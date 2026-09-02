Noruega pone en jaque a las gafas inteligentes con cámara por sus riesgos para la privacidad

Las gafas inteligentes prometen ayudarnos a grabar vídeos, traducir conversaciones, escuchar música o consultar a un asistente de inteligencia artificial sin sacar el móvil del bolsillo. Sin embargo, esa comodidad plantea una pregunta cada vez más incómoda: ¿cómo sabemos si la persona que tenemos delante nos está observando o grabando?

Noruega quiere abordar el problema antes de que estos dispositivos se vuelvan completamente cotidianos. Su Gobierno prepara una regulación más estricta para las gafas inteligentes y otros wearables equipados con cámaras, micrófonos e inteligencia artificial, incluyendo la posibilidad de prohibir determinadas funciones de reconocimiento facial en espacios públicos.

La iniciativa afecta potencialmente a productos como las gafas desarrolladas por Meta y Snap, pero su alcance podría ir mucho más allá. Cámaras y micrófonos pueden integrarse en auriculares, sombreros, colgantes y otros objetos difíciles de distinguir de sus equivalentes convencionales, convirtiendo la vigilancia personal en algo prácticamente invisible.

Noruega no propone todavía prohibir todas las gafas inteligentes

La ministra noruega de Digitalización y Administración Pública, Karianne Tung, ha confirmado que el Gobierno quiere establecer reglas más estrictas para los dispositivos capaces de grabar o identificar a otras personas. El objetivo declarado es proteger la privacidad ante una nueva generación de productos conectados que puede recopilar información constantemente.

El planteamiento se encuentra todavía en una fase inicial, por lo que no existe una prohibición general aprobada ni un texto legislativo definitivo. Una de las medidas que se estudiará será impedir que unas gafas reconozcan automáticamente a desconocidos en la calle, aunque podrían incluirse otras restricciones relacionadas con la grabación encubierta.

Tung creará un grupo de expertos encargado de analizar la tecnología y asesorar al Ejecutivo. Este equipo deberá determinar qué usos necesitan una regulación específica, qué obligaciones deberían asumir los fabricantes y cómo puede aplicarse la ley sin impedir las aplicaciones legítimas de los wearables.

El Gobierno también ha pedido a empresas, organismos públicos e instituciones que elaboren sus propias normas mientras llega una regulación nacional. Esto podría traducirse en restricciones en colegios, hospitales, piscinas, oficinas, juzgados y otros lugares donde existe una expectativa razonable de privacidad.

Una cámara en la cara cambia las reglas del juego

Grabar con un teléfono móvil suele ser una acción bastante evidente. Normalmente es necesario levantar el dispositivo, dirigirlo hacia alguien y mantenerlo en esa posición, de manera que las personas situadas alrededor pueden darse cuenta de lo que está ocurriendo.

Las gafas inteligentes eliminan buena parte de esas señales. El usuario puede mirar con naturalidad mientras la cámara captura fotografías o vídeo, y los pequeños indicadores luminosos incorporados por los fabricantes pueden resultar difíciles de ver a plena luz del día o desde cierta distancia.

La situación se complica cuando el dispositivo está conectado permanentemente a internet. Las imágenes y el sonido pueden enviarse a servidores externos, analizarse mediante inteligencia artificial, utilizarse para crear perfiles o combinarse con información procedente de redes sociales y otras bases de datos.

También existe el riesgo de que el usuario no conozca todo lo que hace su dispositivo. Unas gafas podrían conservar fragmentos de audio para reconocer una orden, realizar capturas periódicas para interpretar el entorno o procesar información en segundo plano, incluso cuando aparentemente no están grabando un vídeo convencional.

El reconocimiento facial es la gran línea roja

La función que más preocupa a las autoridades noruegas es el reconocimiento facial. Si unas gafas pudieran comparar en tiempo real los rostros de quienes pasan por delante con fotografías disponibles en internet, un desconocido podría averiguar la identidad de una persona en cuestión de segundos.

