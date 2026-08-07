GTA VI se dejará ver en más detalle el 27 de agosto y Netflix lo tendrá primero

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La cuenta atrás para Grand Theft Auto VI entra en una nueva fase. Rockstar Games prepara un vistazo ampliado al que probablemente sea el videojuego más esperado de los últimos años, y lo hará mediante una estrategia de distribución bastante poco habitual: Netflix tendrá la exclusiva temporal del nuevo vídeo durante seis horas.

La cita será el 27 de agosto de 2026, menos de tres meses antes del lanzamiento previsto de GTA VI. Los jugadores podrán ver primero este contenido especial en Netflix y, unas horas más tarde, Rockstar lo publicará también a través de sus canales habituales para que pueda verlo cualquiera.

El anuncio llega cuando GTA VI ya puede reservarse y con su lanzamiento fijado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Después de años de rumores, filtraciones, retrasos y dos grandes tráilers, Rockstar parece dispuesta a acelerar progresivamente su maquinaria promocional.

Rockstar mostrará una mirada ampliada a GTA VI el 27 de agosto

Rockstar Games prepara para el próximo 27 de agosto un contenido denominado “extended look” de Grand Theft Auto VI. La compañía no ha detallado todavía exactamente qué veremos, pero el término utilizado apunta a algo más extenso que un tráiler convencional de apenas unos minutos.

La expectativa, inevitablemente, será enorme. Hasta ahora hemos podido conocer bastante sobre los protagonistas, Jason y Lucía, así como sobre Vice City y el estado ficticio de Leonida, pero todavía queda mucho por descubrir sobre cómo se juega realmente GTA VI.

Precisamente ahí está una de las principales incógnitas. Rockstar no ha confirmado si este vistazo ampliado incluirá gameplay puro, una demostración guiada, secuencias cinematográficas o una combinación de todos estos elementos. Por tanto, conviene no dar por hecho que veremos una presentación de jugabilidad tradicional.

Lo que sí parece claro es que será uno de los momentos promocionales más importantes de GTA VI antes de su lanzamiento. A medida que se acerca noviembre, Rockstar tiene cada vez menos margen para mantener en secreto sistemas de juego, actividades, mecánicas y otros elementos clave.

Netflix tendrá la exclusiva durante las primeras seis horas

La parte más sorprendente del anuncio es el acuerdo con Netflix. El nuevo contenido de GTA VI debutará primero en la plataforma de streaming, donde podrá verse a partir de las 15:00 ET del 27 de agosto.

Para los jugadores españoles, eso equivale aproximadamente a las 21:00 del 27 de agosto en la España peninsular y las 20:00 en Canarias. Quienes quieran verlo en cuanto esté disponible tendrán, por tanto, una cita nocturna bastante cómoda.

La exclusividad será, en cualquier caso, muy breve. Netflix contará con una ventana de apenas seis horas, tras las cuales Rockstar publicará exactamente el mismo contenido mediante plataformas abiertas.

Es una estrategia interesante porque permite a Netflix asociar su marca a uno de los lanzamientos culturales más importantes del año sin convertir el vídeo en una exclusiva permanente. Para Rockstar, por su parte, supone generar dos oleadas de atención alrededor de una misma presentación.

Después llegará a YouTube y a la web oficial de GTA VI

Una vez transcurridas esas seis horas, el vídeo dejará de ser exclusivo de Netflix. Rockstar lo publicará en YouTube y en la página oficial de GTA VI a partir de las 21:00 ET del mismo día.

Debido a la diferencia horaria, en España peninsular tendremos que esperar hasta aproximadamente las 03:00 de la madrugada del 28 de agosto. En Canarias estará disponible alrededor de las 02:00.

Esto significa que quienes no tengan Netflix no se perderán absolutamente nada. Simplemente tendrán que esperar unas horas adicionales antes de poder reproducir el vídeo libremente desde YouTube o desde la propia página de Rockstar.

La ventana exclusiva es tan corta que parece diseñada principalmente para convertir el estreno en un acontecimiento y aumentar la conversación alrededor del juego, más que para impedir que quienes no sean clientes de Netflix puedan acceder al contenido.

Qué podría enseñar Rockstar en este nuevo vistazo a GTA VI

La expresión “extended look” deja bastante margen para la interpretación. Rockstar podría aprovechar la ocasión para profundizar en las mecánicas de GTA VI, sus personajes, el mundo abierto o los sistemas de juego que todavía no han aparecido de forma detallada en los vídeos anteriores.

Una de las grandes preguntas es cuándo veremos por fin una demostración prolongada de gameplay. GTA VI ya ha mostrado impresionantes secuencias realizadas con su motor gráfico, pero los jugadores quieren comprobar cómo se traducen todas esas novedades cuando se tiene realmente el control de Jason o Lucía.

Rockstar también podría centrarse en Leonida y mostrar nuevas zonas más allá de Vice City. Todo apunta a que estaremos ante uno de los mundos abiertos más ambiciosos creados por el estudio, con ciudades, carreteras, zonas rurales, playas y numerosos entornos inspirados en Florida.

