iOS 26.2 activa la traducción en tiempo real de los AirPods en Europa

La llegada de iOS 26.2 marca un antes y un después en la forma en la que nos comunicamos con personas que hablan otros idiomas.

Apple ha activado oficialmente en la Unión Europea la función de Traducción en tiempo real para los AirPods, una prestación pensada para facilitar conversaciones cara a cara sin necesidad de utilizar el móvil ni recurrir a aplicaciones externas.

Una nueva forma de comunicarse sin barreras lingüísticas

La Traducción en Tiempo Real para los AirPods convierte los auriculares de Apple en un asistente lingüístico personal capaz de traducir conversaciones en directo. Gracias a esta función, dos personas pueden hablar de forma natural incluso si no comparten el mismo idioma, con la traducción reproduciéndose directamente en los auriculares del usuario.

Esta característica resulta especialmente útil en situaciones cotidianas como viajes internacionales, reuniones de trabajo con equipos multiculturales, clases con estudiantes de diferentes países o conversaciones con familiares y amigos que no dominan el mismo idioma.

Tecnología avanzada basada en Apple Intelligence

Apple ha desarrollado esta función apoyándose en su tecnología de audio computacional avanzado y en Apple Intelligence, su plataforma de inteligencia artificial integrada en el sistema operativo. El resultado es una experiencia fluida, precisa y completamente manos libres, que permite mantener una conversación sin interrupciones ni configuraciones complejas.

El procesamiento inteligente del audio identifica la voz del interlocutor, la traduce en tiempo real y la reproduce con claridad, reduciendo el ruido ambiental y mejorando la comprensión incluso en entornos complicados.

Idiomas compatibles con la traducción en tiempo real

Actualmente, la Traducción en Tiempo Real para los AirPods es compatible con un amplio conjunto de idiomas, lo que la convierte en una herramienta especialmente versátil. Los idiomas disponibles son:

Inglés

Francés

Alemán

Portugués

Español

Italiano

Chino (simplificado y mandarín tradicional)

Japonés

Coreano

Apple ha confirmado que este listado irá ampliándose progresivamente con futuras actualizaciones de software.

Modelos de AirPods y requisitos necesarios

Para utilizar esta función es imprescindible contar con uno de los siguientes modelos de auriculares:

AirPods Pro (3.ª generación)

AirPods Pro (2.ª generación)

AirPods 4 con cancelación activa de ruido

Además, los AirPods deben estar vinculados a un iPhone compatible con Apple Intelligence, con el sistema operativo actualizado a iOS 26.2. Sin estos requisitos, la función no estará disponible.

Traducciones sin conexión a internet

Uno de los aspectos más destacados de esta prestación es la posibilidad de descargar idiomas directamente en el dispositivo. Esto permite realizar traducciones sin necesidad de conexión a internet, algo especialmente útil cuando se viaja al extranjero o se encuentra en zonas con cobertura limitada.

Las traducciones offline mantienen un alto nivel de precisión y rapidez, lo que refuerza el enfoque práctico de Apple para esta nueva función.