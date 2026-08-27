Apple confirma su evento del 9 de septiembre: llegan los iPhone 18 Pro y el esperado iPhone plegable

Apple ya ha puesto fecha a su gran cita de otoño. La compañía celebrará un evento especial el próximo miércoles 9 de septiembre de 2026 desde el Apple Park de Cupertino, donde se espera que presente su nueva generación de smartphones y otros dispositivos.

La presentación comenzará a las 10:00 de la mañana, hora del Pacífico, lo que equivale a las 19:00 en la España peninsular. Algunos medios podrán asistir presencialmente, aunque Apple también ofrecerá una retransmisión mundial para que cualquiera pueda seguir las novedades en directo.

Bajo el lema «Surprise and shine», que en España se ha adaptado a «Un rayo de wow», el evento apunta a ser especialmente importante. Además de los iPhone 18 Pro, Apple podría descubrir su primer iPhone plegable, un producto destinado a inaugurar una nueva etapa dentro de su catálogo.

Apple confirma su gran evento del 9 de septiembre

La convocatoria publicada por Apple confirma que el evento se celebrará en el Apple Park de Cupertino. Como viene siendo habitual, la compañía ha invitado a un grupo seleccionado de periodistas y creadores de contenido para conocer los productos de primera mano tras la presentación.

El evento comenzará a las 10:00, hora local de California. En España peninsular podrá seguirse desde las 19:00, mientras que en las Islas Canarias arrancará a las 18:00. Todo apunta a que la presentación tendrá un formato pregrabado, complementado con demostraciones presenciales para los asistentes.

Apple utilizará su página de eventos, su canal oficial de YouTube y la aplicación Apple TV para emitir la presentación. Por tanto, será posible verla desde un iPhone, iPad, Mac, Apple TV, televisor inteligente o cualquier otro dispositivo con navegador web.

Aunque Apple no ha adelantado qué productos aparecerán, la fecha encaja plenamente con su calendario tradicional de otoño. El evento estará centrado principalmente en el iPhone, pero también debería reservar espacio para el Apple Watch y para anunciar las fechas de lanzamiento de sus nuevos sistemas operativos.

Los iPhone 18 Pro serían los grandes protagonistas

Los productos más previsibles de la jornada son el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Ambos representarían la evolución directa de los iPhone 17 Pro, con un diseño relativamente continuista y mejoras concentradas en el rendimiento, la fotografía y la eficiencia energética.

En su interior se espera el nuevo chip A20 Pro fabricado mediante un proceso de 2 nm. El salto a esta tecnología debería permitir aumentar la potencia sin disparar el consumo, además de ofrecer una base más capaz para las funciones de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el dispositivo.

Una de las novedades más interesantes podría estar en la cámara trasera. Los rumores apuntan a la incorporación de una apertura variable, un sistema que permitiría controlar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor y modificar la profundidad de campo de forma más natural.

Más allá de estos cambios, no se espera una ruptura radical respecto a la generación anterior. Apple podría mantener buena parte del lenguaje visual estrenado con los iPhone 17 Pro, aunque se han mencionado ajustes en la Dynamic Island, nuevos acabados y otras modificaciones menos evidentes.

El iPhone 18 estándar tendrá que esperar hasta 2027

La ausencia más llamativa podría ser la del iPhone 18 convencional. Apple habría decidido dividir el lanzamiento de la nueva familia en dos momentos del año, reservando septiembre para los modelos más avanzados y desplazando los terminales más asequibles hasta la primavera siguiente.

De cumplirse esta estrategia, en septiembre solamente conoceríamos los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable. El iPhone 18 estándar, el futuro iPhone 18e y posiblemente la segunda generación del iPhone Air llegarían durante los primeros meses de 2027.

Este nuevo calendario permitiría a Apple repartir sus lanzamientos y evitar que demasiados modelos compitan por la atención del público al mismo tiempo. También concedería más protagonismo a los teléfonos premium, que suelen aportar un margen de beneficio superior.

La posibilidad de este cambio ya había aparecido en informaciones anteriores. En Teknófilo explicamos con más detalle por qué el iPhone 18 podría no ser presentado en septiembre y cómo este nuevo calendario modificaría uno de los hábitos más reconocibles de Apple.

El primer iPhone plegable puede convertirse en la estrella

El dispositivo más esperado es, sin duda, el primer iPhone plegable. El producto podría recibir el nombre comercial de iPhone Ultra, aunque también se han utilizado denominaciones provisionales como iPhone Fold en filtraciones e informes de la cadena de suministro.

