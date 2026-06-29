La carga inalámbrica universal a 50W ya está en camino: llegará en 2028

La carga rápida por cable ha avanzado tanto en los últimos años que, para muchos usuarios, ya no es un problema real. En cambio, la carga inalámbrica todavía tiene bastante margen de mejora, especialmente cuando hablamos de velocidad, compatibilidad entre marcas y eficiencia térmica. Ahora, la industria parece estar preparando el siguiente gran salto: un futuro estándar Qi 50W.

El Wireless Power Consortium celebró recientemente una reunión técnica en la sede de Xiaomi en Pekín para avanzar en el desarrollo de este nuevo estándar de carga inalámbrica de alta potencia. En el encuentro habrían participado compañías como Apple, Google, Huawei, HONOR, OPPO y vivo, con el objetivo de alinear especificaciones técnicas, pruebas de prototipos e interoperabilidad.

La idea es que Qi 50W tome el relevo de Qi2 25W, que fue anunciado oficialmente por el WPC en 2025 como una evolución del estándar Qi2. Según el propio consorcio, Qi2 25W aumenta la potencia frente al Qi2 original y busca ofrecer una carga inalámbrica más rápida, cómoda y eficiente.

El objetivo: 50W inalámbricos sin depender del cargador de cada marca

La carga inalámbrica de 50W no es nueva en sentido estricto. Algunos fabricantes chinos llevan años ofreciendo potencias similares o incluso superiores en sus móviles de gama alta. El problema es que, en muchos casos, esas velocidades solo se consiguen utilizando cargadores oficiales de la propia marca.

Es decir, puedes tener un móvil compatible con carga inalámbrica muy rápida, pero si lo colocas sobre un cargador de terceros, la potencia suele caer de forma notable. Esto ocurre porque las soluciones propietarias no siempre están pensadas para funcionar a máxima velocidad fuera del ecosistema del fabricante.

Ahí es donde entra Qi 50W. La propuesta busca crear un estándar abierto y común que permita alcanzar cargas inalámbricas de hasta 50W entre dispositivos y accesorios de diferentes marcas. Para el usuario, esto podría traducirse en algo mucho más sencillo: comprar un cargador Qi 50W certificado y usarlo a alta velocidad con móviles compatibles, sin tener que preocuparse tanto por si es de Xiaomi, Apple, Google, OPPO o cualquier otro fabricante.

Xiaomi habría tenido un papel clave en la arquitectura técnica

Uno de los puntos más interesantes es el papel de Xiaomi en el desarrollo del estándar. Según la información disponible, la compañía habría contribuido con elementos procedentes de su propia arquitectura de carga inalámbrica de alta potencia, basada en un diseño de baja inductancia, bajo voltaje y alta potencia.

La parte de baja inductancia estaría orientada a reducir las pérdidas en el módulo de bobinas, algo fundamental cuando se aumenta la potencia. En la carga inalámbrica, la eficiencia es especialmente delicada porque parte de la energía se pierde en forma de calor. Si subes mucho la potencia sin optimizar el sistema, el resultado puede ser un móvil caliente, una carga inestable y una experiencia peor de lo esperado.

El enfoque de bajo voltaje, por su parte, busca equilibrar seguridad, eficiencia, control térmico y complejidad del sistema. Es una parte importante del diseño porque no se trata simplemente de “meter más vatios”, sino de conseguir que esos 50W sean utilizables de forma segura y consistente.

El hardware estaría definido, pero el estándar no llegaría hasta 2028

El estándar Qi 50W todavía está en desarrollo, pero los parámetros de diseño de hardware estarían ya finalizados, siempre según la información publicada hasta ahora. Si el calendario previsto se cumple, su lanzamiento oficial tendría lugar en 2028.

Esto significa que no deberíamos esperar móviles y cargadores Qi 50W de forma inmediata. Los estándares de este tipo necesitan tiempo para cerrar especificaciones, realizar pruebas de interoperabilidad, certificar productos y adaptarse a los ciclos de desarrollo de los fabricantes.

De hecho, el propio Qi2 ha tardado en despegar más de lo que muchos esperaban. El estándar Qi2 original fue lanzado en 2023 y adoptó un sistema de alineación magnética inspirado en MagSafe, pero su llegada masiva a Android ha sido progresiva. Con Qi2 25W, anunciado en 2025, el WPC dio otro paso para elevar la potencia máxima de la carga inalámbrica certificada.

Por qué Qi 50W puede ser más importante que otra carga propietaria de 100W

Sobre el papel, 50W pueden no parecer tan espectaculares si los comparamos con algunas soluciones propietarias de fabricantes chinos. Sin embargo, la clave de Qi 50W no está solo en la cifra, sino en la universalidad.