El sistema podría mostrar su nombre, profesión, perfiles sociales e incluso información sobre sus familiares. Esa capacidad convertiría un encuentro anónimo en la calle, el transporte público o un establecimiento en una búsqueda automatizada sobre la vida de alguien que no ha prestado ningún consentimiento.

Las consecuencias serían especialmente graves en casos de acoso, violencia de género, seguimiento de menores o persecución de colectivos vulnerables. Una persona que hubiera cambiado de domicilio o identidad digital para protegerse podría volver a ser localizada con solo aparecer durante unos segundos delante de una cámara.

Por eso, la posible medida noruega no se centraría necesariamente en prohibir el hardware, sino en bloquear la identificación biométrica de terceros en espacios públicos. La diferencia es importante: unas gafas podrían seguir ofreciendo navegación, traducción o fotografía sin tener permiso para poner nombre a todas las personas que observan.

El problema no desaparece al desactivar el reconocimiento facial

El Consejo Noruego de Consumidores ha recibido positivamente la iniciativa, aunque advierte de que eliminar el reconocimiento facial no resolvería todos los riesgos. Unas gafas sin esa función todavía podrían utilizarse para grabar conversaciones, seguir a una persona o publicar imágenes obtenidas sin su conocimiento.

Finn Lützow-Holm Myrstad, responsable de política digital del organismo, considera que el potencial de abuso es enorme. Incluso ha pedido a los comercios noruegos que suspendan temporalmente la promoción y venta de estos dispositivos hasta que exista mayor claridad sobre su encaje legal.

Parte del rechazo social procede de vídeos grabados por creadores de contenido que se acercan a desconocidos —con frecuencia mujeres— y publican las interacciones sin un consentimiento claro. Esta práctica ha llevado a algunos críticos a emplear expresiones como «gafas de pervertido» para denunciar la normalización de la grabación encubierta.

La polémica no depende únicamente de lo que haga el propietario. También importa quién puede revisar las grabaciones cuando llegan a la nube, cuánto tiempo permanecen almacenadas, si se emplean para entrenar modelos de inteligencia artificial y qué ocurre cuando incluyen momentos íntimos o información especialmente sensible.

Meta y Snap están en el centro del debate

Meta es uno de los fabricantes más señalados porque sus gafas han conseguido que esta categoría deje de ser un experimento para entusiastas. Los modelos desarrollados junto a Ray-Ban permiten tomar fotografías, grabar vídeo, escuchar música, realizar llamadas y hacer preguntas a Meta AI utilizando comandos de voz.

La combinación de cámara e inteligencia artificial permite preguntar a las gafas qué tienen delante, traducir carteles o recibir ayuda sobre el entorno. Es una propuesta muy atractiva, pero significa que el dispositivo necesita interpretar continuamente aquello que observa el usuario.

Snap también lleva años experimentando con sus Spectacles, mientras otras compañías preparan productos similares. Apple, por ejemplo, estaría acelerando el desarrollo de sus propias gafas inteligentes, como ya contamos en Teknofilo al hablar de los planes de Apple para priorizar unas gafas frente a un nuevo Vision Pro.

La proliferación de modelos hará que la regulación resulte más compleja. No bastará con controlar una marca concreta, ya que cámaras, micrófonos y asistentes de IA aparecerán en productos cada vez más pequeños, baratos y difíciles de identificar a simple vista.

Las gafas inteligentes también ofrecen beneficios importantes

Regular estos dispositivos no es tan sencillo como prohibirlos, ya que pueden proporcionar funciones realmente útiles. Para una persona con discapacidad visual, unas gafas con cámara e inteligencia artificial pueden describir objetos, leer señales, reconocer productos o ayudarle a desplazarse con mayor autonomía.

También pueden ofrecer traducciones instantáneas, indicaciones de navegación, subtítulos para personas con problemas auditivos y comunicación manos libres. En determinados trabajos permiten documentar una reparación, pedir asistencia remota o consultar instrucciones sin dejar de utilizar las manos.

Una prohibición demasiado amplia podría eliminar esas ventajas junto con los usos problemáticos. Por eso, el reto consiste en separar la asistencia personal del análisis indiscriminado de quienes se encuentran alrededor, manteniendo las funciones que benefician al usuario sin convertir a los demás en una fuente involuntaria de datos.

