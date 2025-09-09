Apple Watch Series 11: Resistencia, detección de hipertensión y puntuación de sueño

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple ha presentado oficialmente el nuevo Apple Watch Series 11, una generación que refuerza la resistencia, mejora la conectividad y suma nuevas funciones de salud y bienestar.

El Apple Watch Series 11 mantiene la estética reconocible de la serie, pero con una mejora clave: su cristal protector es ahora dos veces más resistente que en el Apple Watch Series 10, ofreciendo mayor durabilidad frente a golpes y arañazos.

Por primera vez, incorpora conectividad 5G, lo que permite descargas más rápidas, llamadas más estables y mejor rendimiento en aplicaciones que dependen de conexión de datos, incluso cuando el iPhone no está cerca.

Apple sigue apostando fuerte por la salud. El Apple Watch Series 11 integra una nueva función de detección de hipertensión: analiza las tendencias de tensión arterial de los últimos 30 días y avisa al usuario si detecta posibles valores elevados, ayudando a tomar medidas preventivas.

El seguimiento del sueño también se renueva con una puntuación de sueño diaria, que tiene en cuenta la duración, la calidad y las fases de descanso. Estos datos se sincronizan con el iPhone para acceder a un historial más detallado y poder mejorar los hábitos de descanso a lo largo del tiempo.

El rendimiento corre a cargo del chip S10, que aporta mayor fluidez al sistema, soporte para gestos como el doble toque y Siri en el propio dispositivo, capaz de registrar datos de salud sin conexión a internet.

En cuanto a autonomía, el Apple Watch Series 11 alcanza hasta 24 horas de uso, suficiente para un día completo con funciones avanzadas de salud, notificaciones y conectividad activa.

Además, llega con watchOS 26, que introduce una interfaz más expresiva con Liquid Glass, nuevas esferas como Flow y Exactograph, traducción en tiempo real de mensajes y la función Workout Buddy impulsada por Apple Intelligence, que ofrece motivación personalizada durante los entrenamientos.

Apple también refuerza su compromiso medioambiental: el Series 11 está fabricado con materiales reciclados y ensamblado con energía renovable, avanzando en su plan Apple 2030 para alcanzar la neutralidad en carbono.

Precio y disponibilidad

El Apple Watch Series 11 estará disponible el día 19/9 a los siguientes precios: