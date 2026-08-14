El iPhone Ultra plegable podría llegar primero solo a Estados Unidos

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Apple podría presentar en septiembre su primer iPhone plegable, un modelo que los rumores más recientes sitúan bajo el nombre de iPhone Ultra, pero su estreno comercial estaría siendo mucho más limitado de lo previsto.

Un nuevo informe apunta a que el dispositivo no llegaría a las tiendas al mismo tiempo que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Además, la disponibilidad inicial sería extremadamente reducida. Estados Unidos sería el único mercado de lanzamiento en una primera fase, antes de una expansión posterior a otros países clave como China. Australia, según este mismo informe, quedaría fuera del primer grupo.

El iPhone Ultra plegable podría presentarse el 8 de septiembre

Según la información publicada, Apple tendría previsto mostrar su nuevo iPhone plegable durante el evento del próximo 8 de septiembre, una fecha en la que también se esperan los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

La gran diferencia estaría en la llegada al mercado. Mientras los modelos Pro seguirían el calendario habitual de Apple, el iPhone Ultra no estaría listo para venderse de forma inmediata.

Esto significaría que Apple podría optar por una presentación anticipada, mostrando el producto antes de que la producción en masa alcance un nivel suficiente para garantizar una distribución más amplia.

No sería una estrategia completamente desconocida en la industria. Cuando un producto introduce un formato totalmente nuevo o una tecnología especialmente compleja, las compañías pueden preferir anunciarlo antes de disponer de grandes volúmenes.

Estados Unidos sería el único mercado inicial

El aspecto más llamativo del nuevo informe es que el iPhone Ultra plegable tendría un lanzamiento geográfico muy limitado. Estados Unidos sería el primer mercado en recibirlo, mientras que otros territorios tendrían que esperar.

China aparecería entre los siguientes países prioritarios, algo lógico teniendo en cuenta el peso de ese mercado para Apple y la importancia que han adquirido allí los smartphones plegables de otros fabricantes.

Sin embargo, la disponibilidad no sería inmediata ni global. El informe menciona expresamente que Australia no estaría entre los primeros mercados, lo que refuerza la idea de una distribución inicial muy selectiva.

Si finalmente ocurre así, Apple estaría adoptando una estrategia claramente distinta a la habitual con sus iPhone de gama alta. El objetivo podría ser concentrar unas existencias limitadas en mercados estratégicos mientras aumenta progresivamente la producción.

Apple podría no anunciar el precio durante la presentación

Otro detalle poco habitual es que Apple supuestamente no revelaría el precio del iPhone Ultra durante el evento de septiembre. La compañía se limitaría a presentar el dispositivo y sus características.

Esta estrategia tendría sentido si todavía existieran incertidumbres sobre la producción, los costes o la fecha exacta de llegada a las tiendas. Retrasar el anuncio del precio permitiría a Apple ganar tiempo antes de fijar el posicionamiento definitivo del producto.

El iPhone plegable se espera, en cualquier caso, claramente por encima de los iPhone 18 Pro y Pro Max en precio. El informe australiano habla de una diferencia potencial muy importante frente a los plegables rivales.

De cumplirse, estaríamos ante el iPhone más caro lanzado hasta la fecha, algo que encajaría con el posicionamiento premium que previsiblemente tendría este nuevo formato.

El precio podría superar ampliamente al Galaxy Z Fold8

El informe toma como referencia el precio australiano del Samsung Galaxy Z Fold8, que allí se comercializa por alrededor de 2.999 dólares australianos.

Según esta fuente, el iPhone Ultra podría costar hasta 700 dólares australianos más, situándose aproximadamente en 3.699 dólares australianos.

La cifra equivaldría a aproximadamente 2.390 €. Se trataría, por tanto, de un posicionamiento extremadamente elevado incluso dentro del segmento plegable.

No obstante, esta estimación debe interpretarse con cautela. Apple podría ajustar los precios de forma diferente en cada mercado, y todavía no habría información oficial sobre la estrategia comercial definitiva del dispositivo.

La bisagra y la pantalla plegable estarían retrasando la producción

El motivo principal del retraso estaría en la fabricación. Los proveedores de Apple habrían encontrado más dificultades de las esperadas durante las pruebas de validación de producción.

Los principales problemas estarían relacionados con dos componentes clave: la bisagra y la pantalla plegable. Ambos elementos son especialmente críticos en este tipo de dispositivos, ya que afectan directamente a la durabilidad y a la experiencia de uso.

Apple habría establecido requisitos especialmente estrictos para evitar algunos de los problemas que históricamente han afectado a los primeros smartphones plegables de otros fabricantes.

Esto explicaría por qué la compañía podría preferir retrasar la producción antes que lanzar un producto con compromisos en aspectos fundamentales. La fiabilidad de la bisagra y el comportamiento del panel tras miles de aperturas serían dos de los puntos más sensibles.

La producción en masa ya habría sufrido varios retrasos

Inicialmente, la fabricación a gran escala del iPhone Ultra habría estado prevista para junio. Sin embargo, esa fecha se habría desplazado posteriormente hasta agosto.

Ahora, el nuevo informe afirma que la producción habría vuelto a retrasarse, lo que complicaría todavía más la posibilidad de un lanzamiento simultáneo con los iPhone 18 Pro.

A finales de julio, Foxconn todavía estaría realizando ajustes en sus planes de producción masiva. Esto sugiere que Apple y sus proveedores todavía no habrían alcanzado una configuración completamente estable para fabricar el dispositivo a gran escala.

