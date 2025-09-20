La función secreta de iOS 26 que identifica conciertos y eventos deportivos en tus fotos

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

e iOS 26 no solo ha traído consigo cambios en diseño y mejoras de rendimiento, sino también una sorpresa que pocos esperaban: la posibilidad de identificar automáticamente conciertos y eventos deportivos a través de las fotos y vídeos almacenados en el iPhone.

Esta función aprovecha la inteligencia artificial de Apple para mostrar información detallada del evento al que asististe.

Cómo acceder a los datos del evento en tus fotos y vídeos

El proceso para descubrir esta función es muy sencillo. Solo debes abrir una foto o vídeo en pantalla completa y deslizar hacia arriba. Además de los datos habituales —como localización, dispositivo utilizado o resolución— ahora aparece un nuevo apartado con el nombre del evento.

Por ejemplo, si estuviste en un concierto, el sistema puede mostrar “Concierto de Karol G” y, al pulsar sobre esa etiqueta, accederás a información más completa: fecha exacta, lugar de celebración y, en algunos casos, recomendaciones musicales en Apple Music.

De igual forma, si estuviste en un partido de fútbol, podrás ver qué equipos se enfrentaron y el resultado, así como un enlace a la app Apple Sports.

Integración con Apple Music y playlists recomendadas

Uno de los puntos más llamativos de esta novedad es su integración con Apple Music. Si eres suscriptor de la plataforma, tendrás acceso a una playlist relacionada con el evento.

En eventos deportivos como partidos de fútbol, encontrarás datos del encuentro y los siguientes partidos programados, con la opción de añadirlos directamente al calendario.

Qué dispositivos son compatibles con esta función

El reconocimiento automático de eventos en iOS 26 no está disponible en todos los iPhone. Solo los modelos equipados con Apple Intelligence pueden utilizarlo, es decir, desde el iPhone 15 Pro en adelante.

Aunque se trata de una característica muy útil, no está exenta de limitaciones. Funciona mejor con eventos de gran relevancia, como conciertos de artistas populares o partidos de ligas importantes.