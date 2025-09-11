iPhone 17 vs iPhone 16: ¿Merece la pena actualizar? Principales diferencias explicadas
Con la llegada del iPhone 17, muchos usuarios se preguntan si realmente merece la pena dar el salto desde el iPhone 16 o si el modelo anterior sigue siendo una opción válida en 2025. Aunque ambos comparten gran parte de la experiencia Apple, el iPhone 17 trae mejoras importantes en pantalla, batería, cámaras y almacenamiento que lo convierten en un candidato muy atractivo.
En esta comparativa analizamos punto por punto todas las diferencias para ayudarte a decidir cuál es la mejor compra para ti.
Precio y disponibilidad
El iPhone 17 mantiene el precio de lanzamiento habitual de 959 euros, pero con una mejora destacada: el modelo base arranca en 256 GB de almacenamiento. Estará disponible desde el 19 de septiembre, con reservas abiertas a partir del 12.
Por su parte, el iPhone 16, presentado en septiembre de 2024, ha bajado oficialmente a 859 dólares. Apple solo vende ya la versión de 128 GB, aunque es posible encontrar variantes de mayor capacidad en distribuidores externos e incluso ofertas más agresivas.
Diseño y pantalla
A nivel estético, ambos iPhone son casi idénticos: misma forma general, botones y disposición de cámaras. No obstante, el iPhone 17 presenta una pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, frente a las 6,1 pulgadas a 60 Hz del iPhone 16.
Otra diferencia notable es el brillo máximo: 3.000 nits en el iPhone 17 frente a los 2.000 nits del modelo anterior. Además, incorpora el nuevo Ceramic Shield 2, con un cristal más resistente y tratamiento antirreflejos mejorado.
En cuanto a colores, el iPhone 17 está disponible en Negro, Blanco, Lavanda, Azul Neblinay Verde Salvia, mientras que el iPhone 16 se ofrece en Negro, Blanco, Rosa, Verde Azulado y Azul ultramar.
Cámaras
El apartado fotográfico marca otra diferencia clave. Ambos cuentan con una cámara principal de 48 MP, pero:
- El iPhone 17 incluye también un ultra gran angular de 48 MP, mientras que el iPhone 16 se queda en 12 MP.
-
La cámara frontal pasa de 12 MP en el iPhone 16 a 18 MP con Center Stage en el iPhone 17, con un sensor más grande que facilita selfies grupales sin girar el teléfono.
-
Se estrena el modo Dual Capture, que permite grabar vídeo con cámaras traseras y frontal de forma simultánea.
Cámaras del iPhone 17
Rendimiento y almacenamiento
El iPhone 17 llega con el nuevo chip A19, ofreciendo más potencia y eficiencia frente al A18 del iPhone 16.
En memoria RAM ambos cuentan con 8 GB, pero el salto en almacenamiento es evidente: el iPhone 17 parte de 256 GB y llega a 512 GB, mientras que el iPhone 16 arranca en 128 GB.
Batería y carga
Según datos oficiales de Apple:
- iPhone 17: hasta 30 horas de reproducción de vídeo.
- iPhone 16: hasta 22 horas.
En carga, también hay mejoras: el iPhone 17 admite 40W por cable, alcanzando el 50% en solo 20 minutos, mientras que el iPhone 16 se queda en 20W, tardando 30 minutos para llegar al mismo nivel. Ambos ofrecen carga inalámbrica MagSafe de 25W.
Sistema operativo y actualizaciones
El iPhone 17 viene con iOS 26 de fábrica, mientras que el iPhone 16 salió con iOS 18 y se puede actualizar a iOS 26.
En términos de soporte, Apple suele garantizar unos 5 años de actualizaciones, por lo que el iPhone 16 tendrá un año menos de vida útil en cuanto a novedades de software.
Ambos son compatibles con Apple Intelligence, el botón de acción y el Control de cámara, aunque el iPhone 17 puede sacar más partido de estas funciones gracias a su chip más moderno.
Conclusión: ¿Cuál elegir?
El iPhone 17 es claramente superior en varios aspectos:
- Pantalla más grande, brillante y fluida.
- Batería con mayor autonomía y carga más rápida.
- Cámaras mejoradas, especialmente en el ultra gran angular y en los selfies.
- Chip A19 y almacenamiento base duplicado.
Sin embargo, el iPhone 16 sigue siendo una compra sensata en 2025: comparte gran parte de las funciones del iPhone 17, ofrece un precio más bajo y puede ser ideal para quienes no necesitan lo último en cámara o rendimiento.
La elección final dependerá de tu presupuesto y de si vienes de un modelo anterior al iPhone 16, en cuyo caso el iPhone 17 sí representa un salto notable.
