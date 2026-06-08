iOS 27 estrena un modo Siri en la Cámara para identificar lo que ves

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Apple sigue integrando la inteligencia artificial en más rincones de iOS 27, y una de las novedades más llamativas de la primera beta para desarrolladores está en la app Cámara. La aplicación incorpora un nuevo modo llamado “Siri”, que aparece junto a los modos habituales de foto, vídeo y otros controles de captura.

Este nuevo modo se puede seleccionar deslizando entre las opciones situadas en la parte inferior de la app Cámara. Una vez activado, permite utilizar la cámara del iPhone como una especie de buscador visual impulsado por Siri y Visual Intelligence. La idea es sencilla: apuntas a algo, haces una foto y Siri puede responder preguntas sobre lo que aparece en la imagen.

La cámara se convierte en una puerta de entrada a Siri

El modo “Siri” integra Visual Intelligence directamente en la app Cámara. Gracias a esta función, el usuario puede fotografiar una planta, un animal, un monumento, un objeto o cualquier elemento del entorno, y pedir a Siri que lo identifique o que proporcione más información.

En lugar de limitarse a hacer una foto para guardarla en la galería, este modo convierte la cámara en una herramienta de consulta inmediata. Por ejemplo, podrías apuntar a una flor para saber qué especie es, fotografiar un edificio para conocer su historia o capturar un objeto desconocido para obtener una explicación sobre su utilidad.

El botón principal de la cámara sigue funcionando como disparador, pero en este modo la imagen capturada se usa para que Siri analice el contenido y devuelva información relacionada con lo que aparece en pantalla.

Visual Intelligence gana nuevas capacidades en iOS 27

Apple también está ampliando las categorías compatibles con Visual Intelligence en iOS 27. Además de reconocer plantas, animales, lugares de interés y otros elementos del mundo real, la función será capaz de realizar tareas más prácticas.

Una de las novedades mencionadas es la posibilidad de calcular las calorías aproximadas de un plato de comida. El usuario podría fotografiar lo que tiene delante y pedir a Siri una estimación nutricional, algo que puede resultar útil para quienes controlan su alimentación o simplemente quieren hacerse una idea rápida de lo que están comiendo.

Otra función curiosa es la capacidad de ayudar a dividir una cuenta entre amigos. Al fotografiar una factura o recibo, Visual Intelligence puede calcular cuánto debe pagar cada persona, simplificando una situación bastante habitual en comidas o cenas en grupo.

Botones específicos para buscar o hacer preguntas

El nuevo modo “Siri” de la Cámara no se limita a capturar una imagen y esperar una respuesta automática. La interfaz incluye accesos directos adicionales para ampliar las posibilidades.

En el lado derecho aparece un botón para buscar la imagen en Google Imágenes, lo que permite encontrar resultados visuales similares o información relacionada en la web. En el lado izquierdo, en cambio, hay un botón pensado para hacer una pregunta concreta sobre lo que se está viendo.

Esto permite que el usuario no dependa únicamente de una identificación automática. Puede plantear preguntas más específicas, como “¿esta planta necesita mucha luz?”, “¿qué monumento es este?”, “¿cuántas calorías puede tener este plato?” o “¿cuánto debería pagar cada persona si dividimos la cuenta entre cuatro?”.

Pequeños cambios de interfaz en la app Cámara

Además del nuevo modo “Siri”, iOS 27 introduce algunos ajustes menores en la interfaz de la app Cámara. Apple ha reorganizado ciertos controles rápidos para que resulten más accesibles durante la captura.

Los accesos para activar el modo Noche, desactivar Live Photo o controlar el flash aparecen ahora en la zona superior central de la interfaz. Por otro lado, el conjunto completo de herramientas se encuentra en la esquina inferior derecha, en lugar de estar situado en la parte superior derecha como ocurría anteriormente.

Estos cambios no suponen una revolución en el diseño de la Cámara, pero sí parecen orientados a hacer que los controles más habituales estén mejor distribuidos y sean más cómodos de utilizar con una sola mano.

Sin sección de widgets para personalizar controles, al menos por ahora

Antes de la presentación de iOS 27, algunos rumores apuntaban a que Apple podría introducir una sección de widgets o controles personalizables dentro de la app Cámara. Esta supuesta función permitiría elegir qué accesos aparecen en pantalla y adaptar la interfaz a las preferencias de cada usuario.

Sin embargo, esa opción no está disponible por ahora en la beta de iOS 27. Es posible que Apple la reserve para una versión posterior, que llegue más adelante durante el ciclo de betas o que simplemente no forme parte de los planes inmediatos de la compañía.

De momento, la principal novedad visual y funcional de la Cámara es este nuevo modo “Siri”, que refuerza la apuesta de Apple por llevar la inteligencia artificial a funciones cotidianas del iPhone.

Disponibilidad del nuevo modo “Siri”

El modo “Siri” de la app Cámara requiere acceso a la lista de espera de Siri, por lo que no todos los usuarios de la beta podrán probarlo de inmediato. Además, iOS 27 se encuentra actualmente disponible únicamente para desarrolladores.

Apple tiene previsto lanzar la beta pública en julio, lo que permitirá que más usuarios prueben las novedades antes del lanzamiento oficial. La versión final de iOS 27 llegará este otoño, previsiblemente junto a la nueva generación de iPhone y el resto de actualizaciones de software de la compañía.

La llegada de este modo “Siri” muestra hacia dónde quiere llevar Apple la experiencia del iPhone: una cámara que no solo sirve para capturar recuerdos, sino también para entender el mundo que tenemos delante y actuar como una interfaz visual para la inteligencia artificial.