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Un funcionario estadounidense ha confirmado a NBC News que unos atacantes consiguieron entrar en la plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se trata de Cloud One, un servicio que utilizan tanto aplicaciones administrativas como sistemas de apoyo a operaciones militares.

La confirmación tiene un límite importante: el funcionario no precisó cuándo entraron los atacantes ni qué información pudieron consultar. La propia Fuerza Aérea, en su respuesta pública, evitó pronunciarse sobre el estado de sus redes. No se ha confirmado un robo de datos.

Qué es Cloud One y por qué importa el alcance del acceso

La Fuerza Aérea puso en marcha Cloud One en 2017 para que sus equipos pudieran alojar aplicaciones en una infraestructura común. Pese al nombre, no es la nube de un único proveedor: el programa combina servicios de Amazon, Microsoft, Google y Oracle.

Esa infraestructura da soporte a tareas tan distintas como gestionar nóminas, organizar el mantenimiento o reunir información procedente de radares. La diferencia importa a la hora de interpretar la noticia: saber que alguien ha entrado en Cloud One no basta para saber a cuál de esas aplicaciones pudo llegar.

Una de las fuentes de Reuters, que adelantó la intrusión, sitúa el acceso en la capa de administración de la plataforma. Es la parte desde la que se gestionan recursos y permisos. La agencia no pudo determinar qué hicieron los intrusos con ese acceso.

Un ejemplo ayuda a entender la distinción. Una aplicación de mantenimiento puede contener información sobre aeronaves y repuestos. Que esa aplicación utilice Cloud One explica por qué preocupa la brecha; para afirmar que alguien consultó el estado de un avión concreto harían falta pruebas adicionales.

Los primeros efectos se han notado en las actualizaciones

Según dos fuentes consultadas por Reuters, el acceso salió a la luz mientras se realizaban trabajos de mejora durante el último mes aproximadamente. Ese dato sitúa el descubrimiento, pero deja abierta una pregunta: cuánto tiempo llevaban dentro los atacantes cuando se detectó la actividad.

Tras el hallazgo se pausó el traslado de algunas aplicaciones administrativas a Cloud One. Para los equipos que preparaban esa migración, la consecuencia fue tener que aplazar el cambio. Eso no equivale a que las aplicaciones que ya funcionaban en la nube dejaran de prestar servicio.

También se bloquearon actualizaciones de aplicaciones ya alojadas y, según otra fuente de la agencia, algunos usuarios perdieron permisos de administrador. En la práctica, la restricción podía impedir que un equipo aplicase una corrección aunque siguiera utilizando su aplicación.

Por ahora se desconoce quién estuvo detrás. La noticia llega pocos días después de conocerse otra intrusión en un sistema de la CIA, pero no hay indicios públicos que vinculen ambos episodios. En el caso de Cloud One, lo que falta por aclarar es hasta dónde llegó el acceso y si salió información de la plataforma.