iOS 26.4 ya está disponible: Todas las novedades clave que llegan a tu iPhone

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Apple ha lanzado oficialmente iOS 26.4, una nueva actualización que llega con mejoras funcionales, nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial y ajustes importantes en seguridad. Aunque no se trata de una versión revolucionaria, sí introduce cambios muy prácticos que mejoran el uso diario del iPhone.

Desde nuevas funciones en Apple Music hasta avances en CarPlay y la app Salud, esta actualización refuerza el ecosistema de Apple con mejoras pensadas tanto para el entretenimiento como para la productividad.

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Cómo instalar iOS 26.4 en tu iPhone

Actualizar a iOS 26.4 es un proceso sencillo. Solo tienes que acceder a la app Ajustes, entrar en el apartado General y seleccionar Actualización de software. Una vez disponible, basta con pulsar en “Actualizar ahora”.

Antes de iniciar la instalación, es recomendable realizar una copia de seguridad del dispositivo para evitar posibles pérdidas de datos en caso de que algo falle durante el proceso.

Apple Music se vuelve más inteligente con IA

Una de las novedades más interesantes llega a Apple Music, que sigue evolucionando como plataforma de streaming musical. Con iOS 26.4 se introduce Playlist Playground, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite crear listas de reproducción a partir de simples descripciones en texto.

Por ejemplo, puedes pedir música para un “café matutino relajante” o canciones que definan una época concreta, y el sistema generará automáticamente una playlist de 25 canciones con título personalizado. Además, es posible ajustar el resultado mediante nuevas indicaciones, añadir descripciones y personalizar la portada.

También se añade la función Conciertos cerca de ti, que muestra eventos y giras de tus artistas favoritos en tu zona, mejorando la conexión entre usuarios y música en directo.

Por otro lado, Apple ha refinado la experiencia visual con ilustraciones a pantalla completa en álbumes y listas, además de permitir añadir una canción a varias playlists simultáneamente.

Nuevos emojis para expresarte mejor

Como ya es habitual en cada actualización, iOS 26.4 introduce nuevos emojis. En esta ocasión llegan ocho nuevos iconos que amplían las posibilidades de comunicación visual.

Entre ellos encontramos figuras como un bailarín de ballet, una cara distorsionada, una nube de pelea, un sasquatch, un deslizamiento de tierra, una orca, un cofre del tesoro y un trombón.

Además, Apple ha ampliado las opciones de personalización con nuevos tonos de piel para emojis existentes, como los de lucha o los personajes con orejas de conejo.

CarPlay evoluciona con inteligencia artificial

El sistema de infoentretenimiento CarPlay también recibe mejoras relevantes en esta actualización. Una de las más destacadas es la integración de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude o Gemini directamente en el entorno del vehículo.

Esto permite realizar consultas mediante voz sin necesidad de usar el teléfono, aunque estas IA no pueden controlar funciones del coche o del sistema, algo que sigue reservado a Siri.

Otra novedad es el widget de música ambiental, que ofrece listas temáticas como relajación, productividad o bienestar, ideales para acompañar la conducción.

Además, se han detectado indicios de una futura compatibilidad con Apple TV dentro de CarPlay, lo que podría permitir reproducir contenido en el vehículo cuando esté estacionado. Esta función aún no está disponible, pero apunta a una expansión interesante del sistema.

Más seguridad con protección antirrobo activada por defecto

Apple continúa reforzando la seguridad de sus dispositivos con mejoras en la función de Protección de dispositivo robado, introducida anteriormente.

Con iOS 26.4, esta función se activa automáticamente para todos los usuarios. Esto añade una capa extra de seguridad en situaciones en las que el iPhone se encuentra fuera de ubicaciones habituales.

Para realizar acciones sensibles, como cambiar la contraseña de la cuenta, se requiere autenticación biométrica. Además, ciertos cambios implican un retraso de una hora antes de completarse, lo que dificulta el acceso no autorizado en caso de robo.

La app Salud mejora el seguimiento del descanso

La aplicación Salud también recibe mejoras centradas en el bienestar. Una de las novedades es el indicador de hora media de sueño, que calcula la hora a la que el usuario se acuesta de media durante las últimas dos semanas.

Esta función permite identificar hábitos y mejorar la calidad del descanso con datos más precisos.

Además, el apartado de constantes vitales se amplía en algunos mercados con nuevos gráficos que incluyen niveles de oxígeno en sangre en promedio diario, lo que aporta una visión más completa del estado físico.

Pequeños cambios que mejoran el día a día

Más allá de las funciones destacadas, iOS 26.4 también incluye correcciones de errores, mejoras en el teclado —especialmente en el autocorrector— y optimizaciones generales del sistema.

Estos ajustes, aunque menos visibles, contribuyen a una experiencia más fluida y fiable en el uso cotidiano del iPhone.