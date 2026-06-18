HONOR Watch 6 llega con hasta 35 días de batería, GPS de doble banda y pagos NFC

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HONOR ha presentado oficialmente el HONOR Watch 6, su nuevo reloj inteligente orientado a usuarios que buscan un dispositivo completo para entrenar, monitorizar su salud y gestionar tareas del día a día desde la muñeca.

El nuevo smartwatch combina un diseño ligero con funciones deportivas avanzadas, seguimiento de salud durante todo el día, una autonomía muy elevada y herramientas inteligentes apoyadas en IA. Además, llega con una pantalla especialmente brillante, GPS de doble banda y compatibilidad con pagos NFC.

Un diseño ligero con inspiración deportiva

El HONOR Watch 6 apuesta por una estética inspirada en el mundo del automovilismo, con líneas modernas y un acabado que busca transmitir una sensación más deportiva y tecnológica.

La caja está fabricada con una aleación de aluminio reciclado, un material que permite mantener un buen equilibrio entre ligereza y resistencia. El reloj tiene un peso de 41 gramos, por lo que debería resultar cómodo tanto para llevarlo durante todo el día como para usarlo en entrenamientos prolongados.

HONOR también destaca el acabado de la carcasa, con una textura premium y una experiencia táctil cuidada. La idea es ofrecer un reloj que no solo sea funcional para deporte y salud, sino que también encaje como accesorio de uso diario.

El HONOR Watch 6 estará disponible en dos colores: Shadow Black y Twilight Brown, este último con un enfoque algo más elegante.

Más de 120 modos deportivos y métricas avanzadas

Uno de los puntos fuertes del HONOR Watch 6 está en el apartado deportivo. El reloj incorpora más de 120 modos de entrenamiento, con perfiles específicos para actividades muy variadas, desde deportes habituales hasta disciplinas más concretas como trail running, bádminton o fútbol.

En el caso del trail running, el smartwatch ofrece métricas relacionadas con el desnivel, la distancia recorrida y el seguimiento de rutas. También incluye funciones de orientación y alertas de desviación, pensadas para quienes entrenan en exteriores y necesitan una guía más precisa durante sus recorridos.

Para mejorar la localización, HONOR Watch 6 incorpora GPS de doble banda AccuTrack, una característica especialmente útil en rutas al aire libre, zonas urbanas con edificios altos o entornos donde la señal puede ser menos estable.

El reloj también quiere ir más allá en deportes de equipo y de raqueta. En bádminton, por ejemplo, puede registrar datos como la velocidad de los remates. En fútbol, ofrece mapas de calor y trayectorias para ayudar a entender mejor el movimiento del usuario sobre el terreno de juego.

Una pantalla preparada para entrenar bajo el sol o la lluvia

El HONOR Watch 6 incorpora una pantalla ultrabrillante capaz de alcanzar los 3.000 nits de brillo máximo. Sobre el papel, esto debería facilitar mucho la visibilidad en exteriores, incluso bajo luz solar directa.

Además, HONOR ha incluido un sistema de control táctil resistente al agua, pensado para que la pantalla responda correctamente aunque el usuario tenga las manos mojadas o esté entrenando bajo la lluvia.

El reloj también cuenta con resistencia al agua y al polvo con certificación IP69, lo que refuerza su enfoque como dispositivo preparado para entrenamientos intensos y actividades al aire libre.

Hasta 35 días de autonomía

Otro de los grandes reclamos del HONOR Watch 6 es su batería. El reloj integra una batería de 980 mAh y promete una autonomía de hasta 35 días.

Es una cifra muy llamativa dentro del mercado de relojes inteligentes, especialmente para quienes no quieren estar pendientes del cargador cada pocos días. Esta autonomía puede ser especialmente interesante para usuarios que entrenan con frecuencia, hacen rutas largas o simplemente buscan un reloj que aguante varias semanas con una sola carga.