Su diseño sería similar al de un libro. Cerrado ofrecería una pantalla exterior de alrededor de 5,5 pulgadas, mientras que al abrirlo aparecería un panel interior cercano a las 7,6 pulgadas. Su formato sería relativamente ancho, buscando ofrecer una experiencia próxima a la de un iPad compacto.

Este lanzamiento supondría el mayor cambio de formato en la familia iPhone desde la llegada del iPhone X en 2017. Apple entraría así en un mercado en el que Samsung, Google, HONOR, vivo, OPPO y otros fabricantes acumulan varias generaciones de experiencia.

La compañía habría dedicado una atención especial a la pantalla y a la bisagra para reducir al mínimo el pliegue central. Aun así, la complejidad de estos componentes podría limitar la producción inicial y retrasar su llegada a determinados mercados, como ya contamos al analizar el posible lanzamiento limitado del iPhone Ultra plegable.

Un diseño extremadamente fino obligaría a aceptar compromisos

El grosor sería uno de los principales argumentos comerciales del iPhone plegable, especialmente cuando estuviera abierto. Conseguir un cuerpo tan delgado obligaría, sin embargo, a realizar algunas concesiones importantes en biometría, cámaras y espacio interior.

Una de ellas sería la ausencia de Face ID. En lugar del reconocimiento facial tridimensional empleado por los demás modelos de gama alta, Apple recurriría a un sensor Touch ID integrado en el botón lateral, una solución similar a la utilizada actualmente en algunos modelos de iPad.

El sistema fotográfico tampoco igualaría por completo al de los iPhone 18 Pro. Las filtraciones señalan que el plegable no tendría cámara con teleobjetivo, probablemente por las dificultades para colocar un módulo óptico voluminoso dentro de un dispositivo tan fino.

Estas limitaciones no significan necesariamente que vaya a ser un producto inferior. Apple parece estar priorizando la portabilidad, la pantalla interior y una experiencia híbrida entre iPhone e iPad, aunque el resultado podría dirigirse inicialmente a un público reducido dispuesto a pagar un precio elevado.

El chip A20 Pro llegará a los tres nuevos iPhone

Tanto los dos modelos Pro como el iPhone plegable utilizarían el nuevo procesador A20 Pro. Su fabricación mediante un nodo de 2 nm permitiría integrar más transistores en una superficie menor y mejorar la relación entre potencia y consumo.

El aumento de rendimiento debería notarse en juegos, edición de vídeo, fotografía computacional y tareas de inteligencia artificial. Apple necesita especialmente este salto para ejecutar modelos más complejos de Apple Intelligence sin depender continuamente de servidores externos.

La eficiencia también será fundamental para el iPhone plegable. Un dispositivo tan fino dispone de menos espacio para la batería y la refrigeración, por lo que reducir el consumo del procesador será tan importante como elevar su rendimiento máximo.

Aun compartiendo chip, podrían existir diferencias entre los tres teléfonos. Apple puede ajustar las frecuencias, la memoria disponible o la refrigeración de cada modelo, especialmente si el iPhone 18 Pro Max cuenta con más espacio para disipar el calor.

La escasez de memoria podría provocar una subida de precios

El evento también estará marcado por la incertidumbre sobre los precios. La presión sobre el suministro mundial de memoria podría elevar los costes de producción, algo que terminaría reflejándose en el precio de los nuevos iPhone.

Por ahora no existen tarifas oficiales, pero las informaciones disponibles apuntan a posibles incrementos en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Apple podría subir directamente el precio de entrada o modificar las capacidades de almacenamiento para justificar el cambio.

El iPhone plegable jugará en otra categoría. Su complejo panel flexible, la bisagra, el cuerpo extremadamente fino y el menor volumen de fabricación probablemente lo convertirán en el iPhone más caro de la historia.

Algunas estimaciones previas han situado al iPhone Ultra claramente por encima de los 2.000 €, aunque cualquier cifra debe tratarse con cautela. Apple podría incluso retrasar el anuncio de su precio si el dispositivo se presenta en septiembre pero no llega inmediatamente a las tiendas.

Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4

El iPhone no estará solo sobre el escenario. Apple también debería renovar su catálogo de relojes con el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, dos modelos destinados a públicos diferentes.

El Series 12 se perfila como una evolución más conservadora, centrada en mejorar la eficiencia, el rendimiento y las funciones relacionadas con la salud. Es posible que conserve buena parte del diseño actual, con pequeños ajustes en la pantalla, los sensores o la autonomía.

El Apple Watch Ultra 4 podría recibir una actualización más ambiciosa. Los rumores hablan de cambios de diseño, una pantalla mejor aprovechada, nuevos sensores y mejoras orientadas a deportistas, aventureros y usuarios que necesitan una batería de mayor duración.

