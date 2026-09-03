Navimow H5 Pro: el robot cortacésped que no deja ni un borde sin cortar

Segway Navimow ha aprovechado IFA 2026 para presentar el Navimow H5 Pro, un robot cortacésped diseñado para acabar con uno de los grandes problemas de estos dispositivos: la hierba que queda sin cortar junto a los bordes.

Su principal novedad es EdgeMaestro, un brazo extensible que desplaza lateralmente el disco de corte para alcanzar zonas que normalmente exigirían utilizar después un cortabordes manual.

Pero este nuevo modelo no se limita a mejorar el acabado del perímetro. El H5 Pro combina tracción integral, dirección con giro sobre sí mismo, navegación mediante LiDAR, cámaras e información RTK, además de un sistema de detección térmica pensado para reconocer animales pequeños incluso cuando hay poca luz.

La propuesta se completa con una colaboración entre Navimow y la organización alemana Igelhilfe Schulzendorf, especializada en el rescate de erizos. De este modo, la compañía quiere demostrar que la automatización del jardín y la protección de la fauna pueden avanzar de la mano.

EdgeMaestro lleva el corte hasta el último centímetro

Quien haya utilizado un robot cortacésped sabrá que el resultado no siempre es completamente automático. Aunque estas máquinas trabajan muy bien en las zonas abiertas, suelen dejar una franja de hierba junto a muros, caminos, parterres y otros límites. El propietario termina teniendo que repasar esos espacios con una herramienta adicional, restando comodidad al conjunto.

El Navimow H5 Pro intenta solucionar esta limitación mediante EdgeMaestro, un brazo robótico capaz de extenderse lateralmente hasta 7,7 cm. Al acercarse al perímetro, el propio disco de corte se desplaza hacia el exterior para llegar prácticamente hasta el borde, en lugar de obligar a todo el robot a aproximarse de manera peligrosa al límite.

No se trata de una cuchilla auxiliar añadida únicamente para esta tarea. Navimow utiliza el mismo sistema de corte que trabaja sobre la parte central del jardín, lo que debería ofrecer una altura y un acabado homogéneos desde el centro del césped hasta sus extremos. La solución está preparada tanto para límites rectos como para curvas, caminos y zonas situadas junto a parterres.

Este planteamiento supone un salto importante frente a modelos anteriores. En nuestro análisis del Segway Navimow i105E ya comprobamos que el corte automático del perímetro resultaba útil, pero también que la geometría del robot y la posición de las cuchillas imponían una distancia mínima respecto al borde. EdgeMaestro busca eliminar precisamente ese margen.

Un brazo flotante preparado para terrenos irregulares

Extender una cuchilla hacia un lateral parece sencillo sobre una superficie completamente plana, pero resulta bastante más complicado cuando el terreno tiene baches, desniveles u obstáculos. Para mantener la precisión, EdgeMaestro emplea una estructura flotante omnidireccional que adapta su posición a las variaciones verticales del suelo.

El brazo también puede retroceder cuando encuentra un obstáculo lateral, como una lámpara, una piedra decorativa o alguno de los elementos que suelen colocarse alrededor del jardín. Este movimiento evita que el mecanismo quede bloqueado y permite que el disco conserve el contacto adecuado con el césped sin golpear innecesariamente el entorno.

Navimow ha añadido además un mecanismo que empuja hacia dentro la hierba situada en el límite, acercándola a las cuchillas. Dos ruedas guía reducen la fricción durante el desplazamiento por el perímetro, por lo que el robot puede seguir contornos complejos con mayor suavidad y sin arrastrar el brazo sobre el terreno.

La seguridad también se ha tenido en cuenta mediante una protección alrededor del disco, destinada a reducir la proyección de restos, y un sistema inteligente de detección de desniveles. El objetivo es evitar que el robot pierda estabilidad o vuelque al trabajar cerca de un límite elevado, donde una maniobra imprecisa podría terminar en una caída.

EdgeSense 2.0 reconoce diferentes tipos de límites

El hardware extensible se apoya en EdgeSense 2.0, una nueva versión del algoritmo encargado de interpretar el perímetro del jardín. El sistema puede distinguir entre bordes duros, límites blandos, curvas complejas y transiciones entre césped y caminos, ajustando la estrategia de corte en cada caso.