Entre las posibles soluciones se encuentran indicadores de grabación más grandes e imposibles de desactivar, avisos acústicos, procesamiento local, límites al almacenamiento y desenfoque automático de rostros. Australia, por ejemplo, ha pedido recientemente a los fabricantes que incorporen señales de grabación inequívocas y oculten por defecto los rostros de terceros.

Una regulación difícil de aplicar en la vida real

Aunque una ley prohíba ciertas funciones, comprobar su cumplimiento puede ser complicado. Unas gafas modificadas podrían desactivar el indicador luminoso, ejecutar software no autorizado o enviar el vídeo a un teléfono para que otra aplicación realice el reconocimiento facial.

Las autoridades también tendrán que decidir dónde comienza un espacio privado y dónde termina uno público. La regulación puede ser relativamente clara en vestuarios, baños o centros sanitarios, pero resulta más difícil en restaurantes, tiendas, eventos, transporte público o calles muy concurridas.

Otro problema será distinguir entre una grabación ocasional y una vigilancia sistemática. Filmar una excursión familiar no plantea las mismas implicaciones que registrar continuamente a todos los clientes de un negocio, aunque ambas actividades puedan realizarse con el mismo dispositivo.

La normativa tendrá que repartir responsabilidades entre usuarios, fabricantes, desarrolladores de aplicaciones y plataformas que reciben los vídeos. Cargar todo el peso sobre el consumidor no parece suficiente cuando muchas decisiones sobre almacenamiento, procesamiento e inteligencia artificial dependen de la empresa que controla el producto.

Noruega podría marcar el camino para otros países

El debate noruego llega en un momento en el que distintos gobiernos e instituciones están revisando el uso de gafas con cámara. Escuelas, piscinas y tribunales ya han comenzado a establecer restricciones propias, mientras organismos de privacidad de varios países europeos analizan si estos productos cumplen la normativa vigente.

Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero sí pertenece al Espacio Económico Europeo y aplica buena parte de la legislación comunitaria. Cualquier medida que adopte podría influir en el debate europeo sobre protección de datos, inteligencia artificial y tratamiento de información biométrica.

Si el Gobierno consigue definir unas reglas equilibradas, otros países podrían adoptar medidas parecidas. Los fabricantes se verían entonces obligados a diseñar controles de privacidad comunes para mantener sus productos en varios mercados, en lugar de ofrecer protecciones distintas en cada territorio.

Por ahora, lo importante es no confundir la propuesta con una prohibición definitiva de todas las gafas inteligentes. Noruega estudia endurecer su regulación y contempla vetar determinadas funciones de reconocimiento facial, pero el alcance final dependerá de las recomendaciones del grupo de expertos y del futuro proceso legislativo.

La próxima batalla por la privacidad se llevará puesta

Durante años, el debate sobre la privacidad digital se ha centrado en teléfonos, aplicaciones y redes sociales. Las gafas inteligentes cambian el escenario porque desplazan la recopilación de datos desde una pantalla que sostenemos en la mano hasta un objeto que observa el mundo desde nuestros ojos.

La tecnología puede resultar enormemente útil, pero también normalizar una sociedad en la que nadie sabe con certeza cuándo está siendo grabado. La posibilidad de combinar vídeo, audio, localización, inteligencia artificial y reconocimiento facial convierte estos wearables en algo mucho más poderoso que una cámara tradicional.

Los próximos meses serán decisivos para conocer la propuesta de Noruega y comprobar si se limita a la identificación biométrica o incorpora obligaciones más amplias. Indicadores de grabación, almacenamiento local, consentimiento y protección de menores probablemente estarán entre los asuntos que tendrán que analizar los expertos.

El resultado podría determinar cómo utilizaremos esta nueva generación de dispositivos. La cuestión ya no es únicamente qué pueden hacer las gafas inteligentes, sino qué deberían tener permitido hacer cuando enfocan a personas que nunca aceptaron participar.