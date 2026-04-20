OnePlus confirma cambios en Europa tras una oleada de salidas internas

OnePlus vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por un nuevo smartphone, una carga ultrarrápida o una apuesta ambiciosa por la gama alta. La marca ha confirmado que está revisando su estrategia regional en Europa, justo después de que varios empleados importantes de distintos mercados europeos hayan abandonado la compañía en apenas unos días.

La situación ha disparado las dudas sobre el futuro de OnePlus en la región. Y no es para menos: cuando una empresa empieza a perder responsables de relaciones públicas, como en España, directivos nacionales y perfiles estratégicos de forma casi simultánea, resulta difícil no pensar que detrás hay algo más que simples salidas individuales.

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OnePlus atraviesa un momento delicado en Europa

En los últimos meses, OnePlus había sido objeto de rumores sobre una posible retirada parcial o total de algunos mercados internacionales. Esos comentarios se habían ido acumulando poco a poco, pero en los últimos días han cobrado mucha más fuerza tras conocerse una cadena de salidas dentro de sus equipos en Europa.

Lo que inicialmente parecía un caso aislado terminó convirtiéndose en una señal mucho más seria. Todo empezó cuando una responsable de comunidad de OnePlus anunció en LinkedIn su inminente salida de la empresa. A partir de ahí, comenzaron a aparecer más publicaciones de empleados despidiéndose de la marca, hasta el punto de que ya se habla de una reestructuración interna de calado, e incluso de posibles despidos en la región.

Entre los nombres que han trascendido se encuentran Tania Calheiros, hasta ahora PR Manager en Reino Unido; Aske Ryskov Kjær, Senior PR Manager para Europa; y Dani González, PR Manager en España. Pero probablemente la salida más llamativa sea la de Serban Chiscop, Country Manager para Reino Unido y España, una figura con cerca de una década de trayectoria dentro de la compañía.

Un “fin de era” que deja muchas preguntas

Aunque la mayoría de los mensajes publicados por los exempleados mantienen un tono cordial y positivo, con esa sensación de cierre de etapa que suele acompañar a los cambios profesionales, el contexto invita a pensar que estamos ante algo más profundo.

De hecho, algunas fuentes internas apuntan a que la magnitud del movimiento ha sido mucho mayor de lo que reflejan los anuncios públicos. Según una persona vinculada a la empresa que ha preferido mantenerse en el anonimato, “casi todo el equipo de la Unión Europea dejó la compañía la semana pasada”. Es una afirmación muy significativa, especialmente si se tiene en cuenta que varios de los implicados habrían evitado dar detalles por motivos legales.

Ese matiz también es importante. Cuando antiguos trabajadores prefieren no explicar qué ha ocurrido, o se muestran limitados a la hora de hablar del asunto, normalmente es porque hay procesos internos sensibles en marcha.

La respuesta oficial de OnePlus no despeja las dudas

Ante el creciente ruido en torno a la marca, OnePlus ha ofrecido una respuesta oficial a través de un directivo de la región europea. El mensaje asegura que la compañía está “evaluando su hoja de ruta regional y su estrategia de producto en Europa”, al tiempo que subraya que el soporte posventa, las actualizaciones de software y los compromisos con los usuarios seguirán plenamente garantizados.

Ese comunicado tiene una lectura clara y otra menos evidente. La clara es que OnePlus quiere tranquilizar a sus clientes actuales: quien ya tenga un dispositivo de la marca no debería preocuparse, al menos por ahora, por el servicio técnico o el soporte de software. La menos evidente es que la empresa evita negar de forma rotunda que haya reestructuración, recortes o una posible reducción de actividad en algunos mercados.

Y ahí es donde está el verdadero problema. El lenguaje utilizado es lo suficientemente medido como para no confirmar una retirada, pero también lo bastante ambiguo como para no descartarla.

Las salidas coinciden con otros movimientos dentro del grupo

La incertidumbre en torno a OnePlus no aparece de la nada. En paralelo, también han circulado informaciones sobre cambios importantes dentro del ecosistema de marcas ligado a OPPO. En concreto, se ha hablado de un proceso de reintegración de realme bajo el paraguas de OPPO, un movimiento que refuerza la idea de que el grupo está reorganizando su estructura internacional.

A eso se suma otro detalle relevante: James Paterson, que ocupaba un puesto sénior en el área global de relaciones públicas de OnePlus, se ha incorporado recientemente a OPPO después de seis años en la marca. Puede parecer un simple cambio profesional, pero en un contexto como este, cada traslado entre marcas del mismo grupo se interpreta como una pista más sobre una posible redistribución de recursos y prioridades.

Visto en conjunto, el mensaje parece bastante claro: el grupo está revisando cómo quiere operar fuera de China y qué marcas tienen realmente un papel prioritario en cada mercado.

