El interés generado alrededor del iPhone Duo empuja las ventas del Galaxy Z Fold8

La llegada del primer iPhone plegable parecía destinada a enfriar las ventas de Samsung. Sin embargo, los primeros datos procedentes de Corea del Sur dibujan una situación bastante diferente: el Galaxy Z Fold8 vendió más unidades después de la presentación del iPhone Duo que durante la semana anterior.

El incremento comunicado ronda el 10 % semanal, una cifra moderada pero llamativa por el momento en que se produce. Muchos compradores llevaban tiempo esperando a conocer la propuesta de Apple antes de decidirse, y una parte de ellos habría terminado eligiendo el plegable de Samsung.

Esto no significa que el iPhone Duo vaya camino de fracasar ni que Samsung haya ganado ya la batalla. El dato corresponde a un solo país, especialmente favorable para la marca coreana, pero confirma que el buen momento comercial del Galaxy Z Fold8 no se ha detenido con la entrada de Apple en el mercado.

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Las ventas crecen justo después del anuncio de Apple

Samsung llevaba varias semanas encadenando buenos resultados con su nueva generación de plegables. El Galaxy Z Fold8 había superado previsiones en diferentes mercados y su demanda llevó a la compañía a elevar la producción prevista en cerca de un millón de unidades.

Parecía razonable esperar que parte de esa demanda quedara congelada cuando Apple presentara el iPhone Duo. Quienes querían un plegable de gama alta podían esperar unos días para comparar ambos dispositivos antes de invertir una cantidad importante de dinero.

El efecto observado en Corea del Sur ha sido justamente el contrario. Según la información publicada en el país, las ventas del Galaxy Z Fold8 aumentaron aproximadamente un 10 % durante la semana posterior al anuncio del iPhone Duo frente a los siete días anteriores.

La subida sugiere que la presentación de Apple no solo despertó interés por su propio dispositivo, sino por la categoría plegable en general. Algunos compradores que habían aplazado la decisión pudieron comparar precios, características y fechas, y terminaron inclinándose por el modelo que ya estaba disponible.

Corea del Sur es un terreno especialmente favorable para Samsung

Antes de convertir ese 10 % en una conclusión mundial, conviene recordar dónde se ha producido. Corea del Sur es el mercado doméstico de Samsung, un país donde su presencia comercial, su distribución y su reconocimiento de marca son extraordinariamente fuertes.

Apple tiene una posición relevante entre los consumidores surcoreanos, pero no domina el mercado con la misma claridad que en Estados Unidos u otros territorios. Durante el segundo trimestre de 2026, ninguno de sus teléfonos ocupó las dos primeras posiciones entre los modelos más vendidos del país.

Samsung también puede apoyarse en promociones locales, acuerdos con operadoras, planes de renovación y una red de asistencia especialmente extensa. Estos factores pesan bastante cuando hablamos de un dispositivo caro y tecnológicamente complejo como un teléfono plegable.

Por tanto, el resultado debe entenderse como una primera señal de resistencia del Galaxy Z Fold8, no como una predicción automática de lo que ocurrirá en todo el mundo. La verdadera comparación necesitará datos de varios mercados una vez que el iPhone Duo esté realmente en manos de los compradores.

Una diferencia de precio difícil de ignorar

El precio ayuda a explicar por qué algunos consumidores surcoreanos han terminado eligiendo a Samsung. El iPhone Duo parte allí de 3,29 millones de wones, aproximadamente 2.073 euros al cambio actual, una cifra que lo sitúa claramente por encima de su rival directo.

La versión más asequible del Galaxy Z Fold8 cuesta alrededor de 2,28 millones de wones, unos 1.436 euros. Esto deja una diferencia cercana a 1,01 millones de wones, aproximadamente 637 euros, antes de considerar posibles descuentos o incentivos comerciales.

El calendario también juega a favor de Samsung

Existe otro detalle fundamental: el iPhone Duo fue presentado el 9 de septiembre, pero no llegará inmediatamente a las tiendas. Apple abrirá las reservas el 16 de octubre y la disponibilidad general comenzará el 23 de octubre de 2026.

El Galaxy Z Fold8, en cambio, lleva semanas a la venta y puede comprarse sin esperar. Quien necesitara cambiar de teléfono ahora tenía que decidir entre adquirir el modelo de Samsung o aplazar la compra durante más de un mes para probar la propuesta de Apple.