Esta diferenciación resulta importante porque no todos los extremos admiten la misma aproximación. Junto a un pavimento situado a ras del césped, el disco puede alcanzar una posición distinta a la que adoptaría ante un muro, un desnivel o un parterre. El H5 Pro modifica su trayectoria y el movimiento del brazo para adaptarse a cada escenario.

Navimow asegura que la combinación de EdgeMaestro y EdgeSense 2.0 permite conseguir un acabado uniforme incluso en jardines con diseños complicados. La promesa es que el usuario no tenga que revisar después si quedaron esquinas, curvas o pequeñas franjas de hierba sin cortar.

Durante el trabajo de borde, el robot genera solamente 58 dB(A), por lo que debería poder utilizarse por la mañana o al final de la tarde sin causar demasiadas molestias. Es un nivel similar al que ya encontramos en el Navimow i105E, cuyo funcionamiento silencioso fue uno de los aspectos que más valoramos durante nuestra prueba.

Tracción total para pendientes de hasta el 80 %

El Navimow H5 Pro está pensado para jardines que van bastante más allá de una extensión plana y rectangular. Su sistema Xero-Turn AWD incorpora motores independientes en las cuatro ruedas, sin recurrir a los ejes de transmisión y diferenciales habituales, lo que permite repartir el par de manera precisa.

Gracias a esta configuración, el robot puede afrontar pendientes de hasta el 80 %, equivalentes a unos 38,6 grados. Esta cifra lo sitúa entre los modelos más capaces para trabajar en parcelas inclinadas y coincide con la pendiente máxima anunciada por otros robots todoterreno avanzados, como el Roborock RockMow Z1 que analizamos en Teknofilo.

La suspensión de las ruedas traseras ayuda a mantener el contacto con la superficie cuando aparecen baches o cambios bruscos de nivel. Según Navimow, el H5 Pro puede superar obstáculos de hasta 6 cm y desplazarse por terrenos irregulares, zonas de grava y caminos difíciles sin quedarse atascado.

Su dirección puede alternar entre dos comportamientos. El giro con radio cero permite cambiar de orientación prácticamente sobre el mismo punto, mientras que el modo de dirección similar al de un automóvil busca realizar maniobras más progresivas. Esta combinación ayuda a mejorar la movilidad y, al mismo tiempo, reduce los giros agresivos que podrían marcar o deteriorar el césped.

Navegación con LiDAR, visión artificial y NRTK

Para orientarse, el H5 Pro utiliza EFLS Tri-fusion, una plataforma que combina tres fuentes de información: LiDAR, visión artificial y navegación dinámica NRTK. El robot analiza los datos de estos sistemas y selecciona la estrategia de posicionamiento más adecuada en cada zona del jardín.

La navegación híbrida debería resultar especialmente útil en espacios con árboles, edificios, vegetación densa o pasos estrechos. En estos lugares, una única tecnología puede perder precisión: la señal de los satélites puede quedar parcialmente bloqueada, mientras que las cámaras pueden tener dificultades cuando cambia la iluminación.

La filosofía recuerda a la aplicada en el Navimow i220 LiDAR Pro, que combina LiDAR de estado sólido, Network RTK y visión artificial. Durante nuestra prueba, esta fusión permitió al robot mantener una localización estable incluso bajo vegetación densa y desplazarse por zonas donde otros sistemas basados únicamente en satélites podrían encontrar dificultades.

El H5 Pro da un paso adicional al elegir dinámicamente qué combinación debe tener más peso en cada momento. La intención es evitar interrupciones, trayectorias erráticas y zonas sin cubrir, manteniendo líneas de corte coherentes incluso cuando las condiciones del entorno cambian mientras el robot está trabajando.

Visión térmica para detectar erizos durante la noche

Uno de los apartados más interesantes del H5 Pro es VisionFence 360°, que combina cámaras convencionales con detección térmica por infrarrojos. El sistema está pensado para reconocer obstáculos y animales pequeños desde cualquier dirección, incluso durante la noche o en condiciones de iluminación insuficiente.

Cuando el robot detecta la posible presencia de un animal, detiene las cuchillas y modifica la ruta. La cámara óptica aporta información sobre la forma y el entorno, mientras que el sensor térmico puede localizar la firma de calor que sería difícil identificar mediante una imagen convencional en la oscuridad.

