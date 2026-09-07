El iPhone 18 Pro podría estrenar cinco funciones de cámara realmente profesionales

Apple podría estar preparando una transformación importante para la cámara del iPhone 18 Pro. Una serie de referencias descubiertas en la beta más reciente de iOS 27 apunta a la llegada de cinco herramientas fotográficas más propias de una cámara avanzada que de la sencilla aplicación incluida tradicionalmente en el iPhone.

Entre las novedades aparecen el enfoque manual, el resaltado de las zonas enfocadas, los avisos de sobreexposición, nuevos instrumentos para medir la luz y un temporizador capaz de realizar varias fotografías consecutivas. El sistema también contiene indicios de un procesamiento adaptado a la apertura utilizada por la cámara.

Este último detalle resulta especialmente interesante porque encaja con los rumores sobre una cámara principal con apertura variable en el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. El teléfono podría modificar físicamente la entrada de luz y ajustar después el procesado para ofrecer un resultado coherente con la abertura seleccionada.

Por ahora, ninguna de estas cinco funciones ha sido presentada oficialmente por Apple y las referencias permanecen ocultas para los usuarios de la beta. Su aparición tan cerca del evento de Apple del 9 de septiembre, donde se esperan los nuevos iPhone 18 Pro, hace pensar que podrían formar parte de las sorpresas reservadas para la presentación.

Cinco funciones ocultas apuntan a una cámara mucho más avanzada

Las pistas encontradas en iOS 27 describen cinco incorporaciones concretas: ráfagas con temporizador, enfoque manual, monitores de exposición, focus peaking con avisos de altas luces y corrección de imagen basada en la apertura. No todas exigen necesariamente el hardware de los nuevos modelos Pro.

El hallazgo sugiere que Apple ha trabajado en una capa de controles avanzados dentro de su propia aplicación Cámara. Hasta ahora, la compañía ha privilegiado una experiencia en la que basta con encuadrar y disparar, dejando buena parte de las decisiones técnicas en manos del procesamiento computacional.

La existencia de referencias internas no garantiza que todas las opciones lleguen en la versión pública de iOS 27. Apple puede mantener funciones desactivadas durante las pruebas, retrasarlas a una actualización posterior o reservarlas para dispositivos concretos si necesitan sensores, ópticas o capacidad de procesamiento específicos.

Aun con esa cautela, el conjunto resulta demasiado coherente para pasar desapercibido. Apple parece querer conservar la simplicidad para el usuario ocasional y, al mismo tiempo, ofrecer una puerta de entrada a controles profesionales para quienes desean intervenir en el resultado antes de pulsar el disparador.

El temporizador podría tomar varias fotos sin tocar el iPhone

La función más sencilla de entender sería la repetición automática de fotografías con temporizador. En lugar de iniciar una cuenta atrás, capturar una sola imagen y obligar al usuario a volver al teléfono, la cámara podría encadenar varias tomas temporizadas sin intervención adicional.

Esta opción sería especialmente práctica para fotos de grupo, autorretratos con trípode o escenas en las que resulta difícil comprobar inmediatamente si todos han mirado a cámara. Cada vez que finalizara una cuenta atrás se realizaría una foto y comenzaría automáticamente el siguiente ciclo.

No se trataría de una ráfaga convencional, ya que existiría una pausa entre las capturas. Ese margen permitiría cambiar ligeramente la postura, la expresión o la composición y aumentaría las probabilidades de conseguir una fotografía válida sin tener que correr hacia el iPhone después de cada intento.

Al no depender aparentemente de la apertura variable ni de un componente nuevo, es una de las funciones con más posibilidades de llegar también a modelos anteriores compatibles con iOS 27. Sin embargo, la filtración no aclara todavía qué iPhone podrán utilizarla ni cuántas tomas consecutivas permitirá configurar.

El enfoque manual acercaría la aplicación Cámara a Final Cut Camera

El enfoque manual permitiría decidir con precisión qué plano de la escena debe aparecer nítido, en lugar de confiar siempre en el punto elegido automáticamente por el iPhone. Es un control habitual en aplicaciones fotográficas de terceros, pero nunca ha formado parte de la experiencia estándar de Cámara.

Apple ya ofrece una solución comparable en Final Cut Camera, su aplicación orientada a la grabación de vídeo. Trasladar esa filosofía a la cámara integrada facilitaría realizar cambios de foco deliberados, trabajar con objetos pequeños o mantener un plano concreto enfocado aunque aparezcan otros elementos en la escena.

Las referencias encontradas sugieren que la opción podría estar restringida a dispositivos comercializados originalmente con iOS 27. Si esa condición se mantiene, el enfoque manual podría terminar siendo exclusivo de la familia iPhone 18, aunque técnicamente otros modelos cuenten con sistemas de cámara capaces de beneficiarse de él.

La limitación todavía podría cambiar antes del lanzamiento. Apple utiliza con frecuencia condiciones internas durante el desarrollo, por lo que no es posible asegurar si el enfoque manual será exclusivo del iPhone 18 Pro, de toda la generación o de cualquier dispositivo compatible hasta que la compañía explique sus requisitos.

Focus peaking y alertas para evitar fotos desenfocadas o quemadas

El focus peaking es una ayuda visual que marca con un contorno de color los bordes que se encuentran enfocados. Mientras el usuario modifica el enfoque manual, puede ver inmediatamente qué partes de la imagen están nítidas sin depender únicamente de la pequeña previsualización de la pantalla.

Esta herramienta resulta muy útil cuando se fotografía un sujeto con poca profundidad de campo, se trabaja de cerca o se busca enfocar un detalle concreto. En vez de ampliar la imagen después y descubrir que el punto importante ha quedado blando, el fotógrafo recibe una referencia antes de capturarla.