Esa espera adicional puede haber empujado a algunos indecisos hacia Samsung, especialmente después de conocer todos los detalles del nuevo iPhone. En nuestro artículo sobre la presentación del iPhone Duo repasamos sus pantallas, cámaras, chip A20 Pro y funciones específicas de iOS 27 para el formato plegable.

Hasta finales de octubre, Samsung dispone de una ventana comercial muy valiosa. Si mantiene los descuentos y las promociones de lanzamiento, puede seguir captando compradores atraídos por los plegables antes de que Apple comience a entregar sus primeras unidades.

En Estados Unidos y España la batalla estará más igualada

La enorme diferencia de Corea del Sur no se repite en todos los mercados.En España, el Galaxy Z Fold8 parte oficialmente de 1.999 euros y el iPhone Duo comienza en 2.339 euros con 256 GB. La diferencia alcanza aquí los 340 euros, una ventaja apreciable para Samsung, aunque bastante menor que la existente en el mercado surcoreano.

Quien valore la compra en nuestro país puede consultar tanto nuestro análisis a fondo del Galaxy Z Fold8 como la tabla con todos los precios del iPhone Duo en España. Comparar únicamente la cifra inicial sería insuficiente, ya que la experiencia de Android y iOS puede resultar tan determinante como el propio formato.

El éxito de uno no obliga al fracaso del otro

La entrada de Apple no tiene por qué traducirse en una caída inmediata de Samsung. El mercado de los plegables todavía representa una parte pequeña del negocio mundial de smartphones, por lo que existe margen para que dos propuestas potentes crezcan al mismo tiempo.

Apple podría vender alrededor de seis millones de unidades del iPhone Duo durante su primer ciclo comercial, según las previsiones que circulan en la industria. Sería una cifra notable para un dispositivo completamente nuevo, caro y con una producción inicialmente limitada.

Samsung, por su parte, parte con años de experiencia, una gama más amplia y usuarios que ya conocen las ventajas y limitaciones de los Galaxy plegables. El interés mediático provocado por Apple también puede beneficiar indirectamente a la compañía coreana al llevar esta categoría ante un público mucho mayor.

Si ambos teléfonos funcionan bien, el gran ganador será probablemente el mercado plegable. Un aumento de volumen puede acelerar las mejoras en durabilidad, reducir costes y convencer a más desarrolladores para adaptar sus aplicaciones a pantallas que cambian de tamaño.

Samsung compite con una familia completa de plegables

El Galaxy Z Fold8 no afronta esta batalla en solitario. Samsung ofrece también el Galaxy Z Fold8 Ultra, dirigido a quienes quieren una pantalla mayor y cámaras más ambiciosas, además del Galaxy Z Flip8 con formato de concha.

Esta variedad permite a la marca repartir su oferta entre distintos precios, tamaños y perfiles de uso. Apple, en cambio, comienza su recorrido con un único modelo plegable de tipo libro situado claramente en la parte más alta de su catálogo.

El Galaxy Z Fold8 estándar ha encontrado un espacio interesante gracias a su peso de 201 gramos y a una pantalla interior de 7,6 pulgadas. No pretende ser simplemente una versión económica del Ultra, sino una alternativa más ligera y manejable para el uso diario.

Esa combinación de catálogo, disponibilidad y experiencia industrial debería ayudar a Samsung a conservar el liderazgo mundial de los plegables durante 2026. La cuestión realmente interesante será qué ocurre en 2027, cuando Apple haya podido aumentar la producción y Samsung responda con una nueva generación.

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La primera reacción no decide la guerra de los plegables

El aumento del 10 % en Corea del Sur es una buena noticia para Samsung porque demuestra que la presentación del iPhone Duo no ha paralizado su impulso comercial. También confirma que muchos compradores esperaban a ver las dos propuestas antes de tomar una decisión.

Sin embargo, todavía es demasiado pronto para declarar un vencedor. El iPhone Duo ni siquiera ha llegado a las tiendas, y los primeros meses estarán condicionados por el número de unidades que Apple sea capaz de fabricar y distribuir.

La comparación global será mucho más útil cuando existan cifras de Estados Unidos, Europa y otros mercados asiáticos. También habrá que distinguir entre reservas, ventas al canal y unidades realmente entregadas a consumidores para evitar conclusiones precipitadas.

Por ahora, la lectura más razonable es que el iPhone Duo puede convertirse en un éxito sin destruir las ventas del Galaxy Z Fold8. La rivalidad entre Apple y Samsung no está reduciendo el mercado a un único ganador: está consiguiendo que mucha más gente se interese por los teléfonos plegables.