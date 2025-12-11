La UE investiga a Google por usar contenido web en sus resúmenes de IA: ¿qué está pasando?

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

La Unión Europea ha iniciado una investigación formal para esclarecer cómo Google utiliza contenidos online en la generación de sus resúmenes de inteligencia artificial, conocidos como AI Overviews.

Estos fragmentos, que aparecen por encima de los resultados de búsqueda tradicionales, se han convertido en uno de los elementos más visibles del nuevo paradigma de búsqueda impulsado por IA. Sin embargo, su funcionamiento ha despertado preocupación entre editores, creadores y reguladores.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

La Comisión Europea quiere determinar si Google emplea información procedente de webs y vídeos sin ofrecer una compensación adecuada, y si además se ha dado la posibilidad real de excluirse del entrenamiento de sus modelos de IA.

Preocupación por el uso de contenidos sin compensación

El núcleo de la investigación se centra en averiguar si los resúmenes generados por IA utilizan material publicado en internet sin autorización o compensación suficiente para los propietarios del contenido. La Comisión teme que tanto los editores de páginas web como los creadores de YouTube hayan visto cómo su trabajo es aprovechado para mejorar los modelos de IA de Google sin poder oponerse.

Uno de los puntos críticos es el impacto económico. Los AI Overviews pueden reducir el número de clics hacia los sitios web, lo que recorta los ingresos publicitarios. Un ejemplo destacado es el caso del Daily Mail, que afirma haber perdido alrededor del 50% del tráfico procedente de Google desde la llegada de esta función.

Google defiende su postura y advierte sobre los riesgos para la innovación

Google ha respondido asegurando que la investigación podría “frenar la innovación en un mercado más competitivo que nunca”. La compañía insiste en que los europeos deberían poder aprovechar los beneficios de las últimas tecnologías y afirma colaborar estrechamente con sectores creativos y editoriales para acompañarlos en esta transición hacia la IA.

La UE también ha puesto bajo la lupa el funcionamiento de AI Mode, la experiencia conversacional que ofrece respuestas detalladas con enlaces complementarios, una evolución que sitúa la búsqueda tradicional en un territorio más similar al de herramientas como ChatGPT.

Crecientes tensiones entre creadores y grandes modelos de IA

La polémica no se limita a los editores. Artistas, escritores y creadores digitales llevan meses denunciando que sus obras podrían haber sido utilizadas para entrenar modelos generativos sin consentimiento explícito. La posibilidad de que estos modelos terminen compitiendo con el propio trabajo de los autores intensifica la preocupación.

Organizaciones como Fairly Trained han calificado la situación de “suicidio profesional”, porque, según afirman, publicar contenido en internet se habría convertido prácticamente en aceptar que grandes plataformas puedan reutilizarlo para entrenar sus sistemas. Para muchos, esta investigación llega en un momento crítico.

Impacto potencial en el periodismo y en la calidad democrática

Grupos de defensa de los derechos digitales, como Foxglove, han aplaudido la decisión de la Comisión. Señalan que la extracción masiva de contenido afecta directamente a la supervivencia de los medios independientes y, por extensión, a la calidad del debate público.

Algunos reclaman que se habilite urgentemente un sistema de exclusión que permita a los editores impedir que Google utilice su contenido para alimentar modelos de IA. Temen que, si las medidas tardan demasiado, el ecosistema informativo quede debilitado de manera irreversible.

Un debate que va más allá de Google

El caso encaja en un contexto más amplio: la carrera por el desarrollo de modelos generativos capaces de crear textos, imágenes y vídeos en cuestión de segundos. Todas las grandes tecnológicas han recurrido a enormes volúmenes de datos online para entrenar estos sistemas, lo que ha desencadenado un intenso debate legal y ético sobre derechos de autor, transparencia y compensación.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión, recuerda que la innovación debe ir acompañada de respeto por los valores europeos. La UE sostiene que una sociedad democrática se sustenta en medios diversos, acceso a la información y un ecosistema creativo saludable.

Reacciones internacionales y tensiones regulatorias

La UE se ha posicionado como uno de los reguladores más estrictos del mundo digital. Sus normas permiten imponer sanciones millonarias cuando detecta prácticas que vulneran sus leyes, algo que no ha sentado bien a algunos actores internacionales.

En los últimos meses, varios responsables políticos estadounidenses han criticado públicamente las medidas europeas. Incluso la plataforma X —propiedad de Elon Musk— llegó a cancelar la cuenta oficial de la Comisión después de recibir una multa de 120 millones € relacionada con sus insignias de verificación.

Qué podemos esperar a partir de ahora

La investigación está en una fase inicial, pero sus conclusiones podrían redefinir la relación entre buscadores, editores y creadores. Dependiendo de los hallazgos, la UE podría exigir mecanismos de compensación, mayores garantías de transparencia o incluso cambios en la forma en que Google integra funciones de IA en sus servicios.

Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre innovación y protección de derechos seguirá intensificándose a medida que la IA gane protagonismo en la vida digital de millones de personas.