Los avisos de altas luces cumplirían una misión diferente. Una superposición señalaría las áreas sobreexpuestas, es decir, aquellas que reciben tanta luz que podrían perder información y convertirse en manchas blancas sin textura, algo especialmente frecuente en cielos brillantes, escaparates o focos directos.

Ambas ayudas llevan tiempo disponibles en cámaras dedicadas y aplicaciones especializadas para iOS. Su integración en la aplicación de Apple supondría un avance importante para quienes quieren detectar problemas de nitidez y exposición antes de disparar, pero podrían permanecer ocultas dentro de un modo avanzado para no complicar la interfaz habitual.

Histogramas y formas de onda para medir la exposición en tiempo real

La función denominada Exposure Scopes permitiría mostrar instrumentos visuales como un histograma o una forma de onda mientras se encuadra la imagen. Aunque ambos analizan la exposición, presentan la información de manera distinta y responden a necesidades diferentes.

El histograma distribuye los píxeles según su luminosidad, desde las sombras hasta las altas luces. Una acumulación pegada a uno de los extremos puede avisar de que parte de la escena está perdiendo detalle por quedar demasiado oscura o demasiado brillante, aunque no indica directamente dónde se encuentra esa zona dentro del encuadre.

La forma de onda conserva la posición horizontal de la imagen y representa la luminosidad de cada área. Esto ayuda a identificar si el problema de exposición está en el rostro situado a un lado, en una ventana del fondo o en cualquier otra parte específica de la composición.

Son instrumentos conocidos por fotógrafos y, sobre todo, por profesionales del vídeo. Su llegada a Cámara convertiría al iPhone en una herramienta más completa para producciones controladas y reduciría la necesidad de recurrir a software externo, algo relevante en un dispositivo que Apple promociona desde hace años como una cámara capaz de participar en flujos de trabajo profesionales.

La apertura variable necesitaría su propio procesamiento de imagen

La corrección basada en la apertura parece ser la función más ligada al hardware del iPhone 18 Pro. Los rumores apuntan a que su cámara principal podría variar físicamente la abertura, modificando la cantidad de luz que llega al sensor y la profundidad de campo disponible en determinadas situaciones.

Una abertura más amplia deja pasar más luz y puede ayudar en escenas oscuras, además de favorecer una separación más natural entre el sujeto y el fondo. Una abertura más cerrada amplía la zona aparentemente enfocada y puede resultar útil con buena iluminación, paisajes o grupos situados a diferentes distancias.

Cambiar la abertura también altera el comportamiento óptico de la cámara. Por eso, iOS 27 podría aplicar correcciones y un procesado diferente según el ajuste seleccionado, compensando características como el viñeteado, la nitidez en los bordes, la exposición o la respuesta de la óptica.

Si la cámara de apertura variable finalmente se confirma, esta corrección tendría sentido como exclusiva del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Los modelos con una abertura fija no necesitan adaptar la imagen a distintas posiciones físicas del diafragma, aunque sí podrían recibir el resto de herramientas por software.

Apple busca alcanzar a Samsung y Google en controles profesionales

La aplicación Cámara del iPhone siempre ha destacado por su rapidez y facilidad de uso, pero esa sencillez también ha supuesto una limitación para los usuarios avanzados. Quien quiere controlar el enfoque, consultar un histograma o recibir alertas de exposición suele terminar instalando una aplicación de terceros.

Samsung lleva tiempo incluyendo un modo Pro en sus teléfonos más avanzados y complementa la experiencia con Expert RAW. Esta última incorpora herramientas pensadas para usuarios exigentes, entre ellas controles manuales, captura RAW y funciones como filtros ND digitales o soluciones de apertura virtual.

Google adopta una estrategia diferente, apoyándose mucho en la fotografía computacional, pero también ofrece ajustes avanzados en sus modelos Pro. En nuestro análisis del Google Pixel 11 Pro repasamos cómo combina automatización y posibilidades creativas, mientras que la comparación de las cámaras del Pixel 11 Pro XL con el iPhone 17 Pro Max muestra lo ajustada que está la competición.

Apple no necesita renunciar al botón de disparo sencillo para responder a sus rivales. La solución más lógica sería mantener la interfaz actual por defecto y agrupar estas herramientas en un panel o modo profesional opcional, de forma que los nuevos controles aporten profundidad sin intimidar a quien solo quiere sacar una foto rápidamente.

Una mejora prometedora que todavía debe superar varias incógnitas

Las cinco funciones dibujan una actualización ambiciosa, pero todavía faltan detalles esenciales. No sabemos si todas estarán disponibles desde el lanzamiento de iOS 27, qué modelos recibirán cada una ni si Apple las reservará para fotografía, vídeo o determinados formatos de captura.

También queda por ver cómo se integrarán en la aplicación. Añadir controles profesionales sin estropear la sencillez característica del iPhone será probablemente el mayor desafío de diseño, especialmente si Apple pretende que las herramientas sean comprensibles para usuarios que nunca han utilizado un histograma o el focus peaking.

La apertura variable es otra pieza pendiente de confirmación. Si el iPhone 18 Pro incorpora realmente este sistema, la combinación de óptica ajustable, procesado específico y controles manuales supondría uno de los cambios fotográficos más relevantes de las últimas generaciones.

La buena noticia es que queda muy poco para salir de dudas. Apple celebrará su evento esta misma semana y, si la filtración es correcta, el iPhone 18 Pro podría estrenar la aplicación Cámara más completa que haya incluido nunca un iPhone, acercando por fin las herramientas profesionales a la experiencia nativa.