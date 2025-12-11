Hinge sabe que no eres bueno abriendo conversaciones y su IA te va a ayudar

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Hinge, conocida por definirse como la app “pensada para ser eliminada”, lleva más de una década intentando diferenciarse de otras plataformas de citas.

Mientras Tinder o Bumble apuestan por un uso más superficial, Hinge se presenta como un espacio para conexiones auténticas gracias a sus preguntas tipo prompt, opciones para comentar fotos y un enfoque más orientado a construir relaciones. Sin embargo, incluso entre usuarios que buscan algo serio, existe un bloqueo común: iniciar la conversación.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Para resolverlo, la aplicación ha comenzado a desplegar Convo Starters, una herramienta basada en IA generativa que ayuda a romper el hielo con sugerencias personalizadas.

Cómo funciona Convo Starters y por qué quiere mejorar tus primeros mensajes

La nueva función aparece justo cuando el usuario envía un like a un perfil. En lugar de quedarse mirando la pantalla sin saber cómo empezar, Convo Starters ofrece tres ideas de mensajes adaptadas al contenido sobre el que se quiere comentar: ya sea una foto, una respuesta a un prompt o una afirmación divertida.

Estas sugerencias se generan utilizando modelos entrenados con ejemplos reales de mensajes que han provocado conversaciones fluidas en la plataforma. Así, el usuario puede recibir propuestas para preguntar sobre un hobby, cuestionar una opinión ingeniosa o conectar con un interés compartido, en lugar de limitarse al clásico “qué mono tu perro”.

Los datos de Hinge: los comentarios superan a los likes vacíos

La apuesta de Hinge por esta función no es aleatoria: la compañía ha comprobado que los mensajes adjuntos a un like funcionan mucho mejor que los gestos silenciosos. Según sus cifras, el 72% de los usuarios valoran más a alguien que incluye un comentario, y los likes acompañados de un mensaje doblan la probabilidad de acabar en una cita.

Aun así, muchos usuarios siguen sintiendo presión ante la caja de texto vacía. En las primeras pruebas, un 35% afirmó sentirse más seguro iniciando conversación gracias a Convo Starters. Como consecuencia, el volumen de comentarios enviados también aumentó notablemente.

Una ayuda sin perder autenticidad: lo que dice Hinge sobre la función

Jackie Jantos, presidenta y CMO de Hinge, afirma que la herramienta quiere reducir el estrés del primer mensaje sin convertirlo en un texto robótico. “Hemos escuchado que no saber qué decir frena a muchos usuarios. Con Convo Starters eliminamos parte de esa presión”, explica.

La idea no es entregar frases que suenen artificiales o genéricas, sino ofrecer pistas basadas en el perfil real de la otra persona, para que el usuario responda con su propia voz y estilo.

Paso a paso: así se activa el flujo de conversación en la app

El proceso es sencillo:

El usuario da like a alguien desde Discover. Antes de enviar, aparece una ventana con tres sugerencias relacionadas con el contenido reaccionado. Cada sugerencia invita a formular una pregunta, intercambiar opiniones o profundizar un poco más. El usuario escribe su propio mensaje inspirado en una de esas ideas y lo envía. Si ambas partes coinciden, la conversación arranca con más contexto y naturalidad.

Para quienes prefieran escribir sus propios mensajes sin ayudas, la función se puede desactivar en los ajustes. Además, es completamente opcional y, por ahora, está desplegándose únicamente en Estados Unidos.