Las llamadas de voz y vídeo llegan a WhatsApp Web

WhatsApp sigue ampliando las capacidades de su versión web, reduciendo poco a poco la dependencia de las aplicaciones de escritorio. En las últimas semanas, la plataforma ha comenzado a desplegar una función muy esperada por los usuarios: las llamadas de voz y vídeo directamente desde el navegador.

La nueva función de llamadas de voz y vídeo está empezando a llegar a los usuarios inscritos en el programa beta de WhatsApp Web. Por ahora, el despliegue es progresivo y limitado, aunque está previsto que se extienda a más usuarios durante las próximas semanas.

Según la información publicada por WABetaInfo, esta característica llevaba cerca de un año en desarrollo y había sido probada internamente antes de iniciar su distribución pública en la versión web.

De las apps de escritorio al navegador

Hasta ahora, las llamadas de voz y vídeo en WhatsApp estaban reservadas a las aplicaciones oficiales para Windows y macOS. La versión web se había quedado atrás en este aspecto, obligando a los usuarios a instalar software adicional.

Con este nuevo avance, WhatsApp Web comienza a igualar la experiencia de las apps de escritorio, permitiendo realizar llamadas directamente desde el navegador sin necesidad de descargas adicionales.

Primer paso: llamadas individuales

En esta primera fase, la función se limita a los chats individuales. Los usuarios beta ya pueden realizar llamadas de voz y videollamadas uno a uno desde WhatsApp Web, mientras que las llamadas en grupo siguen en desarrollo.

El funcionamiento es sencillo: basta con abrir una conversación individual y pulsar el botón de llamada para iniciar la comunicación, de forma muy similar a lo que ocurre en las aplicaciones móviles y de escritorio.

Cifrado de extremo a extremo y compartir pantalla

Al igual que sucede en iOS y otras plataformas, las llamadas realizadas desde WhatsApp Web cuentan con cifrado de extremo a extremo. El sistema utiliza el protocolo de Signal, lo que garantiza que el contenido de las comunicaciones permanezca protegido frente a accesos externos.

En el caso de las videollamadas, también es posible utilizar la función de compartir pantalla, una característica especialmente útil para reuniones rápidas, soporte técnico o colaboración a distancia.

Despliegue gradual fuera del programa beta

Aunque el acceso inicial está reservado a los usuarios del programa beta de WhatsApp Web, la compañía tiene previsto ampliar la disponibilidad. Según WABetaInfo, la función se irá activando progresivamente para usuarios que no forman parte del programa de pruebas durante las próximas semanas.

Este enfoque escalonado permite a WhatsApp recopilar feedback y ajustar el rendimiento antes de un lanzamiento global.

Las llamadas en grupo, aún en el horizonte

Por el momento, WhatsApp no ha confirmado una fecha concreta para la llegada de las llamadas en grupo a la versión web. Sin embargo, cuando esta función se active, se espera que permita tanto llamadas de voz como videollamadas con hasta 32 participantes.

Además, está previsto que incluya opciones avanzadas como enlaces de llamada y llamadas programadas, replicando así las funciones ya disponibles en otras plataformas.

Cómo unirse al programa beta de WhatsApp Web

Los usuarios que quieran acceder antes a las nuevas funciones de WhatsApp Web pueden inscribirse en el programa beta siguiendo estos pasos:

Abrir WhatsApp Web Acceder a Ajustes Entrar en Ayuda y comentarios Activar la opción Unirse a la beta

Aunque la inscripción no garantiza el acceso inmediato a las llamadas de voz y vídeo, sí aumenta las probabilidades de recibir antes las novedades que WhatsApp vaya incorporando a su versión web.