India también ha dado pistas del cambio de rumbo

Europa no es el único territorio en el que OnePlus ha mostrado señales de cambio. La salida de Robin Liu, CEO de OnePlus India, ya había generado bastante conversación, sobre todo porque previamente había restado importancia a cualquier dificultad en el negocio.

Poco después, la compañía tomó una decisión de peso en ese país: eliminar su presencia física en tiendas y centrarse exclusivamente en la venta online. No se trata de un ajuste menor. En un mercado como India, la distribución offline sigue siendo un motor clave para muchas marcas, así que abandonar ese canal es una decisión estratégica de gran impacto.

La llegada del OnePlus Nord 6 como modelo exclusivamente online reforzó todavía más esa percepción. Además, el dispositivo ni siquiera se lanzó en otros mercados como Europa o Reino Unido, algo llamativo si tenemos en cuenta que la familia Nord había tenido una presencia muy reconocible precisamente en esas regiones.

Las redes sociales también reflejan la pérdida de impulso

Hay otra señal que, aunque pueda parecer secundaria, suele resultar bastante reveladora: la actividad en redes sociales. Las cuentas regionales de OnePlus en plataformas como X e Instagram llevan tiempo mostrando una actividad muy reducida o directamente inexistente.

En el caso de la cuenta europea en X, por ejemplo, no publica contenido desde julio del año pasado. Para una marca tecnológica con aspiraciones globales, dejar abandonados sus canales oficiales durante meses no transmite precisamente una sensación de crecimiento o de apuesta decidida por el mercado.

Este tipo de detalles no confirman por sí solos una retirada, pero sí encajan con el retrato general: menos presencia pública, menos personal local y un discurso corporativo mucho más prudente que en el pasado.

Qué puede significar todo esto para los usuarios europeos

A día de hoy, OnePlus no ha anunciado oficialmente su salida de Europa ni de Reino Unido. Eso conviene dejarlo claro. Sin embargo, el cúmulo de indicios empieza a ser demasiado grande como para ignorarlo.

Cuando una empresa revisa su estrategia regional, pierde buena parte de su equipo local, reduce visibilidad pública y evita comprometerse con claridad sobre su futuro comercial, lo lógico es pensar que algo importante está cambiando. Quizá no estemos ante un abandono inmediato del mercado, pero sí parece razonable contemplar una reducción de operaciones, un repliegue selectivo o una presencia mucho más limitada que la que OnePlus tuvo en sus mejores años.

Para los consumidores, la parte más tranquilizadora es que la marca asegura mantener el soporte posventa y las actualizaciones de software. Pero para quienes estén pensando en comprar un nuevo móvil OnePlus en Europa, la duda ya está sobre la mesa: ¿qué ocurrirá con la disponibilidad de futuros lanzamientos, la fuerza de su red comercial o la atención local a medio plazo?

De fenómeno del mercado a marca rodeada de incertidumbre

Conviene recordar que OnePlus no fue una marca cualquiera en su llegada al mercado. Se convirtió en un fenómeno gracias a una fórmula que en su momento parecía casi imbatible: móviles con especificaciones de gama alta a precios muy inferiores a los de gigantes como Samsung o LG. Aquel modelo, unido a campañas muy agresivas y al famoso sistema de invitaciones, le permitió construir una comunidad muy fiel y una identidad propia.

Por eso mismo, cualquier señal de retirada o debilitamiento en mercados clave tiene un peso especial. OnePlus no solo fue una alternativa interesante; durante un tiempo fue una de las marcas más emocionantes del sector Android.

Ahora, sin embargo, la situación es muy diferente. La compañía parece estar en plena fase de replanteamiento, y Europa podría ser una de las regiones donde ese cambio se haga más visible.

Habrá que seguir muy de cerca los próximos pasos

Todavía faltan piezas para completar el puzle. No hay confirmación oficial de cierres, ni una hoja de ruta pública que explique con exactitud qué piensa hacer OnePlus en Europa durante los próximos meses. Pero sí hay suficientes señales como para tomarse el asunto en serio.

La salida de varios empleados clave en Reino Unido, España y otros mercados europeos, el lenguaje medido del comunicado oficial, los movimientos internos dentro del grupo OPPO y la pérdida de tracción visible en canales regionales apuntan en una misma dirección: OnePlus está reconsiderando seriamente su papel en esta parte del mundo.

La gran pregunta ya no es solo si la marca abandonará ciertos mercados, sino hasta qué punto está dispuesta a seguir compitiendo en Europa con una estructura propia y ambición real. Y esa, ahora mismo, es una cuestión que preocupa tanto a la industria como a los usuarios que durante años vieron en OnePlus una de las grandes referencias del universo Android.