macOS Tahoe 26.7 filtra los próximos productos de Apple: iPhone plegable, AirPods con cámaras y mucho más

La versión candidata de macOS Tahoe 26.7 está resultando bastante más interesante de lo habitual. Más allá de las correcciones y ajustes propios de una actualización de este tipo, el código interno contiene numerosas referencias a dispositivos que Apple todavía no ha presentado oficialmente.

Entre esos identificadores aparecen futuros iPhone, MacBook Pro, iMac, iPad mini, AirPods y productos para el hogar, además de un posible nuevo mando del Apple TV y referencias relacionadas con Apple Intelligence en China. Algunas denominaciones ya habían aparecido en versiones anteriores de los sistemas operativos de Apple, pero ahora llegan acompañadas de nuevas cadenas de texto y funciones internas.

El hallazgo ofrece una fotografía bastante amplia de los proyectos en los que Apple está trabajando actualmente. Eso sí, conviene recordar que la aparición de un producto en el código no garantiza necesariamente que llegue al mercado, ya que Apple prueba internamente numerosos dispositivos y puede cancelar o modificar algunos antes de su lanzamiento.

Apple prepara una ofensiva importante para el hogar

Una de las áreas con más referencias en macOS Tahoe 26.7 es la del hogar conectado. El código menciona el dispositivo J490, identificado también como HomeAccessory17,1, junto a cadenas relacionadas con el proceso de configuración de Siri. Todo apunta a que se trata del esperado centro de control doméstico de Apple.

También aparece J491 o HomeAccessory17,2. Las filtraciones anteriores apuntan a que Apple podría comercializar dos variantes de su dispositivo doméstico: una diseñada para colocarse sobre una mesa mediante una base y otra preparada para instalarse directamente en una pared.

La compañía lleva tiempo trabajando en una especie de pantalla inteligente destinada a controlar accesorios HomeKit, realizar videollamadas y utilizar Siri como interfaz principal. La presencia de ambos identificadores parece reforzar la idea de que Apple quiere ofrecer distintas formas de instalar este dispositivo dentro del hogar.

Otro nombre particularmente interesante es “Pebble”. Este término ya había sido relacionado con el sistema operativo interno que Apple estaría desarrollando para sus nuevos dispositivos domésticos, conocido informalmente como homeOS. Su presencia vuelve a apuntar a que la compañía está construyendo una plataforma específica para este tipo de productos.

HomePod mini 2, cámaras y hasta un robot de sobremesa

El código también menciona un dispositivo con el identificador B525 en el que se habría instalado un componente denominado “Argentium”. Todo apunta a que B525 corresponde a una nueva generación del HomePod mini, ya que el modelo actualmente comercializado utiliza internamente el código B520.

Esta actualización podría suponer uno de los mayores cambios del pequeño altavoz desde su lanzamiento. Aunque el código no revela directamente sus características, la evolución del número de producto sugiere que Apple está trabajando en nuevo hardware para el HomePod mini, probablemente preparado para integrarse mejor con las nuevas funciones de Siri y Apple Intelligence.

Mucho más misterioso resulta J229, que aparece asociado a una arquitectura denominada “J229Architecture”. Este dispositivo ya había dejado pistas anteriormente y se ha relacionado con un accesorio capaz de incorporar varios sensores, detectar sonidos de alarmas e incluso capturar imágenes.

Una posibilidad es que se trate de la rumoreada cámara de seguridad para el hogar de Apple. También podría ser un accesorio complementario para el nuevo centro de control doméstico. A estas referencias se suma HomeAccessory17,3, con código J595, que estaría relacionado con el todavía más ambicioso proyecto de Apple para desarrollar un robot de sobremesa.

Nuevos colores y funciones visuales para los dispositivos domésticos

macOS Tahoe 26.7 también contiene referencias a varios colores que podrían pertenecer a alguno de estos nuevos productos para el hogar. Concretamente aparecen Rose Pink, Silver, Space Gray y Starlight, aunque el software no aclara a qué dispositivo corresponden.

Una posibilidad evidente es que se trate de los acabados del próximo HomePod mini. Apple ha utilizado históricamente el color como uno de los elementos diferenciadores de su pequeño altavoz, por lo que una nueva generación podría recuperar una estrategia similar con una paleta renovada.

También podrían corresponder al nuevo centro de control doméstico, especialmente si Apple quiere convertirlo en un dispositivo visible dentro de la decoración de la casa. Los acabados Silver, Space Gray y Starlight encajarían perfectamente con el lenguaje de diseño actual de Apple, mientras que Rose Pink aportaría una opción más llamativa.

Todavía más interesante es la aparición de una cadena denominada audio_accessory_visual_reasoning. El nombre sugiere algún tipo de capacidad de razonamiento visual aplicada a un accesorio de audio o doméstico, posiblemente relacionada con cámaras, Apple Intelligence o la capacidad de interpretar lo que ocurre alrededor del dispositivo.