Especificaciones técnicas
|Característica
|iPhone 16
|iPhone 17
|Acabados y materiales
|Aluminio; parte delantera con Ceramic Shield; trasera de vidrio tintado en masa (negro, rosa, verde azulado y azul ultramar)
|Aluminio; parte delantera con Ceramic Shield 2; trasera de vidrio tintado en masa (negro, azul neblina, verde salvia y lavanda)
|Colores
|Negro, blanco, rosa, verde azulado, azul ultramar
|Negro, blanco, azul neblina, verde salvia, lavanda
|Dimensiones
|7,16 × 14,76 × 0,78 cm
|7,15 × 14,96 × 0,80 cm
|Peso
|170 g
|177 g
|Pantalla
|Super Retina XDR OLED 6,1” (15,54 cm); 2.556 × 1.179 px a 460 p/p
|Super Retina XDR OLED 6,3” (15,93 cm); 2.622 × 1.206 px a 460 p/p
|Frecuencia de actualización
|60 Hz
|ProMotion 1–120 Hz; pantalla siempre activa
|Brillo (pico)
|1.000 nits (típ), 1.600 nits (HDR), 2.000 nits (exteriores)
|1.000 nits (típ), 1.600 nits (HDR), 3.000 nits (exteriores); película antirreflectante
|Resistencia
|IP68 (hasta 6 m durante 30 min)
|IP68 (hasta 6 m durante 30 min)
|Chip
|A18 (CPU 6 núcleos; GPU 5 núcleos; Neural Engine 16 núcleos)
|A19 (CPU 6 núcleos; GPU 5 núcleos con aceleradores; Neural Engine 16 núcleos; trazado de rayos por HW)
|Almacenamiento
|128 GB (Apple); también 256/512 GB según mercado
|256 GB, 512 GB
|Cámaras traseras
|Sistema dual: principal 48 Mpx (ƒ/1,6, OIS por desplazamiento del sensor, 24/48 Mpx); tele x2 de calidad óptica 12 Mpx; ultra gran angular 12 Mpx (ƒ/2,2, 120°)
|Sistema dual Fusion: principal 48 Mpx (ƒ/1,6, OIS por desplazamiento, 24/48 Mpx); tele x2 de calidad óptica 12 Mpx; ultra gran angular Fusion 48 Mpx (ƒ/2,2, 120°, 24/48 Mpx)
|Cámara frontal
|TrueDepth 12 Mpx (ƒ/1,9, AF)
|Center Stage 18 Mpx (ƒ/1,9, AF); captura dual, encuadre centrado
|Vídeo (trasera)
|Hasta 4K Dolby Vision a 60 f/s; Modo Cine 4K HDR a 30 f/s; Modo Acción 2,8K a 60 f/s; vídeo espacial 1080p a 30 f/s
|Hasta 4K Dolby Vision a 60 f/s; Modo Cine 4K Dolby Vision a 30 f/s; Modo Acción 2,8K Dolby Vision a 60 f/s; captura dual hasta 4K a 30 f/s; vídeo espacial 1080p a 30 f/s
|Batería (oficial)
|Reproducción de vídeo: hasta 22 h; streaming: hasta 18 h
|Reproducción de vídeo: hasta 30 h; streaming: hasta 27 h
|Carga rápida (cable)
|Hasta 50 % en ~30 min con adaptador de 20 W o superior
|Hasta 50 % en 20 min con adaptador de 40 W o superior
|Carga inalámbrica
|MagSafe y Qi2 hasta 25 W (hasta 50 % en ~30 min con adaptador de 30 W o superior y cargador MagSafe)
|MagSafe y Qi2 hasta 25 W (hasta 50 % en ~30 min con adaptador de 30 W o superior y cargador MagSafe)
|Conectividad
|5G sub-6, Wi-Fi 7 (MIMO 2×2), Bluetooth 5,3, UWB (2.ª gen), Thread, NFC
|5G sub-6, Wi-Fi 7 (MIMO 2×2), Bluetooth 6, UWB (2.ª gen), Thread, NFC
|Botones
|Botón Acción; Control de Cámara
|Botón Acción; Control de Cámara
|Seguridad
|Face ID; Emergencia SOS vía satélite; Detección de accidentes
|Face ID; Emergencia SOS vía satélite; Detección de accidentes
|SIM
|Doble SIM (Nano SIM y eSIM); compatible con doble eSIM
|Doble SIM (Nano SIM y eSIM); compatible con doble eSIM
|Sistema
|iOS; Apple Intelligence compatible
|iOS; Apple Intelligence compatible