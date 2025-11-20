La Puerta del Sol se llena para celebrar 40 años de Apple en España con un concierto inolvidable

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

La Puerta del Sol se convirtió ayer, el 19 de noviembre, en el epicentro de una celebración única organizada por Apple para conmemorar sus 40 años en España.

Bajo el nombre «El Encuentro», la compañía transformó la plaza madrileña en un escenario vibrante donde la tradición artística española y la innovación tecnológica se dieron la mano ante miles de asistentes.

Un homenaje al flamenco en pleno corazón de Madrid

El flamenco, uno de los símbolos culturales más reconocidos de nuestro país, fue el eje central de la celebración.

Apple reunió a figuras destacadas de la música española actual como Israel Fernández, una de las voces más influyentes del flamenco contemporáneo; Yerai Cortés, guitarrista nominado a los Latin Grammy 2025; la cantautora y pianista Amaia; y DELLAFUENTE, que reapareció públicamente tras sus conciertos históricos en Madrid.

La actuación conjunta exploró nuevas formas de creación y conexión con el público, demostrando cómo el talento español sigue evolucionando sin perder su esencia.

Con el respaldo de dispositivos Apple, el espectáculo reflejó la potencia expresiva que surge cuando tradición y vanguardia se encuentran.

Tim Cook destaca la unión entre creatividad e innovación

Durante la celebración, el CEO de Apple, Tim Cook, reafirmó la importancia de España para la compañía y de la cultura como motor creativo. Según explicó, «El Encuentro» representa la conexión entre músicos, creadores, diseñadores y desarrolladores que hacen de España un referente mundial.

Cook subrayó que la combinación entre creatividad y tecnología permite que surjan experiencias extraordinarias capaces de cruzar fronteras.

El iPhone 17 Pro, protagonista tecnológico del evento

Además de la música, la tecnología también brilló con fuerza. El iPhone 17 Pro fue pieza clave para capturar la esencia del espectáculo, gracias a su sistema de cámaras Pro Fusion de 48 Mpx, con treinta dispositivos colocados en puntos estratégicos del escenario para capturar todos los detalles.

El evento sirvió como escaparate perfecto para mostrar las capacidades del iPhone 17 Pro en condiciones reales. Su zoom x8 permitió acercarse a gestos, movimientos y detalles del flamenco sin perder nitidez. El iPhone 17 Pro no solo recogió el sonido y el movimiento del evento, sino también la emoción que lo envolvía.