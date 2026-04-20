Tim Cook dejará de ser CEO de Apple y John Ternus tomará el relevo en septiembre

Apple ha anunciado uno de los mayores cambios de liderazgo de su historia reciente. Tim Cook dejará el cargo de consejero delegado el próximo 1 de septiembre de 2026 para pasar a ser presidente ejecutivo del consejo de administración, mientras que John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, se convertirá en el nuevo CEO de la compañía.

El movimiento ha sido confirmado oficialmente por Apple y supone el inicio de una nueva etapa para la firma de Cupertino.

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Cook seguirá vinculado de forma muy estrecha a Apple durante la transición y, de hecho, la compañía ha dejado claro que acompañará a Ternus durante el verano en este relevo planificado desde hace tiempo. El cambio llega después de casi 15 años con Cook al frente de la empresa, una etapa en la que Apple no solo ha consolidado su dominio en el mercado, sino que ha ampliado de forma enorme su negocio de servicios, wearables y chips propios.

Tim Cook deja el cargo tras una de las etapas más exitosas de Apple

Tim Cook asumió el mando de Apple en 2011, después de la renuncia de Steve Jobs, y desde entonces se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica.

En el comunicado oficial, Cook definió esta etapa como “el mayor privilegio” de su vida, subrayando además el cariño que siente por la compañía. Apple también ha confirmado que pasará a ejercer como executive chairman, por lo que no desaparece del mapa: seguirá teniendo peso institucional y estratégico dentro del grupo.

Durante su mandato, Apple ha vivido una transformación gigantesca. La empresa ha reforzado el iPhone como motor central del negocio, ha impulsado el Apple Watch, los AirPods y su ecosistema de servicios, y ha ejecutado uno de los cambios técnicos más importantes de su historia reciente con la transición hacia Apple Silicon. La salida de Cook del puesto de CEO, por tanto, no es un simple cambio de nombre en la cúpula: marca el cierre de una etapa especialmente rentable y estable para la compañía.

Quién es John Ternus, el ejecutivo que tomará las riendas de Apple

El elegido para sustituir a Tim Cook es John Ternus, uno de los ejecutivos con mejor proyección dentro de Apple desde hace años. Ternus entró en la empresa en 2001 como parte del equipo de diseño de producto y fue ascendiendo hasta convertirse en vicepresidente de ingeniería de hardware en 2013. En 2021 pasó a formar parte del núcleo ejecutivo como vicepresidente sénior de Hardware Engineering, una de las áreas más importantes dentro de Apple.

A lo largo de su carrera ha estado implicado en el desarrollo de varias generaciones de iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, además de liderar proyectos clave relacionados con la estrategia de hardware de la compañía. En la nota oficial de Apple, Ternus se mostró agradecido por haber trabajado tanto con Steve Jobs como con Tim Cook y aseguró que afronta esta nueva etapa con optimismo.

Su perfil encaja con bastante claridad en el momento que vive Apple. Frente a la imagen de Cook, muy asociada a la gestión global, la cadena de suministro y la expansión del negocio, Ternus representa una visión más centrada en el producto y en la ingeniería. No significa que Apple vaya a cambiar radicalmente de dirección de un día para otro, pero sí sugiere que la compañía quiere reforzar el peso del hardware en una etapa que se presenta especialmente competitiva.

Johny Srouji asciende y toma el control del área de hardware

El relevo no llega solo. Apple también ha anunciado que Johny Srouji asumirá el nuevo cargo de Chief Hardware Officer con efecto inmediato. Hasta ahora, Srouji ejercía como vicepresidente sénior de Hardware Technologies, y su nuevo papel le situará al frente tanto de Hardware Engineering como de la organización de tecnologías de hardware, heredando así parte de las responsabilidades que hasta ahora recaían sobre Ternus.

Srouji no es precisamente un nombre menor dentro de Apple. Se incorporó a la compañía en 2008 y ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de los chips propios de la marca, comenzando por el A4, el primer silicio interno para iPhone. Desde entonces también ha supervisado áreas clave como baterías, cámaras, sensores y módems, por lo que su ascenso refuerza todavía más el perfil técnico de la nueva etapa que se abre en Cupertino.

Una transición planificada en un momento decisivo para Apple

Apple ha presentado el movimiento como parte de un proceso de sucesión cuidadosamente preparado. La transición ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración y entrará plenamente en vigor el 1 de septiembre de 2026. Además, la compañía ha confirmado que Ternus también se incorporará al consejo de administración en esa misma fecha. Arthur Levinson, que hasta ahora ejercía como chairman no ejecutivo, pasará a ser lead independent director.

El contexto no puede ser más interesante. Apple encara una etapa en la que tendrá que seguir defendiendo el tirón del iPhone mientras explora nuevas categorías de producto y responde a la presión creciente alrededor de la inteligencia artificial. A eso se suma la cercanía del 20º aniversario del iPhone en 2027, una fecha simbólica que muchos analistas consideran clave para la próxima gran renovación de la gama. Diversos medios también apuntan a que Apple prepara nuevas apuestas en categorías emergentes, aunque esos movimientos todavía forman parte del terreno de la expectativa más que de la confirmación oficial.

Qué puede cambiar en Apple con John Ternus como CEO

Aunque todavía es pronto para hablar de una revolución, el nombramiento de Ternus sí puede interpretarse como una declaración de intenciones. Apple ha optado por un ejecutivo profundamente ligado al desarrollo de producto y con una larga trayectoria interna, lo que apunta más a una continuidad con matices que a una ruptura. No parece que vayamos a ver una Apple irreconocible a corto plazo, pero sí podría haber un mayor protagonismo del hardware en la narrativa de la compañía durante los próximos años.

También habrá mucha atención puesta en cómo gestione Ternus el equilibrio entre innovación y madurez comercial. Apple sigue siendo una máquina gigantesca, y cualquier nuevo CEO hereda tanto una marca fortísima como una presión enorme por mantener el ritmo de crecimiento. En otras palabras: Ternus aterriza en el mejor escaparate posible, pero también en uno de los puestos más exigentes de toda la industria tecnológica. Esta idea es una inferencia razonable a partir del peso del cargo y del momento estratégico que afronta la compañía.

El relevo más importante en Apple desde la salida de Steve Jobs

No todos los días Apple cambia de CEO. De hecho, este es probablemente el relevo más trascendental desde que Steve Jobs dejó el mando en 2011. Tim Cook ha sido el rostro de Apple durante una etapa de expansión brutal y su salida del puesto de consejero delegado obliga inevitablemente a mirar hacia adelante con una mezcla de curiosidad y cautela.

La buena noticia para Apple es que el relevo no parece improvisado. Todo apunta a una transición muy medida, con continuidad en el consejo, promoción interna y una estructura de liderazgo técnica y experimentada. La gran incógnita ahora es cómo querrá John Ternus imprimir su sello personal a una empresa que, pese a su tamaño y solidez, sigue obligada a reinventarse cada pocos años para mantenerse en la cima.