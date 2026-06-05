La nueva Siri de iOS 27 podría llegar con lista de espera: Apple prepara un gran cambio

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Apple podría tener preparada una de las renovaciones más importantes de Siri desde su lanzamiento original. Según un nuevo informe de Bloomberg, la compañía anunciará en la WWDC26 una versión completamente rediseñada de su asistente, que llegará junto a iOS 27 y las nuevas funciones de Apple Intelligence.

Sin embargo, puede que no todos los usuarios puedan probarla desde el primer día. Apple estaría valorando lanzar la nueva Siri mediante una lista de espera, una estrategia similar a la que utilizó con el estreno inicial de Apple Intelligence en 2024.

La WWDC26 se celebrará del 8 al 12 de junio, con la keynote inaugural el lunes 8 de junio a las 10:00 h PT, según la propia Apple. La compañía ya ha adelantado que presentará novedades de software, herramientas para desarrolladores y avances en inteligencia artificial.

La nueva Siri podría llegar como beta o preview

De acuerdo con Bloomberg, Apple habría etiquetado internamente la nueva Siri como “beta” y “preview”, lo que sugiere que la compañía no la presentará como un producto completamente terminado en el momento de su lanzamiento.

Esto no sería algo totalmente nuevo para Apple. La Siri original también se lanzó inicialmente con la etiqueta de beta, y permaneció así durante bastante tiempo. En este caso, la estrategia tendría todavía más sentido, ya que la nueva versión del asistente supondría un cambio profundo en arquitectura, capacidades y experiencia de uso.

La información apunta a que Apple podría habilitar algún tipo de lista de espera para quienes quieran probar las nuevas funciones. Es decir, aunque iOS 27 llegue a los dispositivos compatibles, el acceso a la nueva Siri podría activarse de forma progresiva.

Una estrategia parecida a la de Apple Intelligence

Apple ya utilizó una táctica similar con Apple Intelligence. Cuando las primeras funciones llegaron con iOS 18.1, los usuarios no podían activarlas inmediatamente sin más. Primero tenían que apuntarse a una lista de espera desde los ajustes del iPhone.

La medida permitió a Apple controlar el despliegue, gestionar la demanda y ajustar el funcionamiento de sus servidores antes de abrir el acceso a más usuarios. Con la nueva Siri, el razonamiento podría ser muy parecido.

Si el asistente va a depender de modelos de IA más avanzados, procesamiento en la nube y nuevas integraciones con el sistema, Apple tendrá que asegurarse de que la experiencia es estable antes de permitir un uso masivo. En ese contexto, una lista de espera puede ser molesta para quienes quieran probarlo todo el primer día, pero también puede evitar un lanzamiento caótico.

Apple se juega mucho con esta renovación de Siri

Siri lleva años siendo uno de los puntos más criticados del ecosistema Apple. Aunque fue uno de los primeros asistentes de voz populares en llegar al gran público, con el tiempo ha quedado por detrás de soluciones más modernas basadas en inteligencia artificial generativa.

La llegada de ChatGPT, Gemini, Claude y otros asistentes conversacionales ha cambiado por completo las expectativas de los usuarios. Ya no basta con pedir el tiempo, poner una alarma o enviar un mensaje. Ahora se espera que un asistente entienda mejor el contexto, resuma información, controle aplicaciones, responda de forma más natural y sea capaz de realizar tareas complejas.

Por eso, iOS 27 podría marcar un antes y un después para Siri. Bloomberg ya ha publicado detalles sobre una interfaz renovada, una experiencia más cercana a un chatbot y una integración más profunda dentro del sistema. Algunos informes también apuntan a una nueva app dedicada a Siri y a una presencia más visible en la Dynamic Island.

La nueva arquitectura podría apoyarse en Gemini

Uno de los puntos más llamativos del informe es que la nueva Siri utilizaría modelos de Google Gemini. De confirmarse, sería un movimiento importante para Apple, que tradicionalmente ha intentado controlar al máximo las tecnologías clave de sus plataformas.

La decisión tendría una explicación bastante lógica: desarrollar un asistente moderno con capacidades generativas avanzadas no es sencillo, y Apple necesita acelerar si quiere competir con OpenAI, Google, Anthropic y el resto de actores del sector.

Esto no significa necesariamente que Siri vaya a convertirse en una simple capa de Gemini. Apple podría utilizar modelos externos para ciertas tareas mientras mantiene su propia interfaz, sus sistemas de privacidad, su integración con iOS y parte del procesamiento en sus propios servidores o en el dispositivo.

Aun así, una transición de este calibre justificaría un lanzamiento controlado. Si Apple cambia la base técnica de Siri, necesitará tiempo para medir rendimiento, errores, tiempos de respuesta, consumo de recursos y calidad de las respuestas.