AirPods con cámaras y pistas sobre los AirPods Pro 4

El apartado de auriculares también reserva varias sorpresas. Una de las referencias más llamativas es B790, un proyecto asociado aparentemente a unos AirPods equipados con cámara o algún tipo de sensor capaz de capturar imágenes.

La pista más clara está en una cadena del sistema que hace referencia explícitamente al inicio de una transmisión de imagen desde el auricular izquierdo. Esto indica que el dispositivo puede generar algún tipo de flujo visual, algo completamente nuevo dentro de la familia AirPods.

Curiosamente, B790 no parece corresponder a los AirPods con cámaras que se habían relacionado con 2027, ya que ese proyecto utilizaría el identificador B798. Esto sugiere que Apple podría tener más de una iniciativa interna relacionada con auriculares capaces de interpretar visualmente su entorno, y que una de ellas podría estar bastante avanzada.

Además, aparece una referencia a AirPodsPro1,4. Dado que los AirPods Pro 3 utilizan internamente AirPodsPro1,3, resulta razonable pensar que se trata de los futuros AirPods Pro 4. El código incluye también AirPod3,5, mientras que los identificadores B518 y B522 podrían corresponder a futuros auriculares Beats.

La gama iPhone 18 vuelve a aparecer en el código

macOS Tahoe 26.7 incluye también varios códigos que encajan con la próxima generación de iPhone. El identificador V63 estaría asociado al iPhone 18 Pro, mientras que V64 correspondería al iPhone 18 Pro Max. Ambos modelos se esperan para el tradicional lanzamiento de septiembre.

Mucho más interesante es V68, vinculado al rumoreado iPhone Ultra plegable. Apple lleva años trabajando en diferentes prototipos de teléfonos plegables, y este identificador ya había aparecido anteriormente en código relacionado con iOS 27.

Si las filtraciones actuales terminan cumpliéndose, el iPhone Ultra podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de Apple en años. La compañía entraría finalmente en un segmento donde fabricantes como Samsung, Honor, Huawei, OPPO y Google llevan varias generaciones acumulando experiencia.

La estrategia de lanzamiento de la familia iPhone podría, además, cambiar significativamente. Los códigos V62 y V67 se han relacionado respectivamente con el iPhone Air 2 y el iPhone 18 convencional, dos modelos cuyo lanzamiento no se produciría en septiembre, sino durante la primavera de 2027.

Apple prepara varios MacBook Pro y dos nuevos iMac

Los ordenadores Mac también ocupan una parte importante de las referencias encontradas. Uno de los dispositivos aparece con el código J804, que correspondería al futuro MacBook Pro de 14 pulgadas de entrada equipado con el chip M6.

El modelo actual con procesador M5 utiliza el identificador J704, por lo que el salto a J804 encaja con la evolución interna habitual de Apple. Según la información disponible, este MacBook Pro con M6 podría llegar antes de terminar el año.

Aparecen además los códigos K114c, K114s, K116c y K116s, todos ellos aparentemente relacionados con nuevas configuraciones del MacBook Pro. Existe la posibilidad de que algunos correspondan a las versiones de gama alta que Apple estaría preparando con una pantalla OLED.

Finalmente, macOS Tahoe 26.7 menciona también J833 y J834, dos identificadores vinculados a futuros iMac. La existencia de dos códigos podría responder a distintas configuraciones, tamaños o versiones internas, aunque por ahora no hay suficiente información para saber exactamente cómo se diferenciarán.

Un iPad mini OLED también aparece entre los proyectos

Apple tampoco parece haberse olvidado del iPad mini. En el código aparecen los identificadores J510 y J511, que se han relacionado con la próxima generación de la tableta compacta de la compañía.

Uno de los cambios más importantes previstos para este modelo sería la adopción de una pantalla OLED. Hasta ahora, Apple ha reservado esta tecnología para algunos de sus iPad más avanzados, pero progresivamente estaría ampliándola al resto de su catálogo.

El futuro iPad mini también podría incorporar el chip A19 Pro, lo que supondría un salto importante de rendimiento y permitiría mantener el dispositivo actualizado durante muchos años. Una plataforma de este tipo también ofrecería margen suficiente para ejecutar funciones avanzadas de Apple Intelligence.

La presencia simultánea de J510 y J511 podría corresponder a variantes con diferentes opciones de conectividad o configuración. Apple suele utilizar identificadores distintos para versiones Wi-Fi y Cellular, aunque el código por sí solo no permite confirmar esta interpretación.

El misterioso proyecto N109 de Apple Vision

Otro dispositivo mencionado en la actualización es N109, un código que lleva tiempo generando cierta confusión. Diferentes informaciones han atribuido ese identificador a proyectos distintos dentro de la familia Apple Vision.

Por un lado, se ha relacionado con una posible segunda generación del Vision Pro. Sin embargo, otras informaciones lo asociaban a una versión más económica del visor de realidad mixta con la que Apple pretendía ampliar el público potencial de la plataforma.

El problema es que ese modelo más asequible habría sido cancelado posteriormente, al menos en la forma en la que estaba siendo desarrollado inicialmente. Esto deja abierta la posibilidad de que N109 haya cambiado de función durante el proceso de desarrollo o continúe apareciendo en el software aunque el producto original ya no tenga previsto llegar al mercado.

Este caso demuestra precisamente por qué los identificadores encontrados en versiones internas de macOS o iOS deben interpretarse con cautela. Apple puede mantener referencias durante años, reutilizar partes de proyectos anteriores o probar hardware que finalmente nunca llega a las tiendas.

Un nuevo mando para Apple TV también está en camino

Entre los identificadores encontrados aparece también ATVRemote1,5, que parece corresponder a una nueva generación del mando utilizado con Apple TV. Se trata de una referencia especialmente interesante porque encaja con rumores anteriores sobre una actualización del reproductor multimedia de Apple.

El Apple TV ha recibido relativamente pocos cambios de hardware en los últimos años, por lo que una nueva generación podría servir para actualizar tanto el procesador como la conectividad del dispositivo. La renovación del mando sería una forma adicional de diferenciar el nuevo modelo.

Por ahora, el código no ofrece pistas suficientes para determinar qué cambios tendría este supuesto nuevo Apple TV Remote. Podría tratarse simplemente de una revisión menor o incorporar novedades en botones, sensores o conectividad.

En cualquier caso, su aparición junto a tantos otros productos sugiere que Apple tiene preparado un catálogo especialmente amplio para los próximos meses. El Apple TV podría incluso formar parte de la estrategia más amplia de la compañía para reforzar su ecosistema doméstico.

Apple Intelligence prepara su desembarco en China

El código de macOS Tahoe 26.7 también contiene pistas importantes relacionadas con Apple Intelligence en China. En concreto, aparecen textos que hacen referencia a las herramientas de escritura y a diferentes mecanismos de seguridad asociados a su funcionamiento.

Una de las cadenas indica que será necesario descargar una actualización de seguridad de contenido antes de poder utilizar Writing Tools. El sistema informaría al usuario de que las herramientas estarán disponibles una vez que se complete automáticamente dicha actualización.

También aparecen mensajes para determinadas situaciones en las que Apple Intelligence no podrá editar un texto concreto. En esos casos, el contenido podría tener que enviarse a otro servicio capaz de procesarlo, lo que apunta a una arquitectura adaptada específicamente a los requisitos regulatorios del mercado chino.

Finalmente, Apple contempla limitar temporalmente Writing Tools cuando el sistema detecte repetidamente determinadas alertas de seguridad. Estas referencias sugieren que la compañía está preparando controles adicionales para poder desplegar sus funciones generativas bajo las condiciones específicas exigidas en China.

Una larga lista de números de modelo todavía sin identificar

La actualización incluye también numerosos números de modelo que actualmente no corresponden a ningún dispositivo comercializado por Apple. Entre ellos aparecen A3436, A3437, A3438, A3439, A3440 y A3441.

La lista continúa con A3456, A3457 y A3465, además de A3529, A3530, A3531, A3532, A3533, A3543 y A3577. Por ahora no existe suficiente información para asociar de forma fiable estos números con productos concretos.

A ellos se suman identificadores más genéricos como Device1,8234, Device1,8236, Device1,8238, Device1,8240, Device1,8241 y Device1,8242. También aparecen Device1,8246, Device1,8247 y Device1,8248.

Es probable que muchos de estos códigos terminen correspondiendo a variantes regionales o configuraciones de los productos mencionados anteriormente. Sin embargo, también podrían esconder otros dispositivos completamente nuevos que todavía no han aparecido en las filtraciones habituales.

Septiembre podría ser solo el principio de una oleada de lanzamientos

Los primeros productos de esta extensa lista podrían hacerse oficiales muy pronto. Apple tendría previsto presentar en septiembre el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el esperado iPhone Ultra plegable, lo que convertiría el evento de otoño en uno de los más importantes de los últimos años.

Sin embargo, buena parte de los dispositivos encontrados en macOS Tahoe 26.7 no encajan necesariamente con ese evento. Los nuevos Mac, el iPad mini y los accesorios para el hogar podrían reservarse para una presentación posterior.

Apple ha celebrado en diversas ocasiones un segundo evento durante octubre o noviembre, especialmente cuando necesita separar los lanzamientos del iPhone de las novedades relacionadas con Mac y iPad. La cantidad de hardware que aparentemente tiene en preparación hace que esa posibilidad cobre especial sentido este año.

En cualquier caso, la gran cantidad de referencias encontradas en macOS Tahoe 26.7 deja una conclusión bastante clara: Apple tiene una cartera de productos sorprendentemente amplia en desarrollo. Desde un iPhone plegable hasta AirPods con cámaras, robots domésticos y nuevos MacBook Pro OLED, los próximos meses podrían traer algunos de los cambios más importantes del ecosistema Apple en mucho tiempo.