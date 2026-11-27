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En 2027 se cumplirán veinte años de la presentación del primer iPhone. Cuando Apple celebró los diez primeros, se saltó el número nueve y presentó el iPhone X. Esta vez, la pista sobre cómo podría distinguir el modelo del aniversario está en el material de algunas de sus piezas: Apple estaría probando componentes de cerámica.

Al rumor le acompaña una cifra llamativa: 2.700 dólares. Pero quien asegura haber tenido las piezas en la mano no les ha puesto precio. Para entender de dónde sale esa cantidad hay que mirar a otro producto de Apple: un reloj.

Qué se sabe de las piezas de cerámica del supuesto iPhone 20 Pro

El origen de la historia es una publicación de Fixed Focus Digital en Weibo. El filtrador atribuye los componentes al iPhone del vigésimo aniversario, aunque no explica dónde irían montados. Una trasera completa cambiaría el aspecto y el tacto del teléfono; un pequeño remate podría pasar inadvertido incluso para quien lo tuviera delante.

La pista que ha dado pie a hablar de una edición limitada es la capacidad de fabricación. Según el filtrador, la prevista para esas piezas sería muy baja. No da un número de unidades ni dice que Apple haya decidido reservarlas para una versión que se venda por separado.

Hay además un paso pendiente. En un comentario posterior, el propio filtrador condicionó la producción en serie a que el proyecto superase la fase de validación de ingeniería. Es decir, Apple aún tendría que comprobar que el diseño funciona como espera antes de encargar esas piezas a gran escala.

El nombre también está en el aire. «iPhone 20 Pro» encaja con el aniversario, pero el precedente del iPhone X solo dice algo sobre una decisión que Apple tomó en 2017. La compañía no ha anunciado cómo llamará al modelo de 2027.

De dónde salen los 2.700 dólares

Apple ya ha vendido un dispositivo cuya caja era de cerámica: el Apple Watch Edition. Aquel acabado costaba bastante más que las versiones convencionales del reloj. Ese sobreprecio es el punto de partida de la cifra que ahora circula sobre el iPhone.

El cálculo consiste en trasladar al teléfono una diferencia de precio similar. Así se llega a los 2.700 dólares, sin necesidad de conocer cuánto costaría fabricar el iPhone ni cuánto querría cobrar Apple por él. La cifra procede de esa comparación, no de una lista de precios filtrada.

El problema de comparar ambos productos es que en el reloj sí se sabía qué se estaba comprando: la cerámica formaba la propia caja. En el teléfono falta precisamente ese dato. Si el material solo apareciera en un detalle exterior, el Apple Watch Edition sería una referencia poco útil para estimar su precio.

Para quien se pregunte cuánto costaría en España, tampoco tiene sentido convertir esos dólares a euros: no hay un precio estadounidense del que partir. Por ahora, lo que describe la fuente son unas piezas en pruebas, no un teléfono de 2.700 dólares listo para llegar a las tiendas.