¿Por qué tendría sentido una lista de espera?

Aunque una lista de espera puede sonar frustrante, especialmente para quienes compran un iPhone reciente esperando disfrutar de todas las novedades desde el primer día, en este caso podría ser una decisión prudente.

La nueva Siri no sería una simple actualización visual. Estaríamos hablando de un asistente con más capacidad para interpretar lenguaje natural, responder preguntas complejas y posiblemente actuar dentro de aplicaciones. Eso aumenta mucho el riesgo de errores, respuestas imprecisas o comportamientos inesperados.

Además, Apple suele ser más conservadora que otras compañías a la hora de lanzar funciones que afectan a la experiencia principal del sistema. Prefiere controlar el ritmo, aunque eso implique llegar más tarde o limitar inicialmente el acceso.

La lista de espera también permitiría a Apple recopilar comentarios, detectar fallos y ajustar la infraestructura antes de abrir la puerta a millones de usuarios. En un producto tan visible como Siri, un mal lanzamiento podría dañar la percepción de Apple Intelligence justo cuando la compañía necesita demostrar que puede competir en IA.

Una Siri más integrada en iOS 27

Los rumores apuntan a que Siri no solo cambiará por dentro, sino también por fuera. La nueva experiencia podría estar más integrada en la interfaz de iOS 27, con accesos desde la Dynamic Island y una forma de interactuar más parecida a la de los asistentes modernos.

Según filtraciones anteriores recogidas por varios medios, Apple estaría preparando una interfaz con tarjetas de respuesta, una experiencia conversacional y nuevas formas de hacer consultas desde cualquier parte del sistema. También se ha hablado de una app independiente de Siri con historial, campo de texto, modo de voz y opciones similares a las que ya vemos en aplicaciones de IA generativa.

Esto sería un cambio importante respecto a la Siri actual, que muchas veces se percibe como una capa flotante limitada y poco flexible. Una integración más profunda podría convertirla en una herramienta mucho más útil para buscar información, manejar apps, editar contenido o realizar acciones encadenadas.

Apple Intelligence necesita una Siri convincente

Apple Intelligence fue el primer gran paso de Apple en la nueva carrera de la IA, pero su recepción ha sido irregular. La compañía ha ido introduciendo funciones de escritura, resúmenes, generación de imágenes y mejoras contextuales, pero muchos usuarios siguen esperando una transformación real de Siri.

Y es lógico. Para la mayoría de personas, Siri es la cara visible de la inteligencia artificial de Apple. Si el asistente sigue pareciendo limitado, toda la estrategia de IA de la compañía queda en entredicho.

Por eso, iOS 27 podría ser tan importante. Apple no solo necesita añadir funciones llamativas, sino demostrar que su asistente puede ser más útil en el día a día. La clave estará en si la nueva Siri entiende mejor lo que pedimos, mantiene contexto, responde con más precisión y actúa de forma fiable dentro del ecosistema Apple.

El gran reto: cumplir sin perder la confianza del usuario

Apple tiene un desafío complicado. Por un lado, debe ponerse al día frente a sus rivales en inteligencia artificial. Por otro, no puede permitirse lanzar una Siri que dé respuestas erróneas, invente información o falle al ejecutar acciones importantes.

La compañía siempre ha hecho de la privacidad y la fiabilidad parte de su discurso, y eso condiciona cómo puede desplegar funciones de IA. Un asistente más potente también implica más responsabilidad, especialmente si puede acceder a información personal, controlar apps o interpretar datos del usuario.

De ahí que la etiqueta de beta o preview pueda servir como escudo inicial. Apple podría presentar una Siri mucho más ambiciosa, pero dejando claro que seguirá evolucionando tras su lanzamiento. Es una manera de generar expectación sin prometer una perfección inmediata.

Una WWDC clave para el futuro del iPhone

La WWDC26 llega en un momento decisivo para Apple. Sus competidores se han movido rápido en IA, y el iPhone necesita una respuesta convincente que vaya más allá de pequeñas funciones repartidas por el sistema.

Si los rumores se cumplen, iOS 27 pondrá a Siri en el centro de la experiencia. La posible lista de espera puede ser una señal de cautela, pero también de que Apple se prepara para un cambio profundo.

El éxito dependerá de varios factores: la calidad real de las respuestas, la velocidad, la integración con apps, la disponibilidad por idiomas y regiones, y si los usuarios perciben que la nueva Siri sirve para algo más que activar temporizadores o consultar el tiempo.

Por ahora, lo único confirmado es que Apple mostrará sus novedades de software e inteligencia artificial en la WWDC26. Todo lo demás sigue dentro del terreno de los informes y filtraciones, pero el mensaje parece claro: Siri está a punto de enfrentarse a su mayor renovación en años.