Tampoco sería extraño que el vídeo profundizase en actividades secundarias, vehículos, armas, negocios o interacción con personajes. GTA siempre ha destacado precisamente por la enorme cantidad de cosas que se pueden hacer fuera de la historia principal, y GTA VI tendrá que elevar todavía más ese listón.

GTA VI llegará finalmente el 19 de noviembre de 2026

Tras varios cambios de calendario, Rockstar tiene actualmente fijado el lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre de 2026. El juego llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El título había estado previsto anteriormente para otoño de 2025 y posteriormente para mayo de 2026, pero Rockstar terminó retrasándolo unos meses más. La compañía ha justificado estos movimientos por la necesidad de disponer de tiempo adicional para alcanzar el nivel de calidad y pulido que espera del proyecto.

La espera ha sido especialmente larga teniendo en cuenta que Grand Theft Auto V apareció originalmente en 2013. Desde entonces, GTA V y GTA Online han atravesado varias generaciones de consolas y han seguido generando una enorme comunidad de jugadores.

Por eso GTA VI no es simplemente otro lanzamiento importante. Rockstar carga con unas expectativas difíciles de comparar con las de prácticamente cualquier otro videojuego, y cada nuevo avance es analizado con un enorme nivel de detalle por millones de seguidores.

Las reservas de GTA VI ya están disponibles

Rockstar abrió las reservas de GTA VI a finales de junio, dando así otra señal de que el lanzamiento entra finalmente en su fase decisiva. Los jugadores ya pueden asegurar su copia antes de la llegada del juego en noviembre.

La apertura de reservas vino acompañada además de nuevos detalles comerciales y de la portada oficial, otro elemento que tradicionalmente genera bastante expectación alrededor de cualquier nueva entrega de Grand Theft Auto.

Rockstar también ha detallado diferentes ediciones del juego, incluyendo opciones con contenidos adicionales. La Ultimate Edition, por ejemplo, incorpora extras relacionados con vehículos, armas, personalización y otros elementos que se irán utilizando dentro de la experiencia.

El hecho de que las reservas estén abiertas y de que Rockstar empiece a programar presentaciones especiales indica que la campaña promocional probablemente irá ganando intensidad durante agosto, septiembre y octubre.

Netflix y GTA llevan tiempo manteniendo una relación bastante curiosa

Aunque pueda resultar extraño ver un contenido de GTA VI estrenándose primero en Netflix, la relación entre Netflix y Grand Theft Auto no comienza ahora. La plataforma ya ha utilizado anteriormente la franquicia para reforzar su apuesta por los videojuegos.

Netflix Games incorporó en su momento Grand Theft Auto III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas en sus versiones remasterizadas de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, acercando la saga a millones de suscriptores desde smartphones y tablets.

Ese movimiento demostró que Netflix considera a Grand Theft Auto una marca suficientemente poderosa como para atraer atención hacia su ecosistema de videojuegos. Una exclusiva temporal relacionada con GTA VI lleva esa colaboración a un nivel diferente.

Para Netflix, aparecer asociado directamente a una presentación de GTA VI es también una forma de recordar que quiere ser algo más que una plataforma de series y películas, aunque la compañía haya ido ajustando varias veces su estrategia en videojuegos.

Una exclusiva de seis horas que puede beneficiar a las dos compañías

Desde el punto de vista de Netflix, el acuerdo puede provocar que muchos jugadores abran la aplicación simplemente para ver el vídeo antes que nadie. Aunque la diferencia sea únicamente de seis horas, el atractivo de GTA VI es suficientemente grande como para movilizar a millones de personas.

Rockstar también obtiene ventajas. Estrenar primero en Netflix convierte un vídeo promocional en un pequeño acontecimiento mediático y añade una sensación de exclusividad que seguramente multiplicará las conversaciones en redes sociales.

Después, cuando el vídeo aparezca en YouTube seis horas más tarde, se producirá una segunda oleada de reproducciones, análisis y comentarios. De este modo, un único contenido puede generar atención durante prácticamente todo un día.

La clave estará en comprobar si este tipo de acuerdos se repite en el futuro. Si la experiencia funciona bien, no sería extraño que otros grandes lanzamientos explorasen ventanas de exclusividad similares con plataformas de streaming.

El 27 de agosto puede marcar el comienzo de la recta final

A menos de tres meses del lanzamiento, este nuevo vistazo puede convertirse en el punto de partida de la gran campaña final de GTA VI. Rockstar todavía tiene numerosas cartas por enseñar antes del 19 de noviembre.

Entre ellas está una presentación más profunda del gameplay, información adicional sobre el mundo abierto, posibles detalles sobre GTA Online y probablemente más vídeos dedicados a los protagonistas y a las distintas regiones de Leonida.

También quedan preguntas sobre la evolución técnica del juego, el rendimiento en las diferentes consolas y las posibles diferencias entre versiones. Todos estos temas cobrarán mucha más relevancia a medida que nos acerquemos al lanzamiento.

Por ahora, la primera fecha que hay que marcar en el calendario es clara: 27 de agosto a las 21:00 en la España peninsular para verlo primero en Netflix. Quienes prefieran esperar a YouTube podrán hacerlo unas seis horas después, ya durante la madrugada del día 28.