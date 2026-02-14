La UE declara la guerra al scroll infinito: TikTok ya está en el punto de mira

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

El fenómeno conocido como scrolling infinito —el hábito de desplazarse sin fin por contenidos de redes sociales— podría tener los días contados en Europa. La Comisión Europea ha iniciado un movimiento regulatorio sin precedentes que apunta directamente al diseño de las plataformas sociales.

Por primera vez, Bruselas no solo evalúa contenidos o prácticas comerciales, sino que cuestiona la propia arquitectura de las aplicaciones más populares del mundo.

La Comisión Europea contra el diseño adictivo

La Comisión Europea ha comunicado a TikTok que debe modificar elementos fundamentales de su servicio. Entre los cambios exigidos figuran medidas que atacan el núcleo del funcionamiento de la plataforma:

Desactivar el scroll infinito

Introducir pausas estrictas de tiempo de pantalla

Modificar los sistemas de recomendación

El regulador europeo considera que el diseño actual de TikTok genera comportamientos adictivos, con un impacto especialmente preocupante en menores de edad.

Expertos en derechos digitales califican esta postura como un punto de inflexión histórico para la industria tecnológica.

Un precedente que puede cambiar la industria

La decisión marca la primera vez que la Comisión establece formalmente su interpretación sobre el diseño de una red social bajo la Digital Services Act (DSA), la legislación estrella de la Unión Europea en materia de servicios digitales.

Según analistas del sector, esta intervención es “revolucionaria” porque afecta directamente al modelo de negocio basado en:

Captación constante de atención

Publicidad dirigida

Algoritmos de recomendación

La Comisión pasa así de vigilar contenidos a regular mecanismos psicológicos integrados en la experiencia de usuario.

¿Por qué el scroll infinito preocupa a Bruselas?

El scroll infinito se ha convertido en uno de los pilares del diseño moderno de apps. Permite que el contenido nunca se agote, incentivando sesiones prolongadas.

Sin embargo, la Comisión Europea sostiene que este patrón puede:

Favorecer el uso compulsivo

Afectar a la salud mental

Incrementar riesgos en menores

La novedad no es solo técnica, sino jurídica: el diseño adictivo pasa a considerarse un riesgo sistémico exigible bajo la DSA.

Facebook e Instagram también bajo la lupa

El caso TikTok no es aislado. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, se encuentra igualmente bajo investigación desde mayo de 2024 por posibles mecanismos de diseño adictivo.

Las pesquisas analizan si los algoritmos y patrones de interacción de estas plataformas pueden poner en peligro a los usuarios, especialmente a niños y adolescentes. Esto sugiere que la ofensiva regulatoria podría extenderse a todo el ecosistema social.

Multas millonarias en juego

TikTok puede ahora defender formalmente sus prácticas y revisar las pruebas recopiladas por la Comisión. La compañía ya ha anticipado que impugnará las conclusiones.

Si la plataforma no satisface las exigencias regulatorias, se expone a sanciones de hasta el 6% de sus ingresos globales anuales.

Se trata de uno de los instrumentos coercitivos más potentes introducidos por la legislación digital europea.

Definir riesgos en la Digital Services Act

La DSA obliga a plataformas como TikTok a identificar y mitigar riesgos para sus usuarios. No obstante, la ley describe estos riesgos de forma deliberadamente amplia.

Hasta ahora, resultaba incierto dónde trazaría Bruselas la línea roja.

Tras dos años de investigación, la Comisión ha optado por centrarse en el diseño como posible fuente de riesgos para la salud mental. Este enfoque clarifica significativamente la interpretación futura de la norma.

La traducción legal del “diseño adictivo”

Funcionarios europeos describen el movimiento como el primer intento global de establecer un estándar legal sobre la adictividad del diseño digital.

En la práctica, esto podría traducirse en:

Cambios en configuraciones por defecto

Mayor control del usuario

Limitación o prohibición de funciones específicas

Las intervenciones, según expertos en gobernanza digital, deberán adaptarse al perfil de riesgo de cada plataforma.

¿Cuándo veremos cambios reales en TikTok?

El proceso regulatorio europeo suele ser prolongado. TikTok revisará las evidencias y negociará posibles soluciones con la Comisión.

Experiencias previas bajo la DSA muestran que pueden transcurrir más de 12 meses entre conclusiones preliminares y resoluciones definitivas. Por tanto, es probable que las modificaciones no sean inmediatas.