Todavía quedan incógnitas sobre las funciones de salud que estarán disponibles desde el lanzamiento y cuáles dependerán de autorizaciones regulatorias. En cualquier caso, puedes consultar todo lo que se ha filtrado sobre el nuevo diseño y los sensores del Apple Watch Ultra 4.

El hogar inteligente podría tener un papel inesperado

La gran sorpresa del evento podría llegar desde la división de hogar. Apple lleva tiempo trabajando en un centro de control doméstico con pantalla, diseñado para manejar accesorios, consultar cámaras, realizar videollamadas y mostrar información familiar.

Este dispositivo serviría como punto central para Apple Home y aprovecharía la nueva generación de Siri. Su lanzamiento se habría retrasado precisamente para esperar a que las funciones de inteligencia artificial del asistente estuvieran suficientemente maduras.

También existen rumores sobre un nuevo Apple TV 4K, que podría estrenar un procesador más reciente y mejoras de conectividad. Apple podría reforzar su papel como concentrador de accesorios Matter y Thread, además de mejorar el rendimiento en juegos y contenidos audiovisuales.

Otro candidato es un HomePod mini renovado, posiblemente con un chip actualizado, mejor conectividad inalámbrica y nuevos colores. En Teknófilo ya repasamos los tres dispositivos con los que Apple podría renovar su hogar inteligente.

Apple anunciará la fecha de lanzamiento de iOS 27

El evento de septiembre no estará dedicado únicamente al hardware. Apple aprovechará la presentación para confirmar las fechas de disponibilidad de iOS 27, iPadOS 27 y el resto de sus sistemas operativos.

Lo habitual sería que iOS 27 llegase unos días antes de que los nuevos iPhone comenzaran a venderse. La versión final estará disponible gratuitamente para todos los modelos compatibles y vendrá acompañada de las correspondientes actualizaciones para el Apple Watch y el Apple TV.

También conoceremos la fecha de lanzamiento de macOS Golden Gate, nombre asociado a macOS 27. La actualización para Mac podría llegar algo más tarde que iOS y iPadOS, siguiendo el calendario utilizado por Apple en años anteriores.

Estas versiones tendrán una importancia especial por la evolución de Apple Intelligence y Siri. Apple necesita demostrar que su nueva estrategia de inteligencia artificial se traduce en funciones prácticas y no solamente en promesas para futuras actualizaciones.

Cómo ver en directo el evento de Apple

Apple emitirá gratuitamente el evento a través de su página oficial de presentaciones. La retransmisión podrá abrirse desde los principales navegadores y normalmente permanecerá disponible para verla bajo demanda una vez finalizado el evento.

También será posible seguirla desde el canal oficial de Apple en YouTube. Esta opción suele resultar especialmente cómoda para quienes quieran verla desde un televisor, utilizar subtítulos automáticos o configurar un recordatorio antes del comienzo.

La tercera alternativa será la aplicación Apple TV, disponible en dispositivos de la compañía y en numerosos televisores inteligentes, consolas y reproductores multimedia. El evento debería aparecer destacado en la pantalla principal poco antes de comenzar.

La cita será el miércoles 9 de septiembre a las 19:00 en la España peninsular y a las 18:00 en Canarias. Si las filtraciones se cumplen, será una de las presentaciones más importantes de Apple en años gracias al estreno de su primer iPhone plegable.

Una presentación que puede abrir una nueva etapa para el iPhone

Los iPhone 18 Pro aportarán las mejoras anuales esperadas, pero el verdadero interés estará en comprobar cómo interpreta Apple el formato plegable. La compañía llega más tarde que sus competidores, aunque lo hace con la oportunidad de aprender de los problemas que han afectado a las primeras generaciones de estos dispositivos.

El iPhone Ultra puede modificar la parte más alta del catálogo y crear una categoría incluso más exclusiva que la representada actualmente por el iPhone Pro Max. Su éxito dependerá del precio, la resistencia de la pantalla, el pliegue, la autonomía y la utilidad real del formato interior.

También será interesante comprobar cómo encaja este dispositivo en el ecosistema. Una pantalla de 7,6 pulgadas puede difuminar la frontera entre el iPhone y el iPad, abriendo la puerta a nuevas formas de multitarea y a aplicaciones adaptadas específicamente al panel plegable.

El 9 de septiembre saldremos de dudas sobre los productos que Apple ha decidido incluir en el evento. Lo único confirmado por ahora es la fecha, la hora y el lema; las características de los nuevos dispositivos continúan basándose en filtraciones y, por tanto, podrían cambiar durante la presentación.