Iberia ofrecerá WiFi gratuito de alta velocidad en todos sus vuelos a partir de 2026

Iberia ha anunciado un importante salto tecnológico que transformará la experiencia de volar. A partir de 2026, la aerolínea incorporará un nuevo sistema de conectividad a bordo que permitirá a todos los pasajeros disfrutar de internet de alta velocidad totalmente gratis, sin importar la cabina en la que viajen: turista, turista premium o business.

Este avance será posible gracias a un acuerdo estratégico firmado entre IAG, grupo al que pertenece Iberia, y Starlink, el proveedor líder mundial de internet por satélite desarrollado por SpaceX.

Conectividad rápida y estable en cualquier ruta

El nuevo servicio dará acceso a una conexión ultrarrápida durante todo el trayecto, tanto en vuelos de corto como de largo radio. La tecnología de Starlink garantiza señal incluso en zonas geográficas donde antes era imposible conectarse, como regiones remotas o áreas polares.

El objetivo de Iberia es que el usuario disfrute de una experiencia de conexión similar a la de su propia casa, independientemente del tipo de avión o del destino del viaje.

Velocidades de hasta 450 Mbps: streaming, juegos y trabajo en la nube

La infraestructura de Starlink se basa en miles de satélites en órbita baja, capaces de ofrecer velocidades de descarga de hasta 450 Mbps y de subida de hasta 70 Mbps. Estas cifras abren la puerta a usos que antes eran impensables dentro de un avión:

Acceso fluido a plataformas de streaming.

Juegos en línea sin interrupciones.

Videollamadas y trabajo colaborativo en la nube.

Conexión estable para correo, redes sociales y herramientas profesionales.

Una de las grandes novedades de este anuncio es su carácter gratuito. Todos los pasajeros, desde turista hasta business, podrán disfrutar del WiFi de alta velocidad sin coste adicional.

Esto convierte a Iberia en una de las primeras aerolíneas europeas en democratizar la conectividad satelital avanzada, reforzando su compromiso con la excelencia digital y la mejora continua en la experiencia del cliente.

Starlink y Iberia: una alianza para redefinir la experiencia a bordo

El acuerdo con Starlink supone una apuesta tecnológica estratégica dentro del Plan de Vuelo 2030, el ambicioso proyecto con el que Iberia busca consolidarse como referente en innovación dentro del sector aéreo.

Esta alianza no solo mejora la conectividad de los pasajeros, sino que también posiciona a Iberia a la vanguardia de la digitalización aeronáutica mundial, permitiendo ofrecer un servicio diferencial desde el embarque hasta el aterrizaje.

Iberia dedicará una parte significativa de los 6.000 millones de euros contemplados en su Plan de Vuelo 2030 a impulsar la digitalización, la inteligencia artificial y proyectos de innovación avanzada. Entre estas iniciativas destaca la Ciudad Iberia, un centro tecnológico que aspira a convertirse en un referente europeo en investigación aeronáutica.