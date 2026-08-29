GTA VI arrasa en Netflix: número uno y un 125% más de visitas web

La peculiar alianza entre Netflix y Rockstar Games para estrenar en exclusiva el nuevo vídeo de Grand Theft Auto VI despertó inicialmente bastantes dudas. Al fin y al cabo, la ventaja de la plataforma solamente duraba seis horas, tras las cuales el contenido podía verse gratuitamente en YouTube.

Sin embargo, los primeros datos indican que la operación ha sido todo un éxito. El especial de GTA VI alcanzó el número uno de Netflix y disparó un 125% el tráfico web de la plataforma, demostrando que el próximo gran lanzamiento de Rockstar puede convertir incluso un vídeo promocional en un acontecimiento mundial.

GTA VI conquista el número uno de Netflix

El contenido, denominado GTA VI Extended Look, tiene una duración aproximada de 26 minutos y fue catalogado por Netflix como una película. Esa decisión le permitió entrar directamente en la lista de las diez películas más vistas de la plataforma, aunque evidentemente no se trata de un largometraje convencional.

La expectación fue suficiente para llevarlo hasta la primera posición, por delante de producciones de duración completa como The Last House, To Catch a Cheater y Facing El Chapo. Un vídeo promocional de un videojuego consiguió así competir —y ganar— dentro del catálogo cinematográfico de Netflix.

Rockstar ya había anunciado que Netflix ofrecería el vistazo ampliado a GTA VI seis horas antes que YouTube. En su momento, el acuerdo parecía una curiosidad publicitaria, especialmente porque los usuarios sabían que podían esperar unas horas y verlo después sin necesidad de acceder a la plataforma.

La clasificación de Netflix confirma que muchos aficionados no quisieron esperar. La exclusiva temporal convirtió el estreno en una cita colectiva y dio a la plataforma algo especialmente valioso: un evento capaz de concentrar a millones de espectadores potenciales en una franja horaria muy concreta.

El tráfico web de Netflix creció un 125%

El número uno dentro del catálogo es llamativo, pero los datos de uso resultan todavía más reveladores. De acuerdo con un análisis de Sensor Tower, la actividad móvil de Netflix aumentó un 50% frente a la registrada durante los jueves anteriores.

El efecto fue aún mayor en ordenadores y otros dispositivos con navegador. Las visitas a la web de Netflix se dispararon un 125%, una subida extraordinaria para una plataforma con una audiencia habitual tan elevada y consolidada.

La avalancha llegó a provocar problemas momentáneos durante la ventana del estreno. Algunos usuarios tuvieron dificultades para acceder al servicio, aunque Netflix recuperó rápidamente la normalidad y la interrupción no parece haber afectado de manera prolongada a la emisión.

No existen cifras públicas sobre cuántas reproducciones acumuló el especial dentro de Netflix ni sobre el número de altas generadas por la promoción. Aun así, el aumento de actividad sugiere que el acuerdo cumplió su principal objetivo: atraer usuarios y concentrar toda la conversación alrededor de Netflix.

Un escaparate espectacular para el gameplay de GTA VI

El vídeo se centró íntegramente en imágenes del juego. Rockstar prescindió de entrevistas, comentarios de desarrolladores y explicaciones detalladas sobre sus sistemas, dejando que Vice City, los personajes y las distintas situaciones del mundo abierto hablasen por sí solos.

Las explicaciones más profundas se reservaron para entrevistas y artículos publicados posteriormente en distintos medios. En Teknofilo puedes consultar las principales novedades mostradas en el gameplay de GTA VI, con los detalles más relevantes sobre su mundo, personajes y mecánicas.

La posibilidad de reproducir el especial cómodamente en un televisor y con calidad 4K fue otro de los atractivos de la exclusiva. Las imágenes oficiales mostraron un nivel de detalle muy superior al de los vídeos comprimidos y las filtraciones que habían circulado previamente por Internet.

También hubo una sorpresa importante relacionada con el hardware. Todo el material fue capturado utilizando una PlayStation 5 estándar y no una PS5 Pro, lo que refuerza la impresión de que Rockstar está consiguiendo un apartado visual extraordinario incluso en el modelo básico de la consola de Sony.

YouTube tomó el relevo seis horas después

Rockstar cumplió su promesa y publicó el vídeo en YouTube una vez terminada la exclusiva temporal de Netflix. De esta manera, el estudio combinó el impacto inicial de un estreno limitado con el alcance masivo y permanente de una plataforma abierta.

Durante sus primeras horas en YouTube, el vídeo alcanzó rápidamente los 6,7 millones de visualizaciones. La cifra demuestra que Netflix no agotó el interés del público, sino que sirvió como primer impulso de una campaña que continuó creciendo después en otros canales.

La estrategia permitió a Rockstar disfrutar de dos estrenos alrededor de un mismo contenido. Primero llegó el evento televisivo de Netflix, rodeado de exclusividad y urgencia; después, la publicación mundial en YouTube, donde el vídeo podía compartirse, analizarse y reproducirse sin restricciones.

Ese doble impacto resulta especialmente útil después de una semana marcada por filtraciones. Incluso llegó a circular por Internet una supuesta versión de GTA VI de 113 GB que en realidad escondía malware, por lo que recuperar el control de la conversación con material oficial era especialmente importante para Rockstar.

Una fórmula difícil de repetir con otros videojuegos

El éxito abre la puerta a imaginar nuevas colaboraciones entre plataformas de streaming y editoras, aunque no está claro que el modelo sea reproducible. Netflix difícilmente utilizaría su catálogo para estrenar avances extensos de películas ajenas, ya que estaría promocionando directamente contenidos de otros servicios o estudios.

En el terreno de los videojuegos también existen limitaciones. Franquicias como Call of Duty, God of War o Halo cuentan con comunidades enormes, pero muy pocos lanzamientos pueden generar actualmente una expectación comparable a la de GTA VI.

La larga espera desde GTA V, el enorme éxito comercial de la saga y el historial de Rockstar han convertido esta entrega en algo más que un videojuego esperado. Cada tráiler, imagen o filtración se transforma inmediatamente en contenido para redes sociales, medios especializados y canales de vídeo.

Por eso, el acuerdo con Netflix podría terminar siendo un experimento excepcional en lugar del comienzo de una tendencia. La estrategia funcionó porque el protagonista era GTA VI, y no necesariamente porque los espectadores quieran acudir habitualmente a un servicio de streaming para ver presentaciones de videojuegos.

La reacción eleva todavía más las expectativas

La respuesta inicial de los jugadores ha sido mayoritariamente positiva, sobre todo por la calidad gráfica, la densidad de los escenarios y el realismo de los personajes no jugables. Las escenas mostradas transmiten la sensación de un mundo mucho más vivo y dinámico que el de anteriores entregas.

Que todo el material proceda de una PS5 estándar también ha contribuido a mejorar la percepción técnica del proyecto. Rockstar parece estar exprimiendo el hardware de la generación actual sin necesitar la consola más potente de Sony para presentar el juego con su mejor cara.

El momento del estreno tampoco podía ser más oportuno. Después de varias filtraciones capaces de distorsionar la imagen del proyecto, el estudio ha conseguido reemplazar vídeos incompletos y de mala calidad por 26 minutos de material seleccionado cuidadosamente.

El resultado es una demostración del poder comercial que rodea a Grand Theft Auto VI. Rockstar todavía puede continuar promocionándolo durante los próximos meses, pero la realidad es que el juego ya posee una visibilidad tan extraordinaria que probablemente sería un éxito multimillonario incluso si su campaña terminase hoy mismo.