El Trump T1 pasa por el desmontaje de JerryRigEverything y revela su identidad real

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El Trump T1 Phone vuelve a quedar vinculado al HTC U24 Pro, esta vez tras pasar por las pruebas de JerryRigEverything. El desmontaje muestra coincidencias internas y un intercambio de placas base que permitió arrancar ambos dispositivos.

La prueba también deja diferencias en batería, carga y acabado, además de un resultado favorable en resistencia a la flexión. Todo ello permite comparar mejor el producto con su aparente punto de partida, sin confundir esos hallazgos con una verificación completa de su cadena de fabricación.

El intercambio de placas revela una base compartida con HTC

La prueba más reveladora consiste en intercambiar las placas base del T1 y del HTC U24 Pro. Según la cobertura del desmontaje, ambos teléfonos arrancaron después del cambio, una coincidencia mucho más significativa que un parecido exterior.

Android Headlines también destaca la correspondencia de tornillos, disposición interna y referencias impresas en la placa. Estos indicios refuerzan lo que ya habíamos contado sobre la relación entre el Trump Mobile T1 y el HTC U24 Pro.

La coincidencia no se limita al interior: se describen las mismas dimensiones, posiciones de botones y conexión para auriculares. El acabado dorado de plástico y la carcasa de las cámaras son algunas de las diferencias visibles.

Compartir una plataforma no convierte automáticamente un teléfono en un mal producto. Sí cambia la forma de valorarlo: interesa saber qué aporta la nueva versión respecto al equipo del que procede.

Qué ofrece la plataforma del HTC U24 Pro

La ficha oficial del HTC U24 Pro identifica un Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento ampliable mediante microSD. Es la referencia técnica que permite situar la plataforma en la gama media, lejos de los procesadores de los buques insignia actuales.

El HTC incorpora una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con refresco de 120 Hz. También dispone de conector de 3,5 mm, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC y lector de huellas integrado en pantalla.

Su sistema fotográfico combina una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, un teleobjetivo de 50 MP y un módulo gran angular y profundidad de 8 MP. La cámara frontal también es de 50 MP, según HTC.

El precio del T1 se sitúa en 749 dólares (unos 673 €), mientras que en Estados Unidos se pueden encontrar ofertas del HTC U24 Pro alrededor de 470 dólares (unos 422 €). La diferencia ronda los 279 dólares (unos 251 €).

Más batería en el T1, pero menos opciones de carga

PhoneArena señala una diferencia concreta: el T1 incorpora 5.000 mAh frente a los 4.600 mAh del HTC. Ese aumento de capacidad no demuestra por sí solo una mejora proporcional en autonomía, que depende también del software y del uso.

El HTC admite carga por cable de hasta 60 W, una cifra confirmada por su fabricante. La noticia sitúa la carga del T1 en la mitad de esa potencia.

La ficha del U24 Pro también incluye carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 5 W. Esas dos posibilidades no están presentes en el teléfono de Trump Mobile.

La comparación deja una elección menos evidente que mirar únicamente la capacidad de batería. Para algunas personas puede pesar más disponer de carga inalámbrica; para otras, el interés estará en la duración real entre enchufes, que exigiría pruebas comparables.

Supera la prueba de flexión, pero eso no resuelve todas las dudas

El T1 obtuvo un resultado favorable en un apartado: resistió los intentos de doblarlo de Zack Nelson, sin partirse. Android Headlines también recoge marcas en el cristal al nivel seis de la prueba de rayado y surcos más profundos al nivel siete.

Es una observación útil sobre la unidad examinada, pero no equivale a una garantía frente a cualquier accidente. Una prueba de flexión no reproduce todas las caídas, impactos o situaciones de desgaste que puede sufrir un móvil.

En cuanto a su origen, el proyecto se presentó en junio de 2025 acompañado de mensajes sobre fabricación estadounidense. La utilización de una plataforma de HTC refuerza las dudas sobre la idea de un desarrollo completamente nuevo.

Conviene separar el origen del diseño y los componentes del lugar de ensamblaje final. Reconocer una placa de HTC no permite, por sí solo, reconstruir toda la cadena de fabricación de una unidad.