Esta función es especialmente relevante para los erizos, cuya reacción habitual ante una amenaza consiste en enrollarse en lugar de escapar. Un animal inmóvil y parcialmente oculto entre la hierba puede pasar desapercibido para un sistema básico, de modo que la combinación de inteligencia artificial y detección térmica debería reducir considerablemente el riesgo de accidente.

Aun así, la tecnología no debería interpretarse como una invitación a despreocuparse por completo. Siempre es aconsejable revisar el jardín, evitar el funcionamiento nocturno cuando sea posible y mantener zonas de refugio para los animales. VisionFence actúa como una capa adicional de protección, no como sustituto de unas prácticas responsables.

Una colaboración para proteger a los erizos

Segway Navimow acompañará el lanzamiento con un programa de colaboración de un año con Igelhilfe Schulzendorf e.V., una organización alemana dedicada al rescate, tratamiento y rehabilitación de erizos europeos. El acuerdo contempla apoyo económico y operativo, pruebas controladas y actividades de sensibilización.

La organización atiende anualmente entre 260 y 280 erizos enfermos, heridos o huérfanos. Aunque fue fundada en 2019, quedó registrada oficialmente como entidad sin ánimo de lucro en abril de 2025 y financia su actividad mediante donaciones privadas y patrocinios.

Las pruebas realizadas en su centro permitirán obtener información especializada sobre el comportamiento de los animales y la respuesta del H5 Pro ante su presencia. Estos datos servirán para seguir ajustando los algoritmos de reconocimiento y evaluar cómo funcionan las cámaras y el sensor térmico en situaciones controladas pero próximas a un jardín real.

Navimow e Igelhilfe Schulzendorf también desarrollarán contenidos educativos y actividades de divulgación durante el otoño. La iniciativa pretende recordar que las decisiones aparentemente pequeñas —como la hora a la que se utiliza el robot o la forma en que se configura el mapa— pueden influir en la seguridad de la fauna que comparte el jardín.

La aplicación permitirá reservar un rincón silvestre

Una de las recomendaciones surgidas de la colaboración consiste en dejar una pequeña parte del jardín sin cortar. Ese espacio puede actuar como refugio para erizos, insectos y otros animales, además de proporcionar una zona con vegetación más natural.

Los propietarios del H5 Pro podrán crear este rincón marcándolo como área prohibida en la aplicación de Navimow. El robot excluirá automáticamente esa parte de sus rutas y mantendrá el resto del césped con normalidad, sin necesidad de instalar barreras físicas.

Esta función no es completamente nueva dentro del sector, ya que muchos robots permiten definir zonas excluidas, parterres o islas virtuales. La diferencia está en el uso que propone Navimow: no se trata solo de evitar una piscina, unos muebles o unas flores, sino de aprovechar el mapa digital como una herramienta de protección de la biodiversidad.

La idea también demuestra que no todas las mejoras dependen de añadir más sensores o motores. En ocasiones, un simple cambio de configuración puede tener un efecto positivo. Quienes prefieran un jardín completamente uniforme podrán mantenerlo, mientras que los usuarios más concienciados tendrán una forma sencilla de reservar espacio para la fauna local.

Una pieza clave dentro de la gama Navimow

El H5 Pro se incorpora a un catálogo en el que también aparecen las familias X4, H2, i2 y Terranox. Navimow pretende cubrir así jardines domésticos de diferentes tamaños y niveles de complejidad, además de ofrecer soluciones de categoría profesional para empresas de paisajismo.

La compañía forma parte de Ninebot Limited y cuenta con equipos especializados en robótica e inteligencia artificial. Actualmente opera desde Pekín, Changzhou, Shenzhen, Ámsterdam, Boston, Düsseldorf y París, apoyándose en una red internacional de desarrollo y distribución.

Según un estudio de Euromonitor International encargado por la marca, Navimow fue la compañía con mayor volumen mundial de ventas minoristas de robots cortacésped sin cable durante 2024 y 2025. La clasificación incluye dispositivos que sustituyen el cable perimetral mediante tecnologías como RTK, UWB, visión artificial o LiDAR 3D.

A mayo de 2026, los productos de Navimow estaban disponibles en más de 40 países y regiones de Europa, Norteamérica y Australia. Esta expansión ayuda a explicar la amplitud de su catálogo y el interés de la empresa por resolver problemas concretos que todavía impiden una automatización completa del jardín.