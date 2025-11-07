IKEA anuncia nuevos dispositivos para el hogar compatibles con Matter

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

IKEA ha dado un paso importante en su estrategia de hogar inteligente con el lanzamiento de un nuevo surtido formado por 21 productos compatibles con Matter, el estándar que unifica los dispositivos conectados de diferentes marcas. La compañía busca modernizar su catálogo, actualizar algunos de sus superventas y añadir soluciones pensadas para mejorar la vida cotidiana del hogar.

El objetivo es ofrecer un ecosistema más flexible, intuitivo y accesible, desarrollado desde cero tras años de pruebas y observación en hogares reales. Esta nueva etapa refuerza la apuesta de IKEA por un hogar más funcional, conectado y asequible.

Iluminación inteligente: nueva gama KAJPLATS

Una de las grandes novedades del surtido es KAJPLATS, una familia totalmente nueva de bombillas inteligentes. Se compone de once variaciones diseñadas para adaptarse a cualquier tipo de estancia o ambiente, con opciones que incluyen:

Diferentes formas y tamaños.

Variaciones de brillo.

Estilos clásicos o modernos.

Luz blanca o de color.

Función regulable.

Estas bombillas están pensadas para integrarse en cualquier ecosistema compatible con Matter, ofreciendo más control y personalización en la iluminación del hogar.

Sensores inteligentes para mayor control y seguridad

El nuevo surtido incluye cinco sensores inteligentes diseñados para cubrir las necesidades más habituales del día a día, desde el bienestar del hogar hasta la prevención de daños.

✅ MYGGSPRAY

Sensor de movimiento para interiores y exteriores. Permite encender luces automáticamente en entradas, escaleras, garajes o cualquier zona donde se necesite iluminación sin manos.

✅ MYGGBETT

Sensor para puertas y ventanas. Detecta aperturas y cierres, y permite enviar notificaciones al móvil cuando se conecta a un sistema inteligente.

✅ TIMERFLOTTE

Sensor de temperatura y humedad. Mide el estado del clima interior y, con solo pulsar un botón, muestra ambos valores.

✅ ALPSTUGA

Sensor de calidad del aire. Evalúa CO₂, partículas PM2,5, temperatura y humedad para mostrar el estado del aire del hogar.

✅ KLIPPBOK

Sensor de fugas de agua. Emite un aviso sonoro al detectar una fuga y puede enviar notificaciones al teléfono a través de un hub compatible.

Nuevas herramientas de control: mandos y enchufes inteligentes

La categoría de control también se amplía con dos nuevos dispositivos:

BILRESA , un mando a distancia diseñado para gestionar de forma sencilla la iluminación u otros dispositivos compatibles.

, un mando a distancia diseñado para gestionar de forma sencilla la iluminación u otros dispositivos compatibles. GRILLPLATS, un enchufe inteligente que permite convertir cualquier producto convencional en uno conectado y controlable desde un sistema inteligente.

Ambos productos facilitan la integración de la tecnología en el hogar sin necesidad de grandes instalaciones.

Disponibilidad y una nueva visión del hogar conectado

El nuevo surtido estará disponible en tiendas a partir de diciembre, marcando el inicio de una renovación profunda del sistema de hogar inteligente de IKEA. La compañía afirma que este catálogo ha sido rediseñado completamente desde cero para ajustarse mejor a lo que las personas esperan de los productos inteligentes: simplicidad, compatibilidad y facilidad de ampliación.