El calendario resulta especialmente delicado porque Apple necesita acumular millones de unidades con varias semanas de antelación para garantizar un lanzamiento global convencional.

La validación de ingeniería podría añadir otros dos meses de retraso

Algunas fuentes citadas en el informe apuntan a que las pruebas de validación de ingeniería todavía podrían provocar un retraso adicional de hasta dos meses.

Este tipo de pruebas forma parte del proceso previo a la fabricación a gran escala y sirve para comprobar que el diseño puede producirse de manera consistente y con los niveles de calidad exigidos.

En un dispositivo plegable, el proceso resulta especialmente complejo porque intervienen componentes mecánicos y materiales flexibles que no están presentes en un smartphone convencional.

Si Apple necesitara realmente dos meses adicionales, la llegada comercial del iPhone Ultra podría desplazarse considerablemente más allá de septiembre, incluso aunque el producto fuese presentado durante el evento habitual de otoño.

Un lanzamiento escalonado ayudaría a Apple a gestionar la escasez

Limitar inicialmente las ventas a Estados Unidos tendría una ventaja clara: permitiría a Apple gestionar una producción muy reducida sin generar una falta de stock generalizada en decenas de países.

La compañía podría concentrar las primeras unidades en su mercado doméstico y ampliar posteriormente la disponibilidad conforme mejorasen los rendimientos de producción.

China sería uno de los siguientes destinos naturales, tanto por su importancia comercial como por la fuerte presencia de teléfonos plegables de marcas como Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo o Vivo.

Esta estrategia también permitiría a Apple medir la demanda real de un producto cuyo precio previsiblemente sería muy superior al de un iPhone convencional. Un lanzamiento limitado podría servir como primera prueba comercial antes de una expansión más amplia.

El informe tiene algunas inconsistencias que obligan a ser prudentes

Pese a todos estos detalles, la información debe tomarse con bastante cautela. El propio informe contiene algunas inconsistencias en la forma de referirse al futuro plegable de Apple.

En algunos fragmentos se habla del iPhone Ultra y en otros del llamado iPhone Fold, como si fueran dos dispositivos distintos que fueran a presentarse en el mismo evento.

Sin embargo, los rumores más recientes apuntan a que iPhone Ultra sería precisamente el nombre comercial del modelo plegable, no un producto separado adicional.

Esta confusión no invalida necesariamente toda la información sobre producción o disponibilidad, pero sí introduce dudas sobre la precisión global de la fuente.

El iPhone Ultra sería uno de los lanzamientos más ambiciosos de Apple

Más allá de los posibles retrasos, la llegada de un iPhone plegable supondría uno de los mayores cambios de diseño en la historia reciente del producto.

Apple lleva años observando la evolución del mercado plegable mientras fabricantes como Samsung han ido perfeccionando generación tras generación sus dispositivos.

Entrar ahora permitiría a la compañía evitar algunos de los problemas de las primeras generaciones, pero también aumenta las expectativas. Los usuarios esperarían una bisagra prácticamente invisible, una pantalla resistente y una integración de software especialmente cuidada.

Precisamente por eso, no resultaría sorprendente que Apple estuviera dispuesta a retrasar el lanzamiento antes de comprometer alguno de estos aspectos.

Un precio elevado podría convertirlo en un producto de nicho

Si las estimaciones de precio se acercan a la realidad, el iPhone Ultra no estaría dirigido al usuario medio de iPhone.

Un precio cercano o superior a los 2.000 € colocaría el dispositivo en un segmento muy exclusivo, incluso por encima de muchos de los plegables actuales.

Apple podría justificar esa diferencia mediante materiales premium, una pantalla plegable avanzada, cámaras de gama alta y una integración muy estrecha con iOS.

Aun así, el precio será probablemente uno de los mayores obstáculos para una adopción masiva durante la primera generación, especialmente si el producto llega inicialmente con disponibilidad limitada.

Septiembre podría dejarnos una presentación sin lanzamiento inmediato

Todo apunta a que Apple podría encontrarse ante una situación poco habitual: presentar uno de sus productos más importantes de los últimos años sin ponerlo inmediatamente a la venta.

Si la compañía mantiene el evento del 8 de septiembre, podríamos conocer oficialmente el diseño, las características y buena parte de las novedades del dispositivo, pero no necesariamente su precio o fecha definitiva de disponibilidad.

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max seguirían un calendario más convencional, mientras que el nuevo plegable tendría su propio ritmo de lanzamiento.

Por ahora, la información sigue siendo un rumor y conviene esperar a nuevas filtraciones que permitan confirmar si los problemas de producción son realmente tan importantes.

El gran interrogante sigue siendo cuándo llegará realmente a las tiendas

A estas alturas, la principal duda ya no parece ser si Apple trabaja en un iPhone plegable, sino cuándo podrá producirlo en cantidades suficientes.

Los problemas relacionados con la bisagra y la pantalla podrían obligar a la compañía a priorizar la calidad frente a la velocidad, especialmente tratándose de una categoría completamente nueva para Apple.

Un lanzamiento exclusivo en Estados Unidos durante las primeras semanas o meses encajaría con un escenario de producción limitada, mientras que una expansión posterior permitiría aumentar progresivamente el volumen.

En cualquier caso, si Apple termina presentando el iPhone Ultra en septiembre pero retrasa su llegada a las tiendas, estaríamos ante uno de los lanzamientos más atípicos de la historia reciente del iPhone.