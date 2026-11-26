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Veinte años después del nacimiento de Twitter, X estrena controles parentales para las cuentas de adolescentes de 13 a 17 años. Las familias podrán decidir cuánto tiempo pasan en la red social, quién puede seguirles y qué contenido aparece entre sus recomendaciones.

Hay una diferencia importante entre supervisar la cuenta y tener acceso a ella. El adolescente tiene que aceptar la vinculación y puede consultar los cambios que hace el adulto. Sus búsquedas, los vídeos que ha visto y el contenido de sus conversaciones siguen siendo privados.

Cómo vincular las cuentas y quién puede poner fin a la supervisión

El proceso empieza en la cuenta del padre, la madre o el tutor. Al abrir los controles parentales, X genera un código QR y un enlace de invitación. Si ambos están juntos, el adolescente puede escanear el código con su móvil. Si están en sitios distintos, puede abrir el enlace en el dispositivo donde ya utiliza X.

Antes de aceptar, el adolescente ve quién pide supervisar su cuenta y qué permisos tendrá esa persona. Puede rechazar la petición. La invitación caduca a las 72 horas y, si el adulto genera otra, el enlace anterior deja de funcionar.

Según el centro de ayuda de X, la plataforma utiliza la fecha de nacimiento de cada cuenta para determinar quién puede participar. El adulto debe tener al menos 18 años y puede supervisar hasta cinco adolescentes. Cada menor solo puede estar vinculado a un adulto a la vez.

Aceptar es voluntario, pero dar por terminada la supervisión no funciona igual para ambas partes. El adulto puede finalizarla en cualquier momento; el adolescente puede solicitarlo, pero la decisión corresponde al adulto. Al desvincular las cuentas, el menor conserva sus publicaciones y seguidores.

Qué pueden ver los padres y qué queda fuera de su alcance

El panel muestra el tiempo de uso de los últimos siete días y permite fijar un límite diario. Una familia puede así distinguir entre una tarde de uso excepcional y un hábito que se repite toda la semana sin tener que revisar qué publicaciones ha abierto el adolescente.

También es posible limitar las recomendaciones de «Para ti» y los vídeos a cuentas que el menor ya sigue. Por ejemplo, si utiliza X para seguir a su equipo de baloncesto, puede seguir viendo sus publicaciones sin que se mezclen con vídeos de cuentas desconocidas. El adulto también puede filtrar palabras concretas y ocultar contenido sensible. X indica que las cuentas de 13 a 17 años tienen protección frente al contenido sensible y la publicidad dirigida por defecto.

En cuanto a los contactos, se puede exigir aprobación para nuevos seguidores y elegir quién puede enviar mensajes directos. El adulto puede ver con qué cuentas hay conversaciones individuales, pero no abrirlas para leer lo que se ha dicho. Tampoco puede publicar, responder o dar «me gusta» en nombre del adolescente.

Otros ajustes menos visibles también importan: el tutor puede impedir que alguien encuentre la cuenta a partir del número de teléfono o del correo electrónico, o desactivar la ubicación en las publicaciones. El adolescente dispone de un registro para comprobar qué se ha cambiado, de modo que sabe, por ejemplo, por qué una nueva solicitud de seguimiento está pendiente de aprobación.