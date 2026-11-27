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Abrir un iPad como un libro y encontrarse con una pantalla casi del tamaño de un monitor: esa es la idea que Apple sigue explorando bajo el nombre interno J312, según Mark Gurman. El periodista de Bloomberg sitúa la diagonal entre las 19 y las 20 pulgadas con el dispositivo desplegado.

Lo que ha cambiado es el calendario. En el pódcast Power On, Gurman explica que Apple habría pasado de contemplar una presentación en 2027 a apuntar a 2028 y, más recientemente, a barajar 2029. Ninguna de esas fechas es un compromiso de Apple. El proyecto continúa, pero también cabe la posibilidad de que nunca llegue a las tiendas.

Por qué cuesta tanto fabricar una pantalla plegable de este tamaño

Gurman describe el dispositivo como una versión mucho mayor del iPhone Duo, con una diferencia importante: el iPad carecería de pantalla exterior. Plegarlo serviría para guardarlo o transportarlo. Para consultar el correo o mirar una notificación habría que abrirlo, como hacemos con un portátil.

Uno de los obstáculos es cuántas pantallas aprovechables salen de cada tanda de fabricación. Si parte de los paneles no cumple los requisitos de calidad, el fabricante ha pagado igualmente los materiales y el proceso de producirlos. Ese gasto termina repartido entre las unidades que sí puede montar.

El precio que maneja Gurman da una idea del problema: entre 3.000 y 5.000 dólares. Es una estimación, no una tarifa de Apple, y tampoco permite deducir un precio de venta en España.

Queda además una cuestión menos técnica: dónde y cómo se usaría. Una pantalla de 20 pulgadas puede resultar cómoda sobre una mesa, pero doblarla para meterla en una mochila no reduce el peso que hay que sostener al volver a abrirla. Según Gurman, en Apple también preocupa que resulte poco manejable.

La otra decisión pendiente: qué ocurre al desplegar el iPad

El nombre «iPad plegable» invita a dar por hecho que utilizará iPadOS. Sin embargo, Gurman señala que la elección sigue abierta. Entre las posibilidades que menciona están iPadOS, macOS y una plataforma nueva.

La diferencia importa a la hora de imaginar para qué servirían esas 20 pulgadas. Quien quiera dibujar sobre un lienzo grande puede valorar ante todo una interfaz táctil. Quien piense sustituir su portátil probablemente quiera saber si podrá ejecutar las mismas aplicaciones de escritorio. Con el sistema operativo aún por decidir, ninguna de esas dos experiencias está definida.

También conviene separar este proyecto de otro rumor reciente. En septiembre, la firma de análisis Omdia habló de la cancelación de un MacBook plegable de entre 16,1 y 18 pulgadas. No está claro que se refiriera al J312, así que aquel informe no basta para dar por cancelado este iPad.

Por ahora, 2029 sirve para entender cuánto se han desplazado las previsiones internas. Para quien esté pensando en renovar su tableta, hay una distinción útil: Apple estaría dedicando recursos al proyecto, pero aún no ha anunciado un producto por el que tenga sentido aplazar la compra.

La imagen de portada es una recreación conceptual de Teknofilo.com. No muestra un prototipo ni un diseño oficial de Apple.