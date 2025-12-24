iPhone Fold: Se filtran diseño, precio y todos los detalles del plegable de Apple

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Los rumores sobre el primer iPhone plegable llevan tiempo circulando, pero ahora el proyecto empieza a tomar forma con nuevos detalles procedentes de una fuente considerada fiable.

Un reciente vídeo del filtrador Jon Prosser no solo muestra el diseño actualizado del supuesto iPhone Fold, sino que también adelanta cambios importantes en la estrategia de lanzamientos de Apple para 2026.

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Apple reducirá su catálogo de iPhone en 2026

Uno de los datos más llamativos es que Apple planea lanzar únicamente tres modelos de iPhone en 2026, una cifra muy inferior a la de años recientes. Frente a los cinco iPhone presentados en 2025, la compañía simplificaría su gama con los siguientes dispositivos:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold

Esto significa que no habría iPhone 18 “estándar”, ni tampoco una segunda generación del iPhone Air. La ausencia del modelo base resulta especialmente sorprendente y podría explicar por qué el iPhone 17 supuso un salto tan notable respecto al iPhone 16: Apple habría decidido mantenerlo más tiempo como modelo de entrada.

El diseño del iPhone Fold empieza a definirse

El plato fuerte de la filtración es, sin duda, el iPhone Fold. El dispositivo ha sido mostrado desde varios ángulos y su aspecto recuerda de forma clara al Pixel Fold original. No solo por la forma general, sino también por la barra horizontal de cámaras situada en la parte trasera.

Según la información conocida, Apple apostaría por un formato más ancho y más bajo que el de los plegables tipo libro actuales. Esto permitiría que, al desplegarse, la pantalla tenga una relación de aspecto cercana a 4:3, más parecida a la de una tablet que a la de un smartphone alargado.

Doble pantalla con perforación para la cámara

El iPhone Fold contaría con dos pantallas, cada una con su propia cámara frontal integrada en un orificio:

En la pantalla externa, la cámara estaría centrada en la parte superior.

En la pantalla interna, el orificio se situaría en la esquina superior izquierda.

El diseño general incluiría esquinas redondeadas y una barra trasera con dos cámaras principales, manteniendo una estética sobria y reconocible dentro del lenguaje de diseño de Apple.

Colores, precio y posicionamiento premium

Según Prosser, el iPhone Fold llegaría únicamente en dos colores: negro y blanco. Además, su precio lo situaría claramente en la gama más alta del mercado, con un coste estimado de entre 2.000 y 2.500 dólares.

Con estas cifras, Apple apuntaría directamente al segmento ultra premium, dejando claro que este plegable no será un producto de masas, al menos en su primera generación.

Apple quiere eliminar la arruga de la pantalla

Uno de los aspectos que más obsesiona a Apple es la arruga del panel plegable. Aunque en los plegables actuales este elemento ya es poco visible y apenas perceptible al tacto —como ocurre en modelos recientes como el OPPO Find N5 o el Galaxy Z Fold 7— la compañía de Cupertino quiere ir un paso más allá.

Para lograrlo, Apple estaría utilizando una placa metálica que distribuye la presión al doblar la pantalla, combinada con metal líquido en la bisagra. El objetivo es reducir al máximo, o incluso hacer desaparecer, la marca del pliegue, aunque todavía se trataría de un desarrollo en curso.

Tamaños de pantalla y grosor filtrados

Las dimensiones del iPhone Fold también han salido a la luz:

Pantalla exterior: 5,5 pulgadas

5,5 pulgadas Pantalla interior: 7,8 pulgadas

En cuanto al grosor, el dispositivo mediría alrededor de 9 mm plegado y apenas 4,5 mm desplegado, cifras extremadamente ambiciosas para un smartphone plegable.

Adiós a Face ID, vuelve Touch ID

Otra decisión relevante es la ausencia de reconocimiento facial. El iPhone Fold no contaría con Face ID, sino que recuperaría Touch ID, integrado en un lector de huellas situado en la parte superior derecha del dispositivo.

En el apartado de conectividad, Apple utilizaría el módem C2, la segunda generación de su módem propio, avanzando en su estrategia de independencia tecnológica.

Batería de silicio-carbono y lanzamiento en septiembre

Para lograr un diseño tan delgado, Apple recurriría a baterías de alta densidad, lo que apunta claramente al uso de baterías de silicio-carbono. Esta tecnología permitiría mantener una capacidad competitiva sin sacrificar grosor, algo clave en un plegable tan fino.

El lanzamiento del dispositivo estaría previsto para septiembre, coincidiendo con el calendario habitual de Apple. El nombre iPhone Fold no está confirmado y podría cambiar, incluso adoptando una denominación como “Ultra” para reforzar su carácter exclusivo.