Las funciones de salud del Apple Watch llegarán a los modelos anteriores

Apple ha presentado nuevas herramientas de salud junto con su última generación de relojes, Apple Watch Series 11, pero lo más interesante es que no será necesario adquirir un modelo reciente para disfrutarlas.

Con la llegada de watchOS 26, a partir del 15 de septiembre, funciones como las notificaciones de hipertensión, la traducción en vivo y el nuevo gesto de giro de muñeca estarán disponibles en modelos anteriores.

Notificaciones de hipertensión en Apple Watch

Una de las grandes novedades es la detección de hipertensión, que utiliza el sensor óptico de frecuencia cardíaca ya presente en los Apple Watch. Mediante un algoritmo avanzado, el reloj analiza cómo reaccionan los vasos sanguíneos a cada latido y recopila datos durante 30 días. Si se identifican patrones que indiquen una posible tensión alta, el usuario recibirá una notificación para tomar medidas preventivas.

Apple espera recibir la aprobación de la FDA, la Unión Europea y otros organismos reguladores este mismo mes, y la función estará disponible en más de 150 países y regiones.

Puntuación de sueño para más modelos

La función de Sleep Score, que debutó con el Apple Watch Series 11, también llegará a dispositivos anteriores. A partir de watchOS 26, estará disponible en los Series 6 y posteriores, así como en todos los modelos de Apple Watch Ultra y en el Watch SE de 2.ª generación y posteriores.

Este sistema evalúa la calidad del sueño en base a múltiples parámetros como frecuencia cardíaca, temperatura de la muñeca, nivel de oxígeno en sangre y ritmo respiratorio. Para obtener un análisis completo, es necesario usarlo junto a un iPhone 11 o superior.

Nuevos gestos y traducción en tiempo real

Otra mejora importante es el gesto de giro de muñeca, que permite descartar notificaciones de forma rápida y sencilla sin necesidad de tocar la pantalla. Esta función se suma al ya conocido doble toque y amplía las opciones de control con una sola mano.

Además, la traducción en vivo llegará a los Apple Watch compatibles, facilitando la comunicación en diferentes idiomas directamente desde la muñeca.

Disponibilidad de watchOS 26

Todas estas funciones estarán disponibles el 15 de septiembre con la actualización a watchOS 26. Gracias a esta estrategia, Apple demuestra que sigue cuidando a los usuarios de generaciones anteriores, ampliando las capacidades de sus relojes más allá del hardware más reciente.