Apple muestra el iPad mini sin ser sujetado por una mano en Corea del Sur: ¿Por qué?

Apple muestra el nuevo iPad mini de forma diferente en Corea del Sur. Mientras que la imagen de su web estadounidense incluye una mano sujetándolo entre los dedos, la versión surcoreana presenta únicamente la tablet, según ha señalado MacRumors.

La elección llama la atención por el significado polémico que ese gesto ha adquirido para algunos sectores del país. Aun así, hay un matiz importante: Apple no ha confirmado que ese sea el motivo del cambio de composición.

La mano aparece en Estados Unidos, pero no en la web coreana

La comparación es sencilla: en la web española de Apple, como en la de otros países, la tablet aparece sujeta entre los dedos. En la versión de Corea del Sur, el producto se presenta solo, sin esa mano que sirve como referencia visual de su tamaño.

Es un detalle pequeño, pero cambia la lectura de la imagen. Mostrar un dispositivo entre los dedos puede reforzar la idea de ligereza y portabilidad; presentarlo aislado concentra toda la atención en el propio producto.

Apple ya utilizó una solución similar con el iPhone Air en 2025: la mano no aparecía en su web surcoreana, mientras que sí seguía visible en la estadounidense. El precedente hace que el caso del iPad mini resulte especialmente llamativo.

La diferencia observada afecta a la presentación comercial, y no anuncia por sí misma una variante distinta de la tablet. Si buscas sus novedades técnicas, ya hemos detallado el nuevo iPad mini con OLED y A20 Pro.

Por qué ese gesto puede generar polémica en Corea del Sur

El gesto de acercar el pulgar y el índice puede representar algo pequeño o simplemente una manera de sujetar un objeto. Sin embargo, algunos sectores en Corea del Sur lo han interpretado como una burla al tamaño de los genitales masculinos, en un contexto de enfrentamiento sobre cuestiones de género.

Su carga polémica se relaciona con el antiguo colectivo feminista online Megalia, que utilizó un símbolo de ese tipo.

La controversia ya alcanzó a otras marcas: en 2021, la cadena GS25 retiró una campaña después de recibir críticas por una ilustración con unos dedos sujetando una salchicha. Es un antecedente que ayuda a entender por qué una composición publicitaria aparentemente corriente puede provocar lecturas muy diferentes según el mercado.

Apple no ha comentado el motivo de la diferencia. Por tanto, relacionarla con esa polémica no una explicación confirmada por la compañía. Lo único que está claro es que las dos webs utilizan imágenes distintas.