Un estándar abierto puede ser mucho más útil que una tecnología más rápida pero limitada a un cargador concreto. Si Qi 50W funciona como pretende la industria, un usuario podría tener un cargador inalámbrico en casa, otro en el coche y otro en la oficina, todos de marcas distintas, y disfrutar de una carga rápida compatible siempre que el móvil esté certificado.

Esto también beneficiaría a los fabricantes de accesorios. Marcas como Anker, Belkin, Ugreen o Baseus podrían lanzar bases, soportes, cargadores de escritorio, cargadores de coche y baterías externas compatibles con Qi 50W sin depender de acuerdos específicos con cada fabricante de smartphones.

Para el consumidor, el resultado sería un mercado más claro, con menos letra pequeña y menos cargadores que prometen velocidades que solo se alcanzan en circunstancias muy concretas.

La gestión térmica será el gran reto

Cargar un móvil de forma inalámbrica a 50W no es trivial. A diferencia de la carga por cable, la transferencia de energía se realiza mediante bobinas, y cualquier mala alineación, funda gruesa, pérdida de eficiencia o exceso de temperatura puede reducir la velocidad real.

Por eso, uno de los grandes retos de Qi 50W será mantener una potencia alta durante el mayor tiempo posible sin que el teléfono tenga que reducirla por calor. En la práctica, la potencia máxima de carga rara vez se mantiene durante todo el proceso. Lo habitual es que el móvil cargue más rápido cuando la batería está baja y reduzca la potencia conforme aumenta el porcentaje o sube la temperatura.

El valor del nuevo estándar dependerá, por tanto, de cuánto se acerque la experiencia real a esos 50W. No bastará con alcanzar un pico durante unos segundos: la carga tendrá que ser rápida, estable, segura y compatible entre accesorios de distintas marcas.

Una oportunidad para acabar con la fragmentación

La carga inalámbrica ha vivido durante años una situación algo confusa. Por un lado, Qi se convirtió en el estándar más extendido y permitió que muchos móviles pudieran cargarse sobre bases compatibles. Por otro, las marcas que querían ir más rápido desarrollaron soluciones propias que rompían parcialmente esa universalidad.

Qi2 empezó a corregir parte del problema al introducir alineación magnética y una experiencia más parecida a MagSafe. Qi2 25W elevó la potencia y abrió la puerta a una carga inalámbrica certificada más competitiva. Qi 50W, si finalmente llega en 2028, podría ser el paso que convierta la carga inalámbrica rápida en algo verdaderamente común.

El WPC insiste en que sus estándares buscan seguridad, interoperabilidad y eficiencia, y recuerda que los productos certificados deben pasar pruebas en laboratorios autorizados antes de poder utilizar los logotipos Qi o Qi2.

Qué significa esto para los futuros iPhone y Android

La presencia de Apple, Google, Xiaomi y otros fabricantes en el desarrollo del estándar sería especialmente relevante. Apple fue clave en la evolución de Qi2 gracias a la base tecnológica de MagSafe, mientras que muchos fabricantes Android han apostado históricamente por cargas inalámbricas propietarias más rápidas.

Si ambas corrientes convergen en Qi 50W, el resultado podría ser una carga inalámbrica mucho más homogénea entre iPhone y Android. Un cargador certificado podría ofrecer una experiencia rápida en distintas marcas, reduciendo la dependencia de accesorios oficiales.

Eso sí, habrá que ver cómo se implementa en la práctica. Que un estándar soporte 50W no significa necesariamente que todos los móviles compatibles carguen siempre a esa potencia. Cada fabricante podrá aplicar sus propios límites según batería, temperatura, diseño interno, funda, firmware o estrategia comercial.

Un salto necesario para que la carga inalámbrica deje de parecer secundaria

La carga inalámbrica es cómoda, pero durante años ha tenido dos grandes desventajas frente al cable: era más lenta y menos eficiente. Para muchos usuarios, ha sido perfecta para la mesilla de noche o el escritorio, pero no tanto para una carga rápida antes de salir de casa.

Con Qi 50W, esa percepción podría empezar a cambiar. Una carga inalámbrica realmente rápida y universal haría que colocar el móvil sobre una base dejase de ser solo una cuestión de comodidad y se convirtiera en una alternativa seria al cable en muchas situaciones.

Además, un estándar abierto puede acelerar la adopción en coches, aeropuertos, hoteles, oficinas y mobiliario inteligente. Si los fabricantes saben que existe una especificación común, segura y certificable, resulta más fácil integrar cargadores inalámbricos rápidos en productos de terceros.