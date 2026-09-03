Lefant M210 Omni por 229,49 €: 20.000 Pa, fregado con agua limpia y un 72 % de descuento

El Lefant M210 Omni puede conseguirse por solo 229,49 € aplicando el código promocional G8TVAMYV en Amazon. La oferta estará disponible desde el 31 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2026 y supone un descuento del 72 % respecto a su precio original de 810,72 €.

Antes de introducir el código, el robot aparece rebajado a 269,99 €. Una vez aplicado durante el proceso de compra, el precio final baja otros 40,50 €, hasta quedarse en 229,49 €.

Por ese precio, el Lefant M210 Omni combina una potencia máxima de aspiración de 20.000 Pa con un sistema de fregado mediante rodillo, una base que gestiona el agua limpia y sucia, y un cuerpo especialmente compacto de solo 85 mm de altura.

La propuesta se completa con una entrada de aspiración sin cepillo central, un depósito reutilizable de polvo de 800 ml, evitación de obstáculos PSD 2.0 y hasta 130 minutos de autonomía. También puedes consultar otros productos de la marca en la tienda oficial de Lefant en Amazon.

Un robot compacto para llegar donde otros no caben

Uno de los problemas de muchos robots aspiradores actuales es que la incorporación de torretas láser, cámaras y mecanismos adicionales ha terminado aumentando su altura y diámetro. El Lefant M210 Omni mide 280 × 280 × 85 mm, unas dimensiones que lo sitúan entre las propuestas más compactas de su categoría.

Sus 85 mm de altura deberían facilitar la entrada bajo camas, sofás, aparadores y muebles de cocina con poca separación respecto al suelo. El diámetro de 280 mm también puede ayudarle a desplazarse entre las patas de sillas y mesas, así como a maniobrar en habitaciones estrechas o con mucho mobiliario.

Lefant sostiene que este diseño permite alcanzar una cobertura superior al 95 % de la habitación. Como siempre, el resultado real dependerá de la distribución de cada vivienda, la altura libre bajo los muebles y la cantidad de cables, juguetes y otros objetos presentes en el suelo.

La propuesta sigue la tendencia de otros fabricantes que intentan reducir el grosor de sus modelos más avanzados.

Fregado con agua limpia y lavado continuo del rodillo

El Lefant M210 Omni no utiliza una mopa plana ni los habituales discos giratorios. En su lugar, incorpora un rodillo de fregado de 20 cm que gira a una velocidad de hasta 240 revoluciones por minuto mientras mantiene un contacto constante con el suelo.

El sistema sigue un ciclo formado por cuatro fases. Primero aplica agua limpia sobre el rodillo, después frota el pavimento, una rasqueta integrada retira la suciedad acumulada y, finalmente, el agua utilizada se conduce hacia un depósito independiente.

De esta forma, el robot evita continuar fregando con el mismo líquido sucio que acaba de recoger. El rodillo recibe agua limpia durante el recorrido y se va lavando en tiempo real, reduciendo la contaminación cruzada entre distintas zonas de la vivienda.

Lefant afirma que el rodillo ejerce una presión constante de 15 N contra el suelo. La compañía asegura que esta combinación puede ayudar a retirar manchas de café, leche, zumo, salsa de soja o kétchup, aunque la eficacia dependerá del tipo de pavimento y del tiempo que lleve seca la mancha.

20.000 Pa y una entrada de aspiración sin cepillo central

La potencia máxima de aspiración del Lefant M210 Omni alcanza los 20.000 Pa. Esta cifra debería permitirle recoger polvo fino, migas, partículas de mayor tamaño y pelo de mascotas tanto en suelos duros como en determinadas alfombras.

En lugar de utilizar el tradicional rodillo central de goma o cerdas, Lefant ha optado por una entrada de succión directa sin cepillo. Al no existir un elemento alrededor del cual pueda enrollarse el pelo, se elimina uno de los puntos que más mantenimiento exige en los robots aspiradores convencionales.

Esta solución puede resultar especialmente atractiva en hogares con mascotas o personas de pelo largo. Además de evitar los enredos, ayuda a mantener despejado el canal de entrada y reduce la necesidad de desmontar periódicamente un cepillo para cortar los cabellos acumulados.

Dos cepillos laterales y un depósito reutilizable de 800 ml

El robot utiliza dos cepillos laterales para dirigir el polvo y los residuos hacia la abertura de aspiración central. Muchos modelos actuales emplean un solo cepillo, por lo que esta configuración busca recoger la suciedad desde ambos lados del recorrido.

Otra de sus particularidades es el depósito de polvo situado en la parte superior. Con una capacidad de 800 ml, resulta bastante más grande que los pequeños recipientes integrados habitualmente en los robots que dependen de una estación de autovaciado.

Lefant asegura que puede almacenar los residuos domésticos durante un máximo aproximado de dos semanas. Esta duración dependerá del tamaño de la vivienda, la frecuencia con la que se programe la limpieza y la presencia de mascotas, por lo que en algunos hogares habrá que vaciarlo antes.

El recipiente es desmontable, lavable y reutilizable, de manera que no necesita bolsas desechables. Esto evita un gasto periódico y elimina el ruido generado por el autovaciado, aunque obliga al usuario a retirar y vaciar manualmente el depósito cuando se llena.

Una estación que gestiona el agua y limpia el rodillo

La estación incluida dispone de un depósito de 2,4 litros para agua limpia y otro de 1,5 litros para el agua sucia. Ambos circuitos permanecen separados para impedir que el líquido recogido durante el fregado vuelva a utilizarse sobre el suelo.

Cuando el robot regresa a la base, esta rellena su circuito con agua limpia, extrae el agua residual y lava el rodillo. Una vez terminado el proceso, también utiliza aire para secarlo y reducir la aparición de humedad, malos olores y microorganismos.

Por tanto, la denominación Omni hace referencia principalmente a la automatización del fregado. La estación repone agua, recoge el líquido sucio, lava el rodillo y lo seca, pero no extrae automáticamente el polvo del depósito de 800 ml.

No se trata de un sistema completamente libre de mantenimiento. El usuario tendrá que llenar el depósito de agua limpia, vaciar el de agua sucia, limpiar ocasionalmente la bandeja de la base y retirar el polvo del robot, aunque buena parte del trabajo relacionado con el fregado queda automatizada.

Sensores alrededor del cuerpo para evitar golpes y bloqueos

Para esquivar objetos, el Lefant M210 Omni incorpora el sistema PSD 2.0, formado por nueve grupos de sensores. Estos proporcionan un campo de detección de hasta 190 grados para identificar obstáculos en la trayectoria y reaccionar antes de entrar en contacto con ellos.

La compañía también destaca su tecnología patentada Freemove, basada en la combinación de sensores distribuidos alrededor del cuerpo. Su objetivo es detectar posibles colisiones desde diferentes direcciones y reducir las probabilidades de que el robot quede atrapado entre muebles u objetos pequeños.

El chasis prescinde del tradicional paragolpes mecánico móvil y utiliza una estructura exterior integrada. Según Lefant, este diseño deja menos huecos en los que puedan acumularse polvo y residuos, facilita la limpieza del propio robot y reduce la cantidad de componentes mecánicos susceptibles de sufrir desgaste.

La ausencia de una torreta elevada también contribuye a mantener los 85 mm de altura.

Hasta 130 minutos de autonomía y control por voz

El Lefant M210 Omni integra una batería de 3.200 mAh que proporciona una autonomía máxima anunciada de 130 minutos. La duración efectiva dependerá del modo utilizado, el tipo de superficie y la cantidad de maniobras necesarias para completar el recorrido.

El usuario puede escoger entre cuatro niveles de potencia de aspiración. Los modos más intensos deberían mejorar la recogida de residuos difíciles, aunque también aumentarán el nivel de ruido y reducirán el tiempo disponible antes de que el robot necesite regresar a su base.

El caudal de agua ofrece tres niveles de ajuste para adaptar el fregado a cada estancia. Esta posibilidad resulta útil para emplear menos agua sobre pavimentos delicados o incrementar la humedad del rodillo cuando se limpia una cocina o una zona con manchas más resistentes.

La experiencia se completa con compatibilidad con Alexa y el Asistente de Google. Así, determinadas acciones pueden iniciarse mediante órdenes de voz, aunque el fabricante no detalla en el material facilitado cuáles son exactamente todos los comandos compatibles.

Especificaciones técnicas del Lefant M210 Omni

Las especificaciones muestran un robot pensado para combinar un tamaño reducido con una potencia de aspiración propia de dispositivos más grandes. Sus 20.000 Pa constituyen uno de sus principales argumentos, aunque habrá que comprobar cómo se traduce esta cifra en la limpieza cotidiana.

El sistema de fregado también destaca frente a las mopas pasivas utilizadas por los robots más económicos. El rodillo recibe agua limpia durante el recorrido, mientras que una rasqueta retira la suciedad y conduce el líquido usado hacia su correspondiente depósito.

La autonomía máxima de 130 minutos debería ser suficiente para viviendas pequeñas y medianas. El resultado variará según el nivel de succión, la cantidad de agua seleccionada, el tipo de superficie y el número de obstáculos que encuentre.

Estas son las principales características comunicadas por Lefant para el M210 Omni:

Característica Especificación Dimensiones del robot 280 × 280 × 85 mm Dimensiones de la estación 347 × 320 × 340 mm Potencia máxima de aspiración 20.000 Pa Sistema de aspiración Entrada directa sin cepillo central y dos cepillos laterales Sistema de fregado Rodillo alimentado continuamente con agua limpia Características del rodillo 20 cm, hasta 240 rpm y presión de 15 N Evitación de obstáculos PSD 2.0 con nueve grupos de sensores y cobertura de 190° Detección de colisiones Freemove con detección alrededor del cuerpo Capacidad de la batería 3.200 mAh Autonomía máxima 130 minutos Niveles de aspiración Cuatro Niveles de caudal de agua Tres Depósito de polvo 800 ml, reutilizable y sin bolsa Depósito de agua limpia de la base 2,4 litros Depósito de agua sucia de la base 1,5 litros Funciones de la estación Reposición y extracción de agua, lavado y secado del rodillo Control mediante voz Alexa y Asistente de Google Precio 229,49 € con código G8TVAMYV en Amazon