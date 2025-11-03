iOS 26.1 ya disponible: todas las novedades que llegan al iPhone

📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

Apple ha lanzado oficialmente iOS 26.1, una actualización que refina aún más la experiencia del sistema operativo y añade mejoras notables en personalización, grabación, música y seguridad.

A continuación repasamos en detalle todas las novedades incluidas en esta versión intermedia, que ya está disponible para todos los usuarios de iPhone compatibles.

Liquid Glass: más control sobre el aspecto translúcido

Una de las novedades más visuales de iOS 26.1 es el nuevo ajuste “Liquid Glass”, que permite elegir entre el clásico aspecto translúcido o una nueva opción tintada, más opaca. Esta personalización afecta al contenido de las apps y las notificaciones que aparecen en la pantalla de bloqueo, ofreciendo un toque estético más sólido y adaptable al gusto del usuario.

Apple Music gana gestos y funciones profesionales

La actualización también introduce mejoras importantes en Apple Music. Ahora es posible cambiar de canción deslizando hacia los lados en el minirreproductor, una función muy solicitada por los usuarios.

Además, la nueva opción AutoMix se puede usar a través de AirPlay, lo que amplía las posibilidades de mezcla automática incluso cuando el sonido se reproduce en altavoces o dispositivos externos.

Más control en la grabación de audio

Para los creadores de contenido y profesionales del sonido, iOS 26.1 añade un control de ganancia para micrófonos USB externos conectados al iPhone. Esta función resulta ideal para grabaciones con calidad profesional, ya que permite ajustar el nivel de entrada directamente desde el sistema.

También es posible guardar los archivos de captura local en una ubicación específica, facilitando la organización del material grabado.

Registro manual de entrenos en Fitness

La app Fitness recibe una mejora muy esperada: los usuarios ya pueden registrar entrenamientos de forma manual directamente desde la aplicación, sin necesidad de que el reloj o un sensor lo detecte automáticamente. Esto resulta especialmente útil para actividades no registradas por Apple Watch o para anotar ejercicios realizados sin conexión.

Mayor control sobre el acceso rápido a la cámara

La app Cámara introduce un nuevo ajuste que permite activar o desactivar el gesto de deslizamiento en la pantalla de bloqueo para abrirla. De esta forma, quienes prefieran mayor privacidad o quieran evitar aperturas accidentales pueden desactivar este acceso directo.

FaceTime mejora su rendimiento en redes lentas

Apple también ha mejorado la calidad de audio en las llamadas de FaceTime cuando la conexión tiene poco ancho de banda, lo que promete conversaciones más claras y estables incluso en condiciones de red deficientes.

Más protección para cuentas infantiles

Las cuentas de menores de entre 13 y 17 años ahora vienen con filtros de contenido activados por defecto, restringiendo el acceso a sitios web para adultos. Además, Apple ha habilitado la función “Seguridad en las comunicaciones”, que analiza de forma privada mensajes potencialmente inapropiados y ofrece advertencias o asistencia (la edad exacta varía según el país o región).