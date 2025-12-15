iOS 27 y iOS 28 ya asoman en una filtración: Fotos mejorado y nuevas métricas de sueño en Apple Watch

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Apple está trabajando a varias bandas en sus próximos sistemas, y una nueva filtración apunta a que iOS 26.4 traerá cambios relevantes en Siri, Salud, Contraseñas, Freeform, Apple TV y AirPods, además de dejar pistas sobre ideas que llegarían más adelante con iOS 27, iOS 28 y hasta macOS 28.

Según el informe, estas funciones aparecen referenciadas dentro del código de una compilación interna filtrada de iOS 26 que no está destinada al público, pero a la que el autor de la filtración (Espósito) y/o sus fuentes habrían conseguido acceso, permitiendo ver en qué están trabajando los ingenieros de Apple.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Como ocurre siempre con este tipo de adelantos, conviene tomarlo con cautela: los planes de Apple pueden cambiar, así que no hay garantía de que todas (o alguna) de estas novedades se publiquen finalmente para los usuarios.

iOS 26.4: todas las novedades que se estarían preparando

El informe enumera varias funciones concretas supuestamente planeadas para iOS 26.4. Estas son las claves, explicadas una a una.

Siri renovada y más personal gracias a Apple intelligence

La filtración señala una versión renovada y más personalizada de Siri, impulsada por Apple Intelligence. La idea sería dar un salto en capacidades y contexto, con un asistente que entienda mejor al usuario y se adapte más a su uso diario.

App Salud rediseñada y registro más simple de métricas

Otra de las piezas grandes sería una reorganización de la app Salud, con:

Nuevo diseño de categorías

Registro de métricas simplificado

Además, el texto menciona un rumor anterior: la posible llegada de un servicio de suscripción llamado Apple Health+, que incluiría un asistente de salud y fitness con IA. En esta filtración se refuerza la idea de que Apple está trabajando en una evolución importante del área de salud, tanto a nivel de interfaz como de funcionalidades.

Autorrelleno de tarjetas desde Contraseñas en apps de terceros

Si tienes información de tarjeta de crédito guardada dentro de la app Contraseñas de Apple, iOS 26.4 permitiría autorrellenar esos datos en aplicaciones de terceros. Esto ampliaría el alcance del autocompletado más allá de Safari y de los flujos habituales, integrándolo mejor en el uso cotidiano de apps.

Freeform permitiría crear carpetas

La filtración también apunta a una mejora sencilla pero muy pedida: crear carpetas en Freeform. Para quienes usan esta app como pizarra de ideas, planificación o trabajo colaborativo, poder ordenar tableros por proyectos o temas puede marcar la diferencia.

Apple TV estrenaría un misterioso “Sports tier”

Aparecen señales de un nuevo “Sports Tier” dentro de la app Apple TV, aunque el informe no aporta detalles adicionales. El nombre sugiere una especie de nivel, sección o modalidad enfocada a deportes, pero por ahora queda en el terreno de lo especulativo.

Nuevo sistema de validación antes de iniciar sesión en Apple ID e iCloud

Uno de los puntos más sensibles del informe habla de “un nuevo sistema de validación” que comprobaría la integridad del dispositivo antes de permitir el inicio de sesión en Apple ID e iCloud.

Si esto se materializa, podría estar orientado a reforzar la seguridad ante escenarios de riesgo (por ejemplo, dispositivos alterados o entornos que Apple considere no confiables) antes de dar acceso a datos de cuenta y sincronización.

Novedades para AirPods: “ubicación exterior precisa” en Buscar

Por último, iOS 26.4 incorporaría nuevas funciones para AirPods, incluyendo “Precise Outdoor Location” dentro de la app Buscar (Find My). La pista sugiere una mejora específica para localizar los auriculares en exteriores con más precisión.

iOS 27: mejoras previstas para Fotos y el emparejamiento de AirPods

La filtración no se queda en iOS 26.4: también menciona funciones supuestamente planificadas para iOS 27.

Colecciones de fotos más completas en la app Fotos

Se citan mejoras en las colecciones de la app Fotos. No se detallan cambios concretos, pero el foco estaría en cómo se agrupan, organizan o presentan las colecciones.

Emparejamiento de AirPods más fluido

También se menciona la intención de mejorar el proceso de emparejamiento de AirPods, algo que Apple suele pulir para que sea más rápido, fiable y consistente entre dispositivos del ecosistema.

iOS 28: Apple Watch estrenaría nuevas métricas de sueño

El informe incluso apunta a un posible salto a iOS 28, con una idea concreta: nuevas métricas para el seguimiento del sueño en Apple Watch. No se especifica qué métricas serían, pero el mensaje es claro: Apple seguiría ampliando la lectura y el análisis del descanso con más datos.

macOS 28: la app Salud llegaría al Mac

Además de iOS, el texto afirma que Apple planea expandir la app Salud al Mac con macOS 28. Sería una forma de llevar el seguimiento y la consulta de datos de salud a una pantalla grande y a un entorno más orientado a productividad, manteniendo el hilo del ecosistema.

Qué podemos esperar realmente de estas filtraciones

En conjunto, la filtración dibuja una hoja de ruta bastante coherente: más Apple Intelligence en Siri, un gran impulso a Salud, mejoras de organización y productividad (Freeform), ajustes de seguridad de cuenta y una evolución del ecosistema AirPods + Buscar.

Aun así, el propio informe insiste en la idea clave: Apple puede cambiar de rumbo, y algunas funciones podrían quedarse en el camino o llegar más tarde de lo previsto.