Como siempre, la duración real dependerá del uso: entrenamientos con GPS, brillo alto, monitorización continua o notificaciones pueden reducir la autonomía frente a la cifra máxima anunciada.

Seguimiento de salud durante todo el día

El HONOR Watch 6 también incorpora un amplio conjunto de funciones de salud. El reloj permite monitorizar la frecuencia cardiaca, el nivel de oxígeno en sangre, el estrés y la calidad del sueño.

Una de las novedades destacadas es Quick Health Scan, una función que permite obtener rápidamente un análisis general del estado de salud a partir de varios indicadores clave. La idea es que el usuario pueda revisar en pocos segundos una fotografía aproximada de su bienestar físico.

El dispositivo también ofrece informes diarios automáticos y seguimiento continuo de distintas métricas relacionadas con la salud y el bienestar.

HONOR menciona además su sistema HONOR IntelliSense, diseñado para mejorar la precisión de las mediciones mediante una captación más uniforme de las señales biométricas. En la práctica, esto debería traducirse en lecturas más fiables durante el uso diario y el ejercicio.

El reloj incorpora también monitorización dinámica de la presión arterial, con seguimiento automático en segundo plano y sin necesidad de intervención manual. Es una función interesante para quienes quieren tener un control más constante de este parámetro, aunque conviene recordar que este tipo de mediciones en relojes inteligentes no sustituyen a dispositivos médicos ni a la valoración de un profesional sanitario.

Funciones inteligentes con IA para el día a día

Más allá del deporte y la salud, el HONOR Watch 6 incluye varias funciones pensadas para facilitar tareas cotidianas.

Una de las más interesantes es la posibilidad de vincular dos teléfonos móviles de forma simultánea, lo que permite centralizar notificaciones y gestionar mejor el uso entre dispositivos personales y profesionales.

También incorpora una grabadora con funciones de transcripción y resumen mediante inteligencia artificial, una herramienta útil para reuniones, notas de voz o recordatorios rápidos.

El reloj permite además controlar algunas acciones mediante gestos. Con este sistema, el usuario puede gestionar llamadas, alarmas o la reproducción de música sin tener que tocar la pantalla, algo práctico cuando se está entrenando, cocinando o con las manos ocupadas.

Esferas animadas con vídeos cortos

HONOR también ha querido reforzar la personalización del reloj con la función Video Watch Face. Gracias a ella, los usuarios pueden configurar fotos en directo o vídeos cortos de menos de 10 segundos como fondo animado de la esfera.

Es una función más visual que práctica, pero puede resultar atractiva para quienes buscan darle un toque más personal al reloj y alejarse de las esferas tradicionales.

Pagos NFC con Mastercard y Visa

El HONOR Watch 6 también incluye pagos NFC compatibles con tarjetas Mastercard y Visa.

Esto permite realizar pagos directamente desde la muñeca, sin necesidad de sacar el móvil o la cartera. Según HONOR, el sistema no requiere recargar fondos previamente, por lo que funcionaría de forma más parecida a un pago con tarjeta vinculada.

Es una característica importante para un smartwatch moderno, especialmente para quienes quieren usar el reloj como dispositivo principal en actividades como salir a correr, ir al gimnasio o hacer pequeñas compras sin llevar el móvil encima.

Precio y disponibilidad del HONOR Watch 6

El HONOR Watch 6 ya está disponible a través de la página web oficial de la marca.

El modelo en color Shadow Black tiene un precio de 249 euros, mientras que la versión Twilight Brown sube hasta los 269 euros.

Además, HONOR indica que desde las 16:00 horas estará disponible un cupón oficial de 80 euros, junto con regalos Early Bird asociados a la compra del dispositivo.

Con ese descuento, el precio efectivo podría resultar bastante más competitivo, especialmente teniendo en cuenta su combinación de batería de larga duración, funciones deportivas avanzadas, pantalla de alto brillo, GPS de doble banda, pagos NFC y herramientas de IA.