabados de palmeras, detalles personalizados y una mira pensada para mejorar sus prestaciones.

También habrá variantes personalizadas para las pistolas Girardi ES9 de Jason y Klose K17 de Lucía, con grabados decorativos que encajan con la estética más lujosa y excesiva de Vice City.

Otra pieza importante del paquete será el contenido relacionado con los PTT Youngin$, una de las bandas más conocidas de Leónida. Los jugadores podrán infiltrarse en su almacén de mercancía ilegal, situado al sur de Vice City, para hacerse con artículos especiales y contrabando de alto valor.

Más moda, tatuajes y peluquería para Jason y Lucía

La personalización de los protagonistas será otro de los pilares de la Ultimate Edition. Jason y Lucía recibirán estilos exclusivos de Vice City, con atuendos, tatuajes y otros elementos cosméticos diseñados para darles un aspecto más distintivo durante la aventura.

También se incluye el llamado Equipamiento de la diversión, una colección cápsula de ropa y accesorios inspirada en Macca, el caimán protagonista de un famoso programa televisivo dentro del universo de Leónida.

Los jugadores podrán visitar Stock 305, una tienda de ropa situada en Stockyard y disponible de forma exclusiva en la Ultimate Edition. Este local estará especializado en moda urbana refinada, con conjuntos únicos para Jason y Lucía que encajan con la identidad artística del barrio.

En el terreno estético también aparecerán la peluquería unisex Sara’s, con peinados, barbería, maquillaje y manicura, y Electric Fang Tattoo, un estudio de tatuajes donde los protagonistas podrán acceder a más de 50 diseños exclusivos creados por el colectivo artístico FAILE.

El pack Vintage Vice City será el incentivo por reservar

Más allá de la Ultimate Edition, Rockstar también ofrecerá el pack Vintage Vice City como bonificación por reservar o comprar el juego antes del 20 de noviembre de 2026. Este paquete estará incluido en todas las compras digitales realizadas antes de esa fecha y en las reservas físicas mientras haya existencias. ([Rockstar Games][1])

El pack busca recuperar la estética más clásica de Vice City, con una clara inspiración ochentera. Su principal reclamo será el Vapid Stanier del 55, un sedán bicolor con aire retro que llegará acompañado del garaje de Shore Court, ubicado cerca de Ocean Beach.

Como ocurre con otros garajes personales de Leónida, este espacio permitirá almacenar vehículos, acceder a un armero y guardar mercancía robada para entregarla posteriormente a un perista.

El pack también añadirá atuendos y peinados especiales para los protagonistas. Jason recibirá un traje de lino en tonos pastel con un peinado inspirado en la década de la decadencia, mientras que Lucía podrá lucir un minivestido rojo de lentejuelas y rizos con sabor a Vice City clásico.

A esto se suma un patrón de arma tropical inspirado en Tommy Vercetti y su inconfundible camisa de palmeras, que podrá aplicarse a la mayoría de armas.

Las copias físicas no incluirán disco

Uno de los detalles más llamativos del anuncio es que las versiones físicas de GTA VI incluirán un código de descarga digital, pero no un disco dentro de la caja. Las ediciones físicas estarán disponibles desde el 12 de noviembre de 2026 para permitir la precarga antes del lanzamiento oficial del día 19 de noviembre.

Esto significa que, aunque el juego se compre en formato físico, la instalación dependerá de la descarga digital. Es un movimiento cada vez más habitual en la industria, pero no dejará de generar debate entre quienes todavía valoran tener el juego completo en soporte físico.

Un mes gratis de GTA+ para las reservas digitales

Los jugadores que reserven cualquier edición digital de Grand Theft Auto VI en PlayStation Store o Microsoft Store recibirán también un mes gratis de GTA+. Esta suscripción está pensada para sacar más partido a GTA Online y al ecosistema de contenidos de Rockstar.

El mes gratuito incluye un ingreso mensual de 500.000 GTA$ para el personaje de GTA Online, acceso a tarjetas Tiburón especiales con un 15% más de GTA$, vehículos gratuitos o rebajados, una biblioteca rotatoria con juegos clásicos de Rockstar Games y otros títulos destacados.

El mes de GTA+ podrá activarse inmediatamente tras realizar la reserva, aunque deberá canjearse antes de su fecha de caducidad. Una vez finalizado el periodo gratuito, la suscripción se renovará automáticamente al precio mensual habitual salvo que el usuario la cancele. Rockstar limita esta promoción a un canje por cuenta en cada plataforma.

Precio de GTA VI y de la Ultimate Edition

Aunque el documento facilitado se centra en los contenidos de la Ultimate Edition y las bonificaciones de reserva, las informaciones publicadas por medios especializados apuntan a que Grand Theft Auto VI Standard Edition tendrá un precio de 79,99 dólares —aproximadamente 70 euros al cambio actual—, mientras que la Ultimate Edition costará 99,99 dólares, unos 88 euros.

Habrá que esperar a las tiendas europeas para conocer los precios oficiales en euros, ya que las conversiones directas no siempre coinciden con el PVP final en cada mercado.

Una edición pensada para quienes quieren exprimir Leónida desde el primer día

Con todo lo anunciado, Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition parece dirigida a los jugadores que quieren comenzar la aventura con más opciones de personalización, más vehículos especiales y contenido adicional repartido por la historia.

No parece un simple paquete de cosméticos aislados, sino una ampliación que tocará varias partes del juego: garajes, talleres, armas, ropa, tatuajes, vehículos, misiones y actividades secundarias. Además, quienes compren primero la edición estándar podrán adquirir más adelante el Ultimate Edition Upgrade por separado.

A falta de saber cómo se integrarán todos estos contenidos en la progresión real del juego, Rockstar parece estar apostando por una edición prémium con mucho peso estético y una clara intención de explotar la nostalgia de Vice City.