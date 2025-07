La IA de Google ahora crea outfits que sí puedes comprar

La inteligencia artificial ha pasado de ser una simple curiosidad a convertirse en una herramienta que transforma la forma en que interactuamos con la tecnología.

Ahora, Google quiere llevar esa utilidad un paso más allá con una función que promete revolucionar la experiencia de compra de ropa en línea: sugerencias de outfits generados por IA.

📱💻 ¡Chollazos! ¡Hemos seleccionado las mejores ofertas tecnológicas para que tú no pierdas tiempo! [ Saber más ]

Así funciona la nueva función de IA en Google Shopping

Dentro del ya conocido AI Mode de Google, se ha incorporado una opción que permite a los usuarios generar ideas de looks personalizados a partir de descripciones textuales. Por ejemplo, puedes escribir algo como: “un vestido verde para una fiesta en el jardín”, y el sistema generará un conjunto visual acorde con la descripción.

Pero no se trata solo de una creación visual imaginaria. Google asegura que esta función está impulsada por una tecnología de “coincidencia visual” que utiliza datos reales para sugerir productos disponibles para comprar en tiendas online. En otras palabras, el conjunto sugerido no será una fantasía irreal, sino una propuesta compuesta por artículos auténticos y comprables.

Shopping Graph: la base de datos de moda más grande de Google

Para llevar a cabo esta hazaña, Google se apoya en su Shopping Graph, una gigantesca base de datos con más de 50.000 millones de productos disponibles en la web. Esta red permite que, cuando el usuario recibe una propuesta visual de un outfit, se le ofrezcan al mismo tiempo enlaces directos a productos similares que puede adquirir en línea.

Esto resuelve un problema muy común entre quienes compran ropa por internet: encontrar una prenda que les gusta, pero no saber cómo combinarla con el resto del conjunto. Ahora, esa brecha entre el producto individual y el look completo se reduce considerablemente.

Una experiencia similar a la de comprar en tienda física

La idea detrás de esta función no es del todo nueva. En las tiendas físicas, es habitual ver maniquíes con conjuntos completos o perchas con sugerencias combinadas. Lo que Google propone es trasladar esa experiencia al entorno digital, brindando a los usuarios una visión más clara de cómo lucirían distintas piezas juntas.

Aunque siempre se puede ajustar el conjunto final a gusto personal, contar con una base visual clara mejora la toma de decisiones y agiliza el proceso de compra.

El desafío de la precisión: cuando la IA se desvía

Como en todo sistema basado en IA, la implementación adecuada es clave. Aunque la idea es prometedora, existe el riesgo de que la inteligencia artificial proponga prendas que no existen o que no encajen con el estilo solicitado. Por ejemplo, podrías pedir un look formal y recibir sugerencias que no cumplen con el código de vestimenta.

La promesa de Google es evitar este tipo de fallos mediante el uso de datos reales y filtrados, pero el riesgo está latente. La calidad de la experiencia dependerá directamente de cómo evolucione y se refine la herramienta con el tiempo.

Disponibilidad: lanzamiento global este otoño

Según la compañía, esta función se integrará al AI Mode de Google en otoño, y estará disponible para todos los usuarios. Si ya utilizas esta modalidad en tus búsquedas, será interesante explorar cómo esta novedad puede mejorar tus compras de moda online.

Esta integración podría marcar un antes y un después en la manera en que descubrimos y compramos ropa en internet, combinando la comodidad del e-commerce con la inteligencia de la IA para ofrecer una experiencia más visual, práctica y personalizada.