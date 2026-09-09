iPhone 18 Pro y Pro Max: Apple revoluciona la cámara y dispara la autonomía

Apple ha presentado oficialmente los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, una generación que mantiene buena parte del diseño estrenado el año pasado, pero introduce cambios importantes en cuatro áreas clave: fotografía, autonomía, rendimiento sostenido e inteligencia artificial.

La gran novedad fotográfica es la llegada de una cámara principal de 48 MP con apertura variable, mientras que el nuevo chip A20 Pro estrena un proceso de fabricación de 2 nm. Apple también ha reducido el tamaño de la Isla Dinámica y ha rediseñado el sistema térmico para mantener un rendimiento elevado durante más tiempo.

Los nuevos modelos estarán disponibles en cuatro colores —negro, plata, glacier y burgundy— y podrán reservarse a partir del sábado 12 de septiembre. Las primeras unidades llegarán a las tiendas y a los compradores el viernes 18 de septiembre.



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Un diseño continuista con cuatro nuevos acabados

El iPhone 18 Pro conserva la pantalla de 6,3 pulgadas de su predecesor, mientras que el iPhone 18 Pro Max mantiene un panel de 6,9 pulgadas. Por tanto, Apple no ha introducido un cambio radical de dimensiones ni de formato, sino que ha concentrado las novedades en el interior y en pequeños ajustes visuales.

La estructura continúa utilizando aluminio, acompañado de una zona trasera protegida por Ceramic Shield. Apple afirma que ha mejorado la correspondencia cromática entre el aluminio y el cristal, evitando el contraste de tonalidades que podía apreciarse en algunos acabados del iPhone 17 Pro.

Los cuatro colores disponibles son negro, plata, glacier —un tono azul muy claro— y el nuevo burgundy. Este último acabado burdeos toma el relevo del llamativo naranja de la generación anterior y se convierte en la opción más reconocible de la nueva familia.

Apple también ha reforzado el uso de materiales reciclados. El 40% del contenido total de los nuevos iPhone Pro procede de materiales reciclados, incluyendo el 100% del cobalto de la batería y el 85% del aluminio utilizado en la carcasa.

El chip A20 Pro inaugura los 2 nanómetros en el iPhone

El cerebro de los nuevos modelos es el A20 Pro, el primer chip para smartphone de Apple fabricado mediante un proceso de 2 nm. Esta tecnología permite integrar más transistores en un espacio reducido, mejorando simultáneamente el rendimiento y la eficiencia energética.

Su CPU cuenta con seis núcleos, divididos en dos núcleos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia. Los núcleos más rápidos incorporan nuevos aceleradores neuronales y, según Apple, ofrecen hasta un 20% más de rendimiento que los utilizados por el A19 Pro.

La GPU adopta una configuración de siete núcleos y puede ofrecer hasta un 40% más de rendimiento gráfico. Además, integra aceleradores neuronales con el doble de rendimiento en operaciones FP8, algo especialmente relevante para ejecutar modelos de lenguaje e inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

El A20 Pro dispone también de un Neural Engine formado por dos bloques de 16 núcleos, alcanzando un total de 32. Apple asegura que duplica la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial del A19 Pro y añade compatibilidad con cálculos en coma flotante de 8 bits.

Otra mejora importante se encuentra en la memoria. El nuevo chip ofrece un 50% más de ancho de banda que el A19 Pro, lo que debería beneficiar tanto a los juegos como a las tareas de edición de vídeo, fotografía computacional y ejecución local de modelos de IA.

Una cámara de vapor tres veces más grande

Tener un chip más potente sirve de poco si el teléfono necesita reducir rápidamente su velocidad para evitar el sobrecalentamiento. Por esta razón, Apple ha rediseñado el empaquetado del A20 Pro tomando como referencia algunas de las soluciones empleadas en los chips de la familia M.

El nuevo diseño coloca el procesador y la memoria uno junto al otro, en lugar de situar la memoria dentro de la ruta de evacuación del calor. Esto permite conectar directamente el A20 Pro con una cámara de vapor de nueva generación.

La superficie de esta cámara de vapor es tres veces mayor que la incorporada en los iPhone 17 Pro. También utiliza nuevos materiales para distribuir el calor con mayor rapidez y evitar que las temperaturas se concentren alrededor del procesador.

Gracias a estos cambios, Apple promete hasta un 40% más de rendimiento sostenido frente al A19 Pro y el doble que el A18 Pro del iPhone 16 Pro. La mejora debería notarse especialmente al jugar, editar vídeo, utilizar modelos de IA o grabar durante periodos prolongados.

Más autonomía y una carga considerablemente más rápida

La eficiencia del A20 Pro y el nuevo diseño de las baterías permiten que el iPhone 18 Pro alcance una autonomía de uso comparable a la del iPhone 17 Pro Max. El iPhone 18 Pro Max consigue, según Apple, el mayor salto generacional de batería visto hasta ahora en un iPhone.

Apple estima hasta 24 horas de uso típico con una carga completa para el iPhone 18 Pro y hasta 30 horas para el iPhone 18 Pro Max. Estas cifras se han calculado con un nuevo modelo de pruebas basado en una combinación de mensajería, fotografía, música, redes sociales, vídeo, juegos, navegación web y mapas.

Los modelos vendidos exclusivamente con eSIM pueden reproducir hasta 36 horas de vídeo en el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas en el Pro Max. Estos dispositivos aprovechan el espacio que ocupaba la bandeja para la tarjeta SIM física para instalar una batería mayor, obteniendo dos horas adicionales de reproducción.

Los modelos solo eSIM se comercializarán en Estados Unidos, Canadá, Japón, México y otros mercados seleccionados. España no figura en la lista anunciada por Apple, por lo que las unidades españolas conservarán previsiblemente la ranura para la tarjeta SIM física y tendrán una batería ligeramente más pequeña.

La carga también mejora de forma notable. Los dos modelos pueden recuperar hasta el 50% de su batería en unos 15 minutos mediante un cargador compatible, mientras que la carga inalámbrica permite alcanzar ese mismo porcentaje en aproximadamente 30 minutos.

Para conseguir la máxima velocidad por cable será necesario utilizar un adaptador compatible con USB PD 3.1 y AVS, además de un cable USB-C preparado para 60 W. Apple señala que cinco minutos de carga por cable proporcionan al iPhone 18 Pro Max alrededor de siete horas de reproducción de vídeo.

La apertura variable llega a la cámara principal de 48 MP

La cámara principal Fusion mantiene una resolución de 48 MP, pero estrena un nuevo sensor y una lente con apertura variable. Se trata de la primera vez que Apple permite controlar físicamente la apertura de la cámara de un iPhone.

El mecanismo utiliza seis láminas cortadas mediante láser, cada una más fina que un cabello humano. Un pequeño rotor modifica suavemente su posición para abrir o cerrar el diafragma en función de la iluminación y de la profundidad de campo deseada.

En ambientes oscuros, la apertura puede dejar pasar aproximadamente un 50% más de luz, lo que debería producir fotografías más limpias y detalladas. En escenas con varias personas, una apertura más cerrada puede mantener enfocados tanto los sujetos situados delante como quienes aparecen al fondo.

El ajuste puede realizarse automáticamente o de forma manual mediante cuatro posiciones disponibles en la aplicación Cámara. Apple también ofrecerá una API para que los desarrolladores puedan acceder a un rango más amplio de aperturas desde sus propias aplicaciones.

La nueva canalización de fotografía computacional promete imágenes más nítidas, mayor detalle y mejores resultados con poca luz. Los estilos fotográficos añaden controles de textura y grano, permitiendo personalizar el aspecto de las fotografías sin recurrir necesariamente a una aplicación de edición externa.

Nuevos controles profesionales para foto y vídeo

La aplicación Cámara estrena una sección de controles Pro personalizable, diseñada para facilitar el acceso a los ajustes utilizados con mayor frecuencia. El usuario puede modificar manualmente la apertura, el balance de blancos y la velocidad de obturación.

También es posible mostrar un histograma para comprobar la exposición de las distintas zonas de la escena. Estas herramientas acercan la experiencia del iPhone a la de una cámara tradicional, aunque quienes prefieran disparar sin realizar ajustes podrán continuar utilizando el modo automático.

En vídeo, el iPhone 18 Pro permite aplicar efectos de modo Cine después de haber realizado la grabación. Esta función es compatible con vídeos capturados hasta a 60 fotogramas por segundo, lo que facilita crear efectos a cámara lenta manteniendo el seguimiento del sujeto.

El modo Time-lapse puede grabar ahora en resolución 4K con Dolby Vision HDR. Audio Mix también estrena algoritmos capaces de mejorar la claridad de las voces y una opción para aislar la música presente en una grabación.

Apple ha añadido igualmente seguimiento de enfoque para personas en movimiento. La cámara puede mantener al sujeto enfocado mientras se desplaza por el encuadre, una mejora especialmente útil para grabar deportes, niños, mascotas o vídeos en los que el protagonista se mueve hacia la cámara.

Apple Reference Image ayudará a demostrar que una foto es auténtica

Una de las novedades más interesantes para periodistas y fotógrafos es Apple Reference Image. Esta función opcional utiliza el nuevo sensor de la cámara principal para firmar la información captada por cada píxel en el momento de tomar la fotografía.

Cuando se activa el modo Reference, el sensor guarda datos firmados que Private Cloud Compute procesa para generar una imagen de referencia inalterable. Esta copia funciona como una especie de negativo digital que refleja lo que la cámara vio originalmente.

La aplicación Fotos permite comparar la imagen editada con esa referencia y comprobar si se han realizado modificaciones. Apple también ofrecerá API en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 para que aplicaciones de terceros puedan mostrar las imágenes de referencia.

En la Unión Europea habrá una limitación importante: los iPhone 18 Pro no podrán capturar Apple Reference Image inicialmente. Los dispositivos europeos sí podrán revelar y visualizar imágenes de referencia creadas en otros mercados.

Esta tecnología se complementará con los metadatos de las fotografías y con SynthID, un estándar que ayudará a identificar contenido generado o modificado mediante inteligencia artificial. SynthID llegará mediante una actualización posterior y no estará presente desde el lanzamiento.

Una Isla Dinámica más pequeña y con tres actividades

Apple ha reducido el tamaño de la Isla Dinámica utilizando una nueva tecnología de pantalla. Face ID continúa funcionando de la misma manera para desbloquear el teléfono, autorizar pagos y acceder a aplicaciones protegidas.

La reducción deja más espacio libre alrededor del recorte y permite mostrar información adicional. La nueva Isla Dinámica puede presentar hasta tres actividades en directo simultáneamente, frente al límite de dos actividades de las generaciones anteriores.

Esto permitirá, por ejemplo, mantener visible un trayecto de navegación mientras se controla la reproducción de música y se sigue el resultado de un evento deportivo. La interfaz podrá cambiar entre las tres actividades en función de su prioridad.

Aunque no desaparece por completo, la Isla Dinámica gana utilidad mientras ocupa menos superficie. El cambio no transforma radicalmente el frontal, pero sí responde a una de las peticiones habituales de los usuarios de los modelos Pro.

Siri AI convierte el iPhone en un asistente más personal

Los iPhone 18 Pro llegan con iOS 27, Apple Intelligence y Siri AI. Esta nueva versión del asistente puede utilizar el contexto personal del usuario para encontrar información en mensajes, correos electrónicos, fotografías y otras aplicaciones.

Siri AI también entiende lo que aparece en pantalla y puede ejecutar acciones relacionadas con ese contenido. El nuevo modo Siri de la cámara permite formular preguntas sobre lo que tenemos delante, mientras que la escritura con Siri acepta peticiones descritas en lenguaje natural.

Apple Intelligence incorpora además Spatial Reframing, Extend y una versión mejorada de Clean Up para modificar la composición de las fotografías. Image Playground puede generar imágenes fotorrealistas y Safari estrena Notify Me para avisar cuando una página cambia, vuelve a tener existencias o modifica un precio.

Apple afirma que protegerá la privacidad mediante una combinación de procesamiento local y Private Cloud Compute. Sin embargo, algunas funciones que dependen de modelos ejecutados en servidores estarán sujetas a límites diarios, y la compañía ya anticipa que en el futuro ofrecerá acceso ampliado mediante pago.

Siri AI comenzará su despliegue en fase beta el 14 de septiembre y estará disponible inicialmente en inglés. El español, francés, japonés, coreano y portugués llegarán en octubre, aunque la disponibilidad variará según la región.

La principal mala noticia para los usuarios europeos es que Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea en iOS, iPadOS ni watchOS. Apple asegura que está trabajando en una solución que le permita ofrecer el servicio sin comprometer la privacidad y la seguridad de sus usuarios.

Nuevos chips de conectividad N1 y C2

Además del A20 Pro, los nuevos iPhone incorporan dos componentes diseñados internamente por Apple. El chip N1 se ocupa de las conexiones inalámbricas y añade compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

El módem celular C2 sustituye a la anterior generación de módems propios de Apple. La compañía afirma que ofrece subidas de datos considerablemente más rápidas que el C1X mientras consume un 15% menos de energía.

El C2 utiliza inteligencia artificial para mejorar la calidad y la fiabilidad de la conexión celular. En Estados Unidos también añade compatibilidad con redes 5G mmWave, utilizadas para ofrecer velocidades muy elevadas en áreas de cobertura limitada.

iOS 27 incorpora además iPhone Handoff, una función que permite utilizar dos iPhone compatibles con el mismo número de teléfono y cambiar fácilmente entre ambos. En el lanzamiento solo funcionará con T-Mobile en Estados Unidos y Telekom en Alemania.

Precio, almacenamiento y disponibilidad

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles con 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de capacidad. Disponibles en burdeos, azul glacial, plata y negro, el iPhone 18 Pro tendrá un precio desde 1.469 € o 61,21 € al mes, y el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio desde 1.619 € o 67,46 € al mes durante 24 meses.

Las reservas se abrirán el sábado 12 de septiembre a las 14:00, hora peninsular española, y las primeras unidades llegarán el viernes 18 de septiembre.

iOS 27 estará disponible como actualización gratuita el lunes 14 de septiembre. Apple Intelligence llegará ese mismo día en los idiomas compatibles, mientras que algunas funciones —entre ellas Siri AI y SynthID— seguirán un calendario diferente.

La gama se completa con nuevas fundas de silicona, TechWoven y transparente, carteras FineWoven y correas Crossbody y Wrist Strap. La nueva correa de muñeca está fabricada con hilo de poliéster 100% reciclado e incorpora imanes flexibles para mantenerla recogida cuando no se utiliza.