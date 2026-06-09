iOS 27 permite ocultar temporalmente tu ubicación a contactos concretos en Buscar

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Apple sigue añadiendo nuevas funciones centradas en la privacidad en iOS 27. La primera beta para desarrolladores, publicada esta semana tras la WWDC 2026, incorpora una opción inédita en la aplicación Buscar que permite ocultar temporalmente la ubicación a determinadas personas sin necesidad de dejar de compartirla permanentemente.

Se trata de una pequeña novedad que podría resultar muy útil para quienes comparten su ubicación habitualmente con familiares, amigos o parejas, pero desean mantener cierta privacidad durante un periodo concreto.

Una nueva opción para ocultar la ubicación durante 12 horas

La nueva función aparece dentro de la aplicación Buscar, concretamente en la sección Personas. En la tarjeta correspondiente al usuario se muestra una nueva opción denominada Hide Location (Ocultar ubicación).

Al activarla, el sistema deja de compartir la ubicación del usuario durante un periodo de 12 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, la configuración vuelve automáticamente al estado anterior y la ubicación vuelve a compartirse con normalidad.

Mientras la función está activa, el botón cambia a Unhide Location (Mostrar ubicación), permitiendo restaurar el acceso antes de que finalice el periodo establecido.

La otra persona no recibe ninguna notificación

Uno de los aspectos más llamativos de esta función es que, al menos en la beta actual de iOS 27, la persona afectada no recibe ninguna notificación indicando que se ha ocultado la ubicación.

En lugar de mostrar un aviso específico, la aplicación Buscar simplemente indica «No se ha encontrado la ubicación» cuando intenta localizar al usuario.

Esto significa que quien consulte la ubicación no sabrá necesariamente si la ausencia de datos se debe a que el dispositivo está apagado, sin cobertura o porque el propietario ha decidido ocultar temporalmente su posición.

Más control sobre la privacidad

Hasta ahora, los usuarios que querían dejar de compartir su ubicación tenían que recurrir a opciones más drásticas, como desactivar completamente la compartición de ubicación o dejar de compartirla con una persona concreta.

La nueva función ofrece un término medio mucho más flexible, ya que permite suspender temporalmente el seguimiento sin necesidad de modificar la configuración permanente de la cuenta.

Esta característica puede resultar especialmente útil en situaciones puntuales, como reuniones privadas, viajes sorpresa o simplemente momentos en los que el usuario prefiera no revelar dónde se encuentra.

Disponible en la beta de iOS 27

La función está presente en la primera beta para desarrolladores de iOS 27, aunque Apple podría introducir cambios antes del lanzamiento definitivo del sistema operativo.

La compañía tiene previsto lanzar la beta pública de iOS 27 durante el próximo mes, mientras que la versión final llegará previsiblemente en septiembre junto a la nueva generación de iPhone.

Si Apple mantiene esta función en la versión definitiva, Buscar ganará una herramienta muy interesante para equilibrar comodidad y privacidad, permitiendo a los usuarios decidir con mayor precisión cuándo quieren compartir su ubicación y cuándo prefieren